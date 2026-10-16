НЕК Неймеген - Левски 15 октября обзор матча Дата публикации: 16-10-2026 События матча НЕК - Левски 24' Ноэ Лебретон 35' ⚽ Рейналду (0 - 1) 62' ⇄ Армстронг Око-Флекс / Давид Куссо 62' ⇄ Гашпер Трдин / Эль Мехди Мубарик 64' ⚽ Чэрон Шери (1 - 1) 75' ⇄ Ахметджан Каплан / Перр Схюрс 75' ⇄ Мазир Сула / Марко Груич 75' ⇄ Хуан Переа / Эвертон Бала 84' ⇄ Виллум Тор Виллумссон / Душан Тадич 84' ⇄ Деннис Гайгер / Клемент Бишофф 90' ⇄ Альмугера Кабар / Ноэ Лебретон 90' ⇄ Яссин Мослих / Габриэль Брас 90' ⇄ Алекс Сентельес / Рейналду

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн НЕК Неймеген - Левски, который состоялся 15 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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