Хоффенхайм - Шальке 8 ноября обзор матча
Дата публикации: 09-11-2026
Хоффенхайм
2 : 1
Шальке-04
События матча Хоффенхайм - Шальке 04
10'
⚽
Фисник Аслани (1 - 0)
26'
⚽
Тим Лемперле (2 - 0)
51'
⇄
Витали Беккер / Робин Госенс
52'
⇄
Кевин Мюллер / Лорис Кариус
70'
⇄
Адам Гложек / Андрей Крамарич
70'
⇄
Эрик Эбимбе / Мертджан Айхан
70'
⇄
Джуниор Адаму / Сатоси Танака
76'
Хван Хи Чхан
77'
⇄
Эдин Джеко / Деян Любичич
78'
⇄
Бернарду / Матс Ротс
78'
⇄
Адам Дагим / Фисник Аслани
81'
⚽
Джуниор Адаму (2 - 1)
90+6'
⇄
Макс Моерштедт / Тим Лемперле
90+10'
Адиль Ауашиш
Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Шальке-04
Гельзенкирхен
|1
|вр
|Оливер Бауман
|5
|зщ
|Озан Кабак
|28
|зщ
|Коки Матида
|39
|зщ
|Матс Ротс
78'
|34
|зщ
|Владимир Цоуфал
|18
|пз
|Ваутер Бюргер
|7
|пз
|Леон Авдуллаху
|22
|пз
|Александер Прасс
|27
|пз
|Андрей Крамарич
70'
|11
|нп
|Фисник Аслани
78'
|19
|нп
|Тим Лемперле
90+6'
|10
|нп
|Адам Гложек
70'
|13
|зщ
|Бернардо
78'
|14
|нп
|Адам Дагим
78'
|9
|нп
|Макс Моэрстедт
90+6'
|1
|вр
|Лорис Кариус
51'
|25
|зщ
|Никола Катич
|4
|зщ
|Хасан Куручай
|8
|зщ
|Робин Госенс
51'
|43
|зщ
|Мертджан Айхан
70'
|13
|пз
|Сатоси Танака
70'
|23
|пз
|Суфьян Эль-Фаузи
|21
|пз
|Деян Любичич
76'
|24
|нп
|Адиль Аушиш
|19
|нп
|Кенан Караман
|7
|нп
|Хван Хи Чан
|22
|вр
|Кевин Мюллер
51'
|33
|пз
|Виталий Беккер
51'
|20
|пз
|Чуквубуйке Адаму
70'
|29
|пз
|Эрик Жуниор Эбимбе
70'
|10
|нп
|Эдин Джеко
76'
Запасные
|37
|вр
|Лука Филипп
|47
|зщ
|Валентин Лессиг
|29
|пз
|Natnael Abraha
|32
|пз
|Каетан Ленц
|46
|нп
|Джайкез Филдс
|27
|зщ
|Финн Порат
|38
|пз
|Лука Возар
|11
|нп
|Бриан Ласм
|40
|Edion Gashi
Главные тренеры
|Кристиан Ильцер
|Мирон Муслич
Голы
Фисник Аслани
1:0
10'
Тим Лемперле
Фисник Аслани
2:0
26'
Чуквубуйке Адаму
2:1
81'
Наказания
Хван Хи Чан
75'
Адиль Аушиш
90+10'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Хоффенхайм - Шальке, который состоялся 8 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Германии 2026/27, 9-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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