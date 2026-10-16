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Сент-Трюйден - Иберия 1999 15 октября обзор матча

Дата публикации: 16-10-2026

Сент-Трюйден - Иберия 1999

События матча Сент-Трюйден - ФК Иберия 1999
-5'
Frédéric De Meyer
11'
Роберт-Ян Ванвесамел (1 - 0)
36'
Нельсон Ишиватари
71'
Стивен Энде / Звиад Начкебия
71'
Жан-Марк Тибу / Лукас Кафе
79'
Андриа Бартишвили / Амиран Дзагания
79'
Фредерик Соэль Соэль / Самед Баждар
84'
Кайто Мацудзава / Натаниэль Мбуку
84'
Георгий Кобуладзе / Филипп Чанчар
84'
Георгий Куция / Николоз Дадиани
88'
Ильяс Себауи (2 - 0)
90'
Шион Шинкава / Ильяс Себауи

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Сент-Трюйден - Иберия 1999, который состоялся 15 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Конференций 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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