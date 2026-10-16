Борнмут - Штурм 15 октября обзор матча
Дата публикации: 16-10-2026
События матча Борнмут - СК Штурм Грац
14'
Эванилсон
41'
Белмин Беганович
43'
⚽
Эванилсон (1 - 0)
58'
Бафоде Диаките
61'
⇄
Умар Диаките / Белмин Беганович
62'
⇄
Джеймс Хилл / Адам Смит
66'
Хулио Солер
69'
⇄
Райан Кристи / Тайлер Адамс
70'
⇄
Джастин Клюйверт / Эванилсон
70'
⇄
Раян / Маркус Тавернье
75'
⇄
Юлиан Халвахс / Якоб Хёдль
75'
⇄
Альберт Вальчи / Петар Петрович
75'
⇄
Аксель Кайомбо / Симон Зайдль
76'
⚽
Раян (2 - 0)
83'
⇄
Пауль Коллер / Луис Бальбо
84'
⇄
Амин Адли / Бен Доук
85'
Юлиан Халвахс
87'
Альберт Вальчи
90'
⚽
Альваро Родригес (3 - 0)Пенальти
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Борнмут - Штурм, который состоялся 15 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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