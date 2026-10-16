Юнион - Реал Сосьедад 15 октября обзор матча
Дата публикации: 16-10-2026
События матча Юнион Сент-Жилуаз - Реал Сосьедад
-5'
David Hubert
46'
⇄
Беньят Турриентес / Янхель Эррера
46'
⚽
Беньят Турриентес (0 - 1)
58'
Нохим Шибани
64'
⇄
Дензел Де Рове / Нохим Шибани
68'
⇄
Такэфуса Кубо / Лука Сучич
71'
⇄
Дилан Акино / Дариус Олару
74'
Мамаду Сарр
79'
⇄
Пабло Марин / Джоб Очиенг
79'
⇄
Андер Барренечеа / Гонсалу Гедеш
84'
⇄
Секу Кейта / Матео Биондич
88'
⚽
Секу Кейта (1 - 1)
90'
⇄
Орри Оускарссон / Микель Оярсабаль
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Юнион - Реал Сосьедад, который состоялся 15 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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