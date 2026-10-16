Бранн - Линкольн 15 октября обзор матча
Дата публикации: 16-10-2026
События матча Бранн - Линкольн Ред Импс
6'
Нерайшо Касанвирджо
23'
Нерайшо КасанвирджоПрямое удаление
56'
Габри Гарсия
59'
⚽
Кике Гомес (0 - 1)
61'
Габри ГарсияВторая желтая — удаление
64'
⚽
Никлас Кастро (1 - 1)
66'
⇄
Йонас Торсвик / Торе Педерсен
67'
⇄
Мануэль Толедано / Кике Гомес
67'
⇄
Юссеф Флальхи Идрисси / Тони Гарсия
71'
⇄
Ноа Жан Хольм / Никлас Йенсен Вассберг
73'
Никлас Кастро
77'
⇄
Факундо Альварес / Альваро Ромеро
81'
⚽
Никлас Кастро (2 - 1)
82'
⇄
Кристиан Эриксен / Никлас Кастро
84'
⇄
Нико Пинто / Манди
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Бранн - Линкольн, который состоялся 15 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Конференций 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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