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Ягеллония - Арарат-Армения 15 октября обзор матча

Дата публикации: 16-10-2026

Ягеллония - Арарат-Армения

События матча Ягеллония Белосток - ФК Арарат-Армения
-5'
Manuel Tulipa
11'
Зидан Банжаки (0 - 1)
13'
Камиль Юзвяк (1 - 1)
17'
Жирайр Шагоян / Зидан Банжаки
20'
Тарас Романчук
30'
Бруно Уилсон
38'
Родриго Консейсао (2 - 1)
51'
Усман Соу (3 - 1)
57'
Элвин Тера
66'
Джереми Агбонифо / Усман Соу
68'
Бернарду Диаш / Элвин Тера
68'
Карен Мурадян / Луис Фелипе
68'
Душан Стойнович / Камиль Юзвяк
68'
Эрик Козловский / Хесус Имас
76'
Карлос Франса / Артур Серобян
76'
Араик Элоян / Сандро Лима
79'
Александар Чиркович / Каетан Шмыт
80'
Серхио Лосано / Тарас Романчук
83'
Душан Стойнович
84'
Эрик Козловский

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ягеллония - Арарат-Армения, который состоялся 15 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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