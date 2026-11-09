Хоффенхайм - Шальке 8 ноября обзор матча Дата публикации: 09-11-2026 Хоффенхайм 2 : 1 Шальке-04 События матча Хоффенхайм - Шальке 04 10' ⚽ Фисник Аслани (1 - 0) 26' ⚽ Тим Лемперле (2 - 0) 51' ⇄ Витали Беккер / Робин Госенс 52' ⇄ Кевин Мюллер / Лорис Кариус 70' ⇄ Адам Гложек / Андрей Крамарич 70' ⇄ Эрик Эбимбе / Мертджан Айхан 70' ⇄ Джуниор Адаму / Сатоси Танака 76' Хван Хи Чхан 77' ⇄ Эдин Джеко / Деян Любичич 78' ⇄ Бернарду / Матс Ротс 78' ⇄ Адам Дагим / Фисник Аслани 81' ⚽ Джуниор Адаму (2 - 1) 90+6' ⇄ Макс Моерштедт / Тим Лемперле 90+10' Адиль Ауашиш Составы команд Хоффенхайм Зинсхайм Шальке-04 Гельзенкирхен 1 вр Оливер Бауман 5 зщ Озан Кабак 28 зщ Коки Матида 39 зщ Матс Ротс 78' 34 зщ Владимир Цоуфал 18 пз Ваутер Бюргер 7 пз Леон Авдуллаху 22 пз Александер Прасс 27 пз Андрей Крамарич 70' 11 нп Фисник Аслани 78' 19 нп Тим Лемперле 90+6' 10 нп Адам Гложек 70' 13 зщ Бернардо 78' 14 нп Адам Дагим 78' 9 нп Макс Моэрстедт 90+6' 1 вр Лорис Кариус 51' 25 зщ Никола Катич 4 зщ Хасан Куручай 8 зщ Робин Госенс 51' 43 зщ Мертджан Айхан 70' 13 пз Сатоси Танака 70' 23 пз Суфьян Эль-Фаузи 21 пз Деян Любичич 76' 24 нп Адиль Аушиш 19 нп Кенан Караман 7 нп Хван Хи Чан 22 вр Кевин Мюллер 51' 33 пз Виталий Беккер 51' 20 пз Чуквубуйке Адаму 70' 29 пз Эрик Жуниор Эбимбе 70' 10 нп Эдин Джеко 76' Запасные 37 вр Лука Филипп 47 зщ Валентин Лессиг 29 пз Natnael Abraha 32 пз Каетан Ленц 46 нп Джайкез Филдс 27 зщ Финн Порат 38 пз Лука Возар 11 нп Бриан Ласм 40 Edion Gashi Главные тренеры Кристиан Ильцер Мирон Муслич Голы Фисник Аслани 1:0 10' Тим Лемперле Фисник Аслани 2:0 26' Чуквубуйке Адаму 2:1 81' Наказания Хван Хи Чан 75' Адиль Аушиш 90+10'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Хоффенхайм - Шальке, который состоялся 8 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Германии 2026/27, 9-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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