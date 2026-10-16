Хартс - Норшелланн 15 октября обзор матча Дата публикации: 16-10-2026 События матча Харт оф Мидлотиан - Норшелланн 5' Клаудио Брага 33' ⚽ Ойсин Макэнти (1 - 0) 43' Виктор Нельссон 47' Джеймс Уилсон 55' Ибрагим Адель 64' ⇄ Ламин Садио / Рунар Робинсонн Норхейм 64' ⇄ Никлас Ройкьер / Марк Бринк 66' Гарри Милн 70' ⇄ Сабах Кержота / Клаудио Брага 72' ⇄ Яльте Расмуссен / Александер Линд 77' ⇄ Джером Уильямс / Джеймс Уилсон 83' ⇄ Виллум Бертельсен / Виктор Нельссон 86' ⚽ Никлас Ройкьер (1 - 1) 87' ⇄ Стивен Кингсли / Гарри Милн 87' ⇄ Роджерс Мато / Джош Макпейк 87' ⇄ Йорди Алтена / Ойсин Макэнти 89' Юхо Ляхтеэнмяки

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Хартс - Норшелланн, который состоялся 15 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Конференций 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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