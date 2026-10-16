Динамо Загреб - Андерлехт 15 октября обзор матча
Дата публикации: 16-10-2026
События матча ГНК Динамо Загреб - Андерлехт
30'
Нико Галешич
35'
Тристан Дегреф
55'
Йосип Мишич
62'
⇄
Дани Родригес / Икер Альмена
62'
⇄
Морис Валинчич / Нико Галешич
65'
⇄
Тауфик Бентаеб / Лукаш Амброс
68'
⇄
Лукас Качавенда / Лука Стойкович
73'
Мартен Винклер
77'
⇄
Адриано Бертаччини / Тристан Дегреф
77'
⇄
Данило Сикан / Михайло Цветкович
87'
⇄
Амане Ромео / Матьё Струйкенс
87'
⇄
Оливер Антман / Мартен Винклер
90'
⚽
Дион Дрена Бельо (1 - 0)Пенальти
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Динамо Загреб - Андерлехт, который состоялся 15 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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