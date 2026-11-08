Сельта - Леванте 8 ноября обзор матча
Дата публикации: 08-11-2026
Сельта
0 : 0
Леванте
События матча Сельта - Леванте
32'
Даниэль Рекена
46'
⇄
Уго Альварес / Хави Родригес
46'
⇄
Хави Галан / Хавьер Руэда
46'
⇄
Адриан де ла Фуэнте / Ифеаньи Ндукве
46'
⇄
Иван Ромеро / Этта Эйонг
46'
⇄
Ориоль Рей / Уго Сотело
56'
⇄
Виктор Гарсия / Тьяго Фернандес
63'
Адриан де ла Фуэнте
64'
⇄
Уго Бурсио / Андрес Антаньон
76'
⇄
Виллиот Сведберг / Кухайб Дриуш
76'
⇄
Уго Гонсалес / Яго Аспас
77'
⇄
Марк Сантос / Начо Перес
88'
Хави Галан
Составы команд
Сельта
Виго
Леванте
Валенсия
|13
|вр
|Йонуц Раду
|21
|зщ
|Себастьян Касерес
|3
|зщ
|Маркос Алонсо
|20
|зщ
|Хави Родригес
46'
|6
|пз
|Илаш Мориба
|5
|пз
|Серхио Каррейра
|17
|пз
|Хави Руэда
46'
|28
|пз
|Андрес Антаньон
64'
|10
|нп
|Яго Аспас
76'
|24
|нп
|Коухаиб Дриош
76'
|11
|нп
|Пабло Дуран
|22
|зщ
|Хави Галан
46'
|23
|нп
|Уго Альварес
46'
|30
|пз
|Уго Бурсио
64'
|16
|пз
|Уго Гонсалес
76'
|19
|нп
|Уиллот Сведберг
76'
|13
|вр
|Мэтью Райан
|3
|зщ
|Ифеаньи Ндукве
46'
|29
|зщ
|Начо Перес
77'
|22
|зщ
|Джереми Тольян
|2
|зщ
|Айсса Манди
|7
|пз
|Рохер Бруге
|6
|пз
|Даньель Рекена
|8
|пз
|Хон Андер Оласагасти
|5
|пз
|Уго Сотело
46'
|21
|пз
|Карл Эдуард Этта Эйонг
46'
|24
|нп
|Тьяго Фернандес
56'
|4
|зщ
|Адриан Де Ла Фуэнте
46'
|20
|пз
|Ориоль Эренас
46'
|9
|нп
|Иван Ромеро
46'
|17
|зщ
|Виктор Гарсия
56'
|33
|Marc Santos
77'
Запасные
|25
|вр
|Иван Вильяр
|1
|вр
|Алтай Байындыр
|4
|зщ
|Абдулайе Фай
|18
|зщ
|Йоэль Лаго
|14
|пз
|Алейс Фебас
|9
|нп
|Ферран Жутгла
|1
|вр
|Пабло Куньят
|14
|зщ
|Хорхе Кабельо
|35
|зщ
|Хусейни Накоха
|27
|пз
|Пако Кортес
|18
|пз
|Энзо Бардели
|11
|нп
|Yanis Musuayi
|10
|нп
|Петар Ратков
Главные тренеры
|Клаудио Хиральдес
|Луиш Мануэл Феррейра Каштру
Наказания
Даньель Рекена
32'
Адриан Де Ла Фуэнте
63'
Хави Галан
88'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Сельта - Леванте, который состоялся 8 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 12-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Интер - Комо 8 ноября обзор матча
Футбол | Чемпионат Италии 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Италии 2026/27 | Видео...
Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 8 ноября обзор матча
Футбол | Чемпионат Англии 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Англии 2026/27 | Видео...
Фрайбург - Унион 8 ноября обзор матча
Футбол | Чемпионат Германии 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Германии 2026/27 | Видео...
Ле-Ман - Монако 8 ноября обзор матча
Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео...
Брест - Лион 8 ноября обзор матча
Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео...