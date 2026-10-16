Динамо Загреб - Андерлехт 15 октября обзор матча Дата публикации: 16-10-2026 События матча ГНК Динамо Загреб - Андерлехт 30' Нико Галешич 35' Тристан Дегреф 55' Йосип Мишич 62' ⇄ Дани Родригес / Икер Альмена 62' ⇄ Морис Валинчич / Нико Галешич 65' ⇄ Тауфик Бентаеб / Лукаш Амброс 68' ⇄ Лукас Качавенда / Лука Стойкович 73' Мартен Винклер 77' ⇄ Адриано Бертаччини / Тристан Дегреф 77' ⇄ Данило Сикан / Михайло Цветкович 87' ⇄ Амане Ромео / Матьё Струйкенс 87' ⇄ Оливер Антман / Мартен Винклер 90' ⚽ Дион Дрена Бельо (1 - 0) Пенальти

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Динамо Загреб - Андерлехт, который состоялся 15 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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