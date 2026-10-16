Брайтон - Кауно Жальгирис 15 октября обзор матча Дата публикации: 16-10-2026 События матча Брайтон энд Хоув Альбион - ФК Кауно Жальгирис 12' Фабьен Урега 41' ⚽ Джорджиньо Рюттер (1 - 0) 45' ⚽ Джек Хиншелвуд (2 - 0) 46' ⇄ Лука Вушкович / Льюис Данк 46' ⇄ Максим Де Кёйпер / Оливье Боскальи 46' ⇄ Леон Крекович / Лео Рибейро 46' ⇄ Рокас Лекиатас / Фабьен Урега 53' ⚽ Джорджиньо Рюттер (3 - 0) 57' ⇄ Энтони Калик / Франко Бальдассарра 57' ⇄ Габриэль Дебелюх / Ренан Оливейра 57' ⇄ Ясин Аяри / Паскаль Гросс 57' ⇄ Промис Дэвид / Джек Хиншелвуд 61' ⇄ Викинтас Сливко / Амин Беншаиб 67' ⇄ Юнес Ибрагим / Ибраим Осман 67' ⚽ Мэтт О’Райли (4 - 0)

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Брайтон - Кауно Жальгирис, который состоялся 15 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Конференций 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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