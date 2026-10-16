Борнмут - Штурм 15 октября обзор матча Дата публикации: 16-10-2026 События матча Борнмут - СК Штурм Грац 14' Эванилсон 41' Белмин Беганович 43' ⚽ Эванилсон (1 - 0) 58' Бафоде Диаките 61' ⇄ Умар Диаките / Белмин Беганович 62' ⇄ Джеймс Хилл / Адам Смит 66' Хулио Солер 69' ⇄ Райан Кристи / Тайлер Адамс 70' ⇄ Джастин Клюйверт / Эванилсон 70' ⇄ Раян / Маркус Тавернье 75' ⇄ Юлиан Халвахс / Якоб Хёдль 75' ⇄ Альберт Вальчи / Петар Петрович 75' ⇄ Аксель Кайомбо / Симон Зайдль 76' ⚽ Раян (2 - 0) 83' ⇄ Пауль Коллер / Луис Бальбо 84' ⇄ Амин Адли / Бен Доук 85' Юлиан Халвахс 87' Альберт Вальчи 90' ⚽ Альваро Родригес (3 - 0) Пенальти

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Борнмут - Штурм, который состоялся 15 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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