Юнион - Реал Сосьедад 15 октября обзор матча Дата публикации: 16-10-2026 События матча Юнион Сент-Жилуаз - Реал Сосьедад -5' David Hubert 46' ⇄ Беньят Турриентес / Янхель Эррера 46' ⚽ Беньят Турриентес (0 - 1) 58' Нохим Шибани 64' ⇄ Дензел Де Рове / Нохим Шибани 68' ⇄ Такэфуса Кубо / Лука Сучич 71' ⇄ Дилан Акино / Дариус Олару 74' Мамаду Сарр 79' ⇄ Пабло Марин / Джоб Очиенг 79' ⇄ Андер Барренечеа / Гонсалу Гедеш 84' ⇄ Секу Кейта / Матео Биондич 88' ⚽ Секу Кейта (1 - 1) 90' ⇄ Орри Оускарссон / Микель Оярсабаль

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Юнион - Реал Сосьедад, который состоялся 15 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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