Брайтон - Кауно Жальгирис 15 октября обзор матча
Дата публикации: 16-10-2026
События матча Брайтон энд Хоув Альбион - ФК Кауно Жальгирис
12'
Фабьен Урега
41'
⚽
Джорджиньо Рюттер (1 - 0)
45'
⚽
Джек Хиншелвуд (2 - 0)
46'
⇄
Лука Вушкович / Льюис Данк
46'
⇄
Максим Де Кёйпер / Оливье Боскальи
46'
⇄
Леон Крекович / Лео Рибейро
46'
⇄
Рокас Лекиатас / Фабьен Урега
53'
⚽
Джорджиньо Рюттер (3 - 0)
57'
⇄
Энтони Калик / Франко Бальдассарра
57'
⇄
Габриэль Дебелюх / Ренан Оливейра
57'
⇄
Ясин Аяри / Паскаль Гросс
57'
⇄
Промис Дэвид / Джек Хиншелвуд
61'
⇄
Викинтас Сливко / Амин Беншаиб
67'
⇄
Юнес Ибрагим / Ибраим Осман
67'
⚽
Мэтт О’Райли (4 - 0)
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Брайтон - Кауно Жальгирис, который состоялся 15 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Конференций 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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