Галатасарай - Барселона 13 октября обзор матча Дата публикации: 14-10-2026 События матча Галатасарай - ФК Барселона 28' ⚽ Алексей Батраков (1 - 0) 43' ⚽ Жуан Канселу (1 - 1) 50' ⚽ Фермин Лопес (1 - 2) 53' ⚽ Энтони Гордон (1 - 3) 58' ⇄ Лесли Угочукву / Марио Лемина 58' ⇄ Габриэл Сара / Алексей Батраков 58' ⇄ Лерой Сане / Юнус Акгюн 58' ⇄ Габриэл Жезус / Дани Ольмо 59' ⇄ Карим Адейеми / Энтони Гордон 64' Рафаэл Леау 65' ⚽ Карим Адейеми (1 - 4) 67' ⇄ Роланд Шаллаи / Барыш Алпер Йылмаз 73' ⇄ Жюль Кунде / Эрик Гарсия 73' ⇄ Марк Берналь / Педри 81' ⇄ Ренато Ньяга / Лукас Торрейра 82' ⇄ Гави / Фермин Лопес 86' Роланд Шаллаи

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Галатасарай - Барселона, который состоялся 13 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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