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Хоффенхайм - Шальке 8 ноября обзор матча

Дата публикации: 09-11-2026
Хоффенхайм
Хоффенхайм
2 : 1
Шальке-04
Шальке-04
События матча Хоффенхайм - Шальке 04
10'
Фисник Аслани (1 - 0)
26'
Тим Лемперле (2 - 0)
51'
Витали Беккер / Робин Госенс
52'
Кевин Мюллер / Лорис Кариус
70'
Адам Гложек / Андрей Крамарич
70'
Эрик Эбимбе / Мертджан Айхан
70'
Джуниор Адаму / Сатоси Танака
76'
Хван Хи Чхан
77'
Эдин Джеко / Деян Любичич
78'
Бернарду / Матс Ротс
78'
Адам Дагим / Фисник Аслани
81'
Джуниор Адаму (2 - 1)
90+6'
Макс Моерштедт / Тим Лемперле
90+10'
Адиль Ауашиш
Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Шальке-04
Гельзенкирхен
1ГерманияврОливер Бауман
5ТурциязщОзан Кабак
28ЯпониязщКоки Матида
39НидерландызщМатс Ротс
78'
34ЧехиязщВладимир Цоуфал
18НидерландыпзВаутер Бюргер
7КосовопзЛеон Авдуллаху
22АвстрияпзАлександер Прасс
27ХорватияпзАндрей Крамарич
70'
11КосовонпФисник Аслани
78'
19ГерманиянпТим Лемперле
90+6'
10ЧехиянпАдам Гложек
70'
13Бразилиязщ Бернардо
78'
14ДаниянпАдам Дагим
78'
9ГерманиянпМакс Моэрстедт
90+6'
1ГерманияврЛорис Кариус
51'
25Босния и ГерцеговиназщНикола Катич
4ТурциязщХасан Куручай
8ГерманиязщРобин Госенс
51'
43ГерманиязщМертджан Айхан
70'
13ЯпонияпзСатоси Танака
70'
23ГерманияпзСуфьян Эль-Фаузи
21АвстрияпзДеян Любичич
76'
24АлжирнпАдиль Аушиш
19ТурциянпКенан Караман
7Южная КореянпХван Хи Чан
22ГерманияврКевин Мюллер
51'
33ГерманияпзВиталий Беккер
51'
20АвстрияпзЧуквубуйке Адаму
70'
29КамерунпзЭрик Жуниор Эбимбе
70'
10Босния и ГерцеговинанпЭдин Джеко
76'
Запасные
37ГерманияврЛука Филипп
47ГерманиязщВалентин Лессиг
29ГерманияпзNatnael Abraha
32ШвейцарияпзКаетан Ленц
46ГерманиянпДжайкез Филдс
27ГерманиязщФинн Порат
38ГерманияпзЛука Возар
11ФранциянпБриан Ласм
40КосовоEdion Gashi
Главные тренеры
АвстрияКристиан Ильцер
АвстрияМирон Муслич
Голы
Фисник Аслани
1:0
10'
Тим Лемперле
Фисник Аслани
2:0
26'
Чуквубуйке Адаму
2:1
81'
Наказания
Хван Хи Чан
75'
Адиль Аушиш
90+10'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Хоффенхайм - Шальке, который состоялся 8 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Германии 2026/27, 9-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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