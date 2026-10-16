Фрайбург - Яблонец 15 октября обзор матча Дата публикации: 16-10-2026 События матча Фрайбург - ФК Яблонец 14' Неманья Текияшки 15' ⚽ Винченцо Грифо (1 - 0) 28' ⚽ Антонин Русек (1 - 1) 53' ⚽ Душан Павлович (2 - 1) Автогол 59' ⇄ Игор Матанович / Лукас Хёлер 59' ⇄ Жорди Макенго / Кристиан Гюнтер 63' Нельсон Океке 65' ⚽ Максимилиан Эггештайн (3 - 1) 66' ⇄ Гаранг Куол / Саиду Алиум Мубарак 66' ⇄ Себастьян Небыла / Нельсон Океке 71' ⇄ Филипп Линхарт / Максимилиан Розенфельдер 71' ⇄ Кэйсукэ Гото / Сириак Ирье 72' Патрик Остерхаге 76' ⇄ Доминик Холлы / Антонин Русек 76' ⇄ Даниэль Соучек / Рихард Седлачек 77' Доминик Холлы 84' ⇄ Ян Храмоста / Матей Полидар 84' ⇄ Филипп Трой / Лукас Кюблер 90' ⚽ Гаранг Куол (3 - 2)

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Фрайбург - Яблонец, который состоялся 15 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Конференций 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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