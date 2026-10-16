Ягеллония - Арарат-Армения 15 октября обзор матча
Дата публикации: 16-10-2026
События матча Ягеллония Белосток - ФК Арарат-Армения
-5'
Manuel Tulipa
11'
⚽
Зидан Банжаки (0 - 1)
13'
⚽
Камиль Юзвяк (1 - 1)
17'
⇄
Жирайр Шагоян / Зидан Банжаки
20'
Тарас Романчук
30'
Бруно Уилсон
38'
⚽
Родриго Консейсао (2 - 1)
51'
⚽
Усман Соу (3 - 1)
57'
Элвин Тера
66'
⇄
Джереми Агбонифо / Усман Соу
68'
⇄
Бернарду Диаш / Элвин Тера
68'
⇄
Карен Мурадян / Луис Фелипе
68'
⇄
Душан Стойнович / Камиль Юзвяк
68'
⇄
Эрик Козловский / Хесус Имас
76'
⇄
Карлос Франса / Артур Серобян
76'
⇄
Араик Элоян / Сандро Лима
79'
⇄
Александар Чиркович / Каетан Шмыт
80'
⇄
Серхио Лосано / Тарас Романчук
83'
Душан Стойнович
84'
Эрик Козловский
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ягеллония - Арарат-Армения, который состоялся 15 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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