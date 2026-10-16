Аталанта - Пафос 15 октября обзор матча
Дата публикации: 16-10-2026
События матча Аталанта - Пафос
-5'
Ricardo Sá Pinto
1'
⚽
Элиф Элмас (1 - 0)
18'
⚽
Джакомо Распадори (2 - 0)Пенальти
21'
⇄
Шарль Де Кетеларе / Джакомо Распадори
37'
⇄
Кен Сема / Давид Луис
44'
⚽
Джанлука Скамакка (3 - 0)
46'
⇄
Жуан Корреа / Бруно
46'
⇄
Алешандре Брито / Домингуш Кина
67'
⇄
Эдерсон / Марио Пашалич
67'
⇄
Лазар Самарджич / Никола Залевский
69'
⇄
Гуга / Пепе
69'
⇄
Андерсон Силва / Леле
80'
⇄
Джависон Иделе / Томас Кристенсен
88'
⚽
Габриэль Тейшейра Араган (3 - 1)
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Аталанта - Пафос, который состоялся 15 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Конференций 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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