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Бранн - Линкольн 15 октября обзор матча

Дата публикации: 16-10-2026

Бранн - Линкольн

События матча Бранн - Линкольн Ред Импс
6'
Нерайшо Касанвирджо
23'
Нерайшо КасанвирджоПрямое удаление
56'
Габри Гарсия
59'
Кике Гомес (0 - 1)
61'
Габри ГарсияВторая желтая — удаление
64'
Никлас Кастро (1 - 1)
66'
Йонас Торсвик / Торе Педерсен
67'
Мануэль Толедано / Кике Гомес
67'
Юссеф Флальхи Идрисси / Тони Гарсия
71'
Ноа Жан Хольм / Никлас Йенсен Вассберг
73'
Никлас Кастро
77'
Факундо Альварес / Альваро Ромеро
81'
Никлас Кастро (2 - 1)
82'
Кристиан Эриксен / Никлас Кастро
84'
Нико Пинто / Манди

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Бранн - Линкольн, который состоялся 15 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Конференций 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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