Сент-Трюйден - Иберия 1999 15 октября обзор матча
Дата публикации: 16-10-2026
События матча Сент-Трюйден - ФК Иберия 1999
-5'
Frédéric De Meyer
11'
⚽
Роберт-Ян Ванвесамел (1 - 0)
36'
Нельсон Ишиватари
71'
⇄
Стивен Энде / Звиад Начкебия
71'
⇄
Жан-Марк Тибу / Лукас Кафе
79'
⇄
Андриа Бартишвили / Амиран Дзагания
79'
⇄
Фредерик Соэль Соэль / Самед Баждар
84'
⇄
Кайто Мацудзава / Натаниэль Мбуку
84'
⇄
Георгий Кобуладзе / Филипп Чанчар
84'
⇄
Георгий Куция / Николоз Дадиани
88'
⚽
Ильяс Себауи (2 - 0)
90'
⇄
Шион Шинкава / Ильяс Себауи
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Сент-Трюйден - Иберия 1999, который состоялся 15 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Конференций 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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