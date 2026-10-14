Галатасарай - Барселона 13 октября обзор матча
Дата публикации: 14-10-2026
События матча Галатасарай - ФК Барселона
28'
⚽
Алексей Батраков (1 - 0)
43'
⚽
Жуан Канселу (1 - 1)
50'
⚽
Фермин Лопес (1 - 2)
53'
⚽
Энтони Гордон (1 - 3)
58'
⇄
Лесли Угочукву / Марио Лемина
58'
⇄
Габриэл Сара / Алексей Батраков
58'
⇄
Лерой Сане / Юнус Акгюн
58'
⇄
Габриэл Жезус / Дани Ольмо
59'
⇄
Карим Адейеми / Энтони Гордон
64'
Рафаэл Леау
65'
⚽
Карим Адейеми (1 - 4)
67'
⇄
Роланд Шаллаи / Барыш Алпер Йылмаз
73'
⇄
Жюль Кунде / Эрик Гарсия
73'
⇄
Марк Берналь / Педри
81'
⇄
Ренато Ньяга / Лукас Торрейра
82'
⇄
Гави / Фермин Лопес
86'
Роланд Шаллаи
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Галатасарай - Барселона, который состоялся 13 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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