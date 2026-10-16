Копенгаген - Брага 15 октября обзор матча
Дата публикации: 16-10-2026
События матча Копенгаген - Спортинг Брага
49'
⚽
Мохамед Эльюнусси (1 - 0)
60'
⇄
Габриэль Силва / Денис Хусейнбашич
60'
⇄
Пау Виктор / Йонас Вин
61'
⇄
Андреас Корнелиус / Виктор Бьярки Дадасон
62'
⇄
Марвин Наснас / Мохамед Эльюнусси
70'
⇄
Родриго Уэскас / Роберт
70'
⇄
Томас Дилейни / Алекс Крал
71'
Акош Маркграф
75'
⇄
Виктор Гомес / Серхио Барсия
75'
⇄
Йован Милошевич / Жуан Моутинью
79'
⚽
Андреас Корнелиус (2 - 0)
84'
⇄
Хунор Немет / Уильям Клем
84'
⇄
Марио Доргелес / Диогу Травассуш
85'
Хунор Немет
86'
⚽
Андреас Корнелиус (3 - 0)
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Копенгаген - Брага, который состоялся 15 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Конференций 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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