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Аталанта - Пафос 15 октября обзор матча

Дата публикации: 16-10-2026

Аталанта - Пафос

События матча Аталанта - Пафос
-5'
Ricardo Sá Pinto
1'
Элиф Элмас (1 - 0)
18'
Джакомо Распадори (2 - 0)Пенальти
21'
Шарль Де Кетеларе / Джакомо Распадори
37'
Кен Сема / Давид Луис
44'
Джанлука Скамакка (3 - 0)
46'
Жуан Корреа / Бруно
46'
Алешандре Брито / Домингуш Кина
67'
Эдерсон / Марио Пашалич
67'
Лазар Самарджич / Никола Залевский
69'
Гуга / Пепе
69'
Андерсон Силва / Леле
80'
Джависон Иделе / Томас Кристенсен
88'
Габриэль Тейшейра Араган (3 - 1)

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Аталанта - Пафос, который состоялся 15 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Конференций 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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