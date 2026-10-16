02:41 ()
Свернуть список

Брайтон - Кауно Жальгирис 15 октября обзор матча

Дата публикации: 16-10-2026

Брайтон - Кауно Жальгирис

События матча Брайтон энд Хоув Альбион - ФК Кауно Жальгирис
12'
Фабьен Урега
41'
Джорджиньо Рюттер (1 - 0)
45'
Джек Хиншелвуд (2 - 0)
46'
Лука Вушкович / Льюис Данк
46'
Максим Де Кёйпер / Оливье Боскальи
46'
Леон Крекович / Лео Рибейро
46'
Рокас Лекиатас / Фабьен Урега
53'
Джорджиньо Рюттер (3 - 0)
57'
Энтони Калик / Франко Бальдассарра
57'
Габриэль Дебелюх / Ренан Оливейра
57'
Ясин Аяри / Паскаль Гросс
57'
Промис Дэвид / Джек Хиншелвуд
61'
Викинтас Сливко / Амин Беншаиб
67'
Юнес Ибрагим / Ибраим Осман
67'
Мэтт О’Райли (4 - 0)

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Брайтон - Кауно Жальгирис, который состоялся 15 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Конференций 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Социальные комментарии Cackle
  • Аталанта - Пафос 15 октября обзор матча
    Аталанта - Пафос 15 октября обзор матча
    Футбол | Лига Конференций 2026/27 | Видео...
  • Копенгаген - Брага 15 октября обзор матча
    Копенгаген - Брага 15 октября обзор матча
    Футбол | Лига Конференций 2026/27 | Видео...
  • Сент-Трюйден - Иберия 1999 15 октября обзор матча
    Сент-Трюйден - Иберия 1999 15 октября обзор матча
    Футбол | Лига Конференций 2026/27 | Видео...
  • Твенте - Тун 15 октября обзор матча
    Твенте - Тун 15 октября обзор матча
    Футбол | Лига Конференций 2026/27 | Видео...
  • Зальцбург - Милан 15 октября обзор матча
    Зальцбург - Милан 15 октября обзор матча
    Футбол | Лига Европы 2026/27 | Видео...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Лига Конференций
    • Чемпионат Европы
    Информация
    Copyright © 2009-2026

    Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

    Авторизация close