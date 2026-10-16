Ференцварош - Виктория Пльзень 15 октября обзор матча
Дата публикации: 16-10-2026
События матча Ференцварош - ФК Виктория Пльзень
-5'
Radoslav Kovac
7'
Аттила Осват
49'
⚽
Кристоффер Захариассен (1 - 0)
64'
⇄
Бабукар Фааль / Кристоф Кабонго
64'
⇄
Томаш Ладра / Иржи Панос
64'
⇄
Лукаш Черв / Патрик Грошовски
64'
⇄
Даниэль Арзани / Кристиан Листеш
78'
⇄
Салим Фиго Лавал / Александр Сойка
78'
⇄
Денис Вишински / Амар Мемич
81'
⚽
Кристоффер Захариассен (2 - 0)Пенальти
84'
⇄
Хабиб Майга / Юсуф Бамиделе
84'
⇄
Каллум О'Дауда / Велько Бирманчевич
90'
⚽
Денис Вишински (2 - 1)
90'
⇄
Адам Мадарас / Кристоффер Захариассен
90'
⇄
Джонатан Леви / Мариус Корбу
90'
Лукаш Черв
90'
Тон Рамекерс
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ференцварош - Виктория Пльзень, который состоялся 15 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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