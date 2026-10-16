Сент-Трюйден - Иберия 1999 15 октября обзор матча Дата публикации: 16-10-2026 События матча Сент-Трюйден - ФК Иберия 1999 -5' Frédéric De Meyer 11' ⚽ Роберт-Ян Ванвесамел (1 - 0) 36' Нельсон Ишиватари 71' ⇄ Стивен Энде / Звиад Начкебия 71' ⇄ Жан-Марк Тибу / Лукас Кафе 79' ⇄ Андриа Бартишвили / Амиран Дзагания 79' ⇄ Фредерик Соэль Соэль / Самед Баждар 84' ⇄ Кайто Мацудзава / Натаниэль Мбуку 84' ⇄ Георгий Кобуладзе / Филипп Чанчар 84' ⇄ Георгий Куция / Николоз Дадиани 88' ⚽ Ильяс Себауи (2 - 0) 90' ⇄ Шион Шинкава / Ильяс Себауи

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Сент-Трюйден - Иберия 1999, который состоялся 15 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Конференций 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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