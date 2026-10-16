02:38 ()
Свернуть список

Борнмут - Штурм 15 октября обзор матча

Дата публикации: 16-10-2026

Борнмут - Штурм

События матча Борнмут - СК Штурм Грац
14'
Эванилсон
41'
Белмин Беганович
43'
Эванилсон (1 - 0)
58'
Бафоде Диаките
61'
Умар Диаките / Белмин Беганович
62'
Джеймс Хилл / Адам Смит
66'
Хулио Солер
69'
Райан Кристи / Тайлер Адамс
70'
Джастин Клюйверт / Эванилсон
70'
Раян / Маркус Тавернье
75'
Юлиан Халвахс / Якоб Хёдль
75'
Альберт Вальчи / Петар Петрович
75'
Аксель Кайомбо / Симон Зайдль
76'
Раян (2 - 0)
83'
Пауль Коллер / Луис Бальбо
84'
Амин Адли / Бен Доук
85'
Юлиан Халвахс
87'
Альберт Вальчи
90'
Альваро Родригес (3 - 0)Пенальти

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Борнмут - Штурм, который состоялся 15 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Социальные комментарии Cackle
  • Динамо Загреб - Андерлехт 15 октября обзор матча
    Динамо Загреб - Андерлехт 15 октября обзор матча
    Футбол | Лига Европы 2026/27 | Видео...
  • Ягеллония - Арарат-Армения 15 октября обзор матча
    Ягеллония - Арарат-Армения 15 октября обзор матча
    Футбол | Лига Европы 2026/27 | Видео...
  • Юнион - Реал Сосьедад 15 октября обзор матча
    Юнион - Реал Сосьедад 15 октября обзор матча
    Футбол | Лига Европы 2026/27 | Видео...
  • Хартс - Норшелланн 15 октября обзор матча
    Хартс - Норшелланн 15 октября обзор матча
    Футбол | Лига Конференций 2026/27 | Видео...
  • Фрайбург - Яблонец 15 октября обзор матча
    Фрайбург - Яблонец 15 октября обзор матча
    Футбол | Лига Конференций 2026/27 | Видео...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Лига Конференций
    • Чемпионат Европы
    Информация
    Copyright © 2009-2026

    Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

    Авторизация close