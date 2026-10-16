Ференцварош - Виктория Пльзень 15 октября обзор матча Дата публикации: 16-10-2026 События матча Ференцварош - ФК Виктория Пльзень -5' Radoslav Kovac 7' Аттила Осват 49' ⚽ Кристоффер Захариассен (1 - 0) 64' ⇄ Бабукар Фааль / Кристоф Кабонго 64' ⇄ Томаш Ладра / Иржи Панос 64' ⇄ Лукаш Черв / Патрик Грошовски 64' ⇄ Даниэль Арзани / Кристиан Листеш 78' ⇄ Салим Фиго Лавал / Александр Сойка 78' ⇄ Денис Вишински / Амар Мемич 81' ⚽ Кристоффер Захариассен (2 - 0) Пенальти 84' ⇄ Хабиб Майга / Юсуф Бамиделе 84' ⇄ Каллум О'Дауда / Велько Бирманчевич 90' ⚽ Денис Вишински (2 - 1) 90' ⇄ Адам Мадарас / Кристоффер Захариассен 90' ⇄ Джонатан Леви / Мариус Корбу 90' Лукаш Черв 90' Тон Рамекерс

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ференцварош - Виктория Пльзень, который состоялся 15 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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