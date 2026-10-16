НЕК Неймеген - Левски 15 октября обзор матча
Дата публикации: 16-10-2026
События матча НЕК - Левски
24'
Ноэ Лебретон
35'
⚽
Рейналду (0 - 1)
62'
⇄
Армстронг Око-Флекс / Давид Куссо
62'
⇄
Гашпер Трдин / Эль Мехди Мубарик
64'
⚽
Чэрон Шери (1 - 1)
75'
⇄
Ахметджан Каплан / Перр Схюрс
75'
⇄
Мазир Сула / Марко Груич
75'
⇄
Хуан Переа / Эвертон Бала
84'
⇄
Виллум Тор Виллумссон / Душан Тадич
84'
⇄
Деннис Гайгер / Клемент Бишофф
90'
⇄
Альмугера Кабар / Ноэ Лебретон
90'
⇄
Яссин Мослих / Габриэль Брас
90'
⇄
Алекс Сентельес / Рейналду
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн НЕК Неймеген - Левски, который состоялся 15 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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