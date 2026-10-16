Бранн - Линкольн 15 октября обзор матча Дата публикации: 16-10-2026 События матча Бранн - Линкольн Ред Импс 6' Нерайшо Касанвирджо 23' Нерайшо Касанвирджо Прямое удаление 56' Габри Гарсия 59' ⚽ Кике Гомес (0 - 1) 61' Габри Гарсия Вторая желтая — удаление 64' ⚽ Никлас Кастро (1 - 1) 66' ⇄ Йонас Торсвик / Торе Педерсен 67' ⇄ Мануэль Толедано / Кике Гомес 67' ⇄ Юссеф Флальхи Идрисси / Тони Гарсия 71' ⇄ Ноа Жан Хольм / Никлас Йенсен Вассберг 73' Никлас Кастро 77' ⇄ Факундо Альварес / Альваро Ромеро 81' ⚽ Никлас Кастро (2 - 1) 82' ⇄ Кристиан Эриксен / Никлас Кастро 84' ⇄ Нико Пинто / Манди

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Бранн - Линкольн, который состоялся 15 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Конференций 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Брайтон - Кауно Жальгирис 15 октября обзор матча

Футбол | Лига Конференций 2026/27 | Видео... Футбол | Лига Конференций 2026/27 | Видео...

Аталанта - Пафос 15 октября обзор матча

Футбол | Лига Конференций 2026/27 | Видео... Футбол | Лига Конференций 2026/27 | Видео...

Копенгаген - Брага 15 октября обзор матча

Футбол | Лига Конференций 2026/27 | Видео... Футбол | Лига Конференций 2026/27 | Видео...

Сент-Трюйден - Иберия 1999 15 октября обзор матча

Футбол | Лига Конференций 2026/27 | Видео... Футбол | Лига Конференций 2026/27 | Видео...