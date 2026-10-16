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Фрайбург - Яблонец 15 октября обзор матча

Дата публикации: 16-10-2026

Фрайбург - Яблонец

События матча Фрайбург - ФК Яблонец
14'
Неманья Текияшки
15'
Винченцо Грифо (1 - 0)
28'
Антонин Русек (1 - 1)
53'
Душан Павлович (2 - 1)Автогол
59'
Игор Матанович / Лукас Хёлер
59'
Жорди Макенго / Кристиан Гюнтер
63'
Нельсон Океке
65'
Максимилиан Эггештайн (3 - 1)
66'
Гаранг Куол / Саиду Алиум Мубарак
66'
Себастьян Небыла / Нельсон Океке
71'
Филипп Линхарт / Максимилиан Розенфельдер
71'
Кэйсукэ Гото / Сириак Ирье
72'
Патрик Остерхаге
76'
Доминик Холлы / Антонин Русек
76'
Даниэль Соучек / Рихард Седлачек
77'
Доминик Холлы
84'
Ян Храмоста / Матей Полидар
84'
Филипп Трой / Лукас Кюблер
90'
Гаранг Куол (3 - 2)

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Фрайбург - Яблонец, который состоялся 15 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Конференций 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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