Ягеллония - Арарат-Армения 15 октября обзор матча Дата публикации: 16-10-2026 События матча Ягеллония Белосток - ФК Арарат-Армения -5' Manuel Tulipa 11' ⚽ Зидан Банжаки (0 - 1) 13' ⚽ Камиль Юзвяк (1 - 1) 17' ⇄ Жирайр Шагоян / Зидан Банжаки 20' Тарас Романчук 30' Бруно Уилсон 38' ⚽ Родриго Консейсао (2 - 1) 51' ⚽ Усман Соу (3 - 1) 57' Элвин Тера 66' ⇄ Джереми Агбонифо / Усман Соу 68' ⇄ Бернарду Диаш / Элвин Тера 68' ⇄ Карен Мурадян / Луис Фелипе 68' ⇄ Душан Стойнович / Камиль Юзвяк 68' ⇄ Эрик Козловский / Хесус Имас 76' ⇄ Карлос Франса / Артур Серобян 76' ⇄ Араик Элоян / Сандро Лима 79' ⇄ Александар Чиркович / Каетан Шмыт 80' ⇄ Серхио Лосано / Тарас Романчук 83' Душан Стойнович 84' Эрик Козловский

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ягеллония - Арарат-Армения, который состоялся 15 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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