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Копенгаген - Брага 15 октября обзор матча

Дата публикации: 16-10-2026

Копенгаген - Брага

События матча Копенгаген - Спортинг Брага
49'
Мохамед Эльюнусси (1 - 0)
60'
Габриэль Силва / Денис Хусейнбашич
60'
Пау Виктор / Йонас Вин
61'
Андреас Корнелиус / Виктор Бьярки Дадасон
62'
Марвин Наснас / Мохамед Эльюнусси
70'
Родриго Уэскас / Роберт
70'
Томас Дилейни / Алекс Крал
71'
Акош Маркграф
75'
Виктор Гомес / Серхио Барсия
75'
Йован Милошевич / Жуан Моутинью
79'
Андреас Корнелиус (2 - 0)
84'
Хунор Немет / Уильям Клем
84'
Марио Доргелес / Диогу Травассуш
85'
Хунор Немет
86'
Андреас Корнелиус (3 - 0)

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Копенгаген - Брага, который состоялся 15 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Конференций 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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