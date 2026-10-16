Копенгаген - Брага 15 октября обзор матча Дата публикации: 16-10-2026 События матча Копенгаген - Спортинг Брага 49' ⚽ Мохамед Эльюнусси (1 - 0) 60' ⇄ Габриэль Силва / Денис Хусейнбашич 60' ⇄ Пау Виктор / Йонас Вин 61' ⇄ Андреас Корнелиус / Виктор Бьярки Дадасон 62' ⇄ Марвин Наснас / Мохамед Эльюнусси 70' ⇄ Родриго Уэскас / Роберт 70' ⇄ Томас Дилейни / Алекс Крал 71' Акош Маркграф 75' ⇄ Виктор Гомес / Серхио Барсия 75' ⇄ Йован Милошевич / Жуан Моутинью 79' ⚽ Андреас Корнелиус (2 - 0) 84' ⇄ Хунор Немет / Уильям Клем 84' ⇄ Марио Доргелес / Диогу Травассуш 85' Хунор Немет 86' ⚽ Андреас Корнелиус (3 - 0)

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Копенгаген - Брага, который состоялся 15 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Конференций 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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