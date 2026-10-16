Хартс - Норшелланн 15 октября обзор матча
Дата публикации: 16-10-2026
События матча Харт оф Мидлотиан - Норшелланн
5'
Клаудио Брага
33'
⚽
Ойсин Макэнти (1 - 0)
43'
Виктор Нельссон
47'
Джеймс Уилсон
55'
Ибрагим Адель
64'
⇄
Ламин Садио / Рунар Робинсонн Норхейм
64'
⇄
Никлас Ройкьер / Марк Бринк
66'
Гарри Милн
70'
⇄
Сабах Кержота / Клаудио Брага
72'
⇄
Яльте Расмуссен / Александер Линд
77'
⇄
Джером Уильямс / Джеймс Уилсон
83'
⇄
Виллум Бертельсен / Виктор Нельссон
86'
⚽
Никлас Ройкьер (1 - 1)
87'
⇄
Стивен Кингсли / Гарри Милн
87'
⇄
Роджерс Мато / Джош Макпейк
87'
⇄
Йорди Алтена / Ойсин Макэнти
89'
Юхо Ляхтеэнмяки
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Хартс - Норшелланн, который состоялся 15 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Конференций 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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