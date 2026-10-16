Аталанта - Пафос 15 октября обзор матча Дата публикации: 16-10-2026 События матча Аталанта - Пафос -5' Ricardo Sá Pinto 1' ⚽ Элиф Элмас (1 - 0) 18' ⚽ Джакомо Распадори (2 - 0) Пенальти 21' ⇄ Шарль Де Кетеларе / Джакомо Распадори 37' ⇄ Кен Сема / Давид Луис 44' ⚽ Джанлука Скамакка (3 - 0) 46' ⇄ Жуан Корреа / Бруно 46' ⇄ Алешандре Брито / Домингуш Кина 67' ⇄ Эдерсон / Марио Пашалич 67' ⇄ Лазар Самарджич / Никола Залевский 69' ⇄ Гуга / Пепе 69' ⇄ Андерсон Силва / Леле 80' ⇄ Джависон Иделе / Томас Кристенсен 88' ⚽ Габриэль Тейшейра Араган (3 - 1)

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Аталанта - Пафос, который состоялся 15 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Конференций 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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