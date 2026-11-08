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Сельта - Леванте 8 ноября обзор матча

Дата публикации: 08-11-2026
Сельта
Сельта
0 : 0
Леванте
Леванте
События матча Сельта - Леванте
32'
Даниэль Рекена
46'
Уго Альварес / Хави Родригес
46'
Хави Галан / Хавьер Руэда
46'
Адриан де ла Фуэнте / Ифеаньи Ндукве
46'
Иван Ромеро / Этта Эйонг
46'
Ориоль Рей / Уго Сотело
56'
Виктор Гарсия / Тьяго Фернандес
63'
Адриан де ла Фуэнте
64'
Уго Бурсио / Андрес Антаньон
76'
Виллиот Сведберг / Кухайб Дриуш
76'
Уго Гонсалес / Яго Аспас
77'
Марк Сантос / Начо Перес
88'
Хави Галан
Составы команд
Сельта
Виго
Леванте
Валенсия
13РумынияврЙонуц Раду
21УругвайзщСебастьян Касерес
3ИспаниязщМаркос Алонсо
20ИспаниязщХави Родригес
46'
6ГвинеяпзИлаш Мориба
5ИспанияпзСерхио Каррейра
17ИспанияпзХави Руэда
46'
28ИспанияпзАндрес Антаньон
64'
10ИспаниянпЯго Аспас
76'
24НидерландынпКоухаиб Дриош
76'
11ИспаниянпПабло Дуран
22ИспаниязщХави Галан
46'
23ИспаниянпУго Альварес
46'
30ИспанияпзУго Бурсио
64'
16ИспанияпзУго Гонсалес
76'
19ШвециянпУиллот Сведберг
76'
13АвстралияврМэтью Райан
3АвстриязщИфеаньи Ндукве
46'
29ИспаниязщНачо Перес
77'
22ГерманиязщДжереми Тольян
2АлжирзщАйсса Манди
7ИспанияпзРохер Бруге
6ИспанияпзДаньель Рекена
8ИспанияпзХон Андер Оласагасти
5ИспанияпзУго Сотело
46'
21КамерунпзКарл Эдуард Этта Эйонг
46'
24АргентинанпТьяго Фернандес
56'
4ИспаниязщАдриан Де Ла Фуэнте
46'
20ИспанияпзОриоль Эренас
46'
9ИспаниянпИван Ромеро
46'
17ИспаниязщВиктор Гарсия
56'
33ИспанияMarc Santos
77'
Запасные
25ИспанияврИван Вильяр
1ТурцияврАлтай Байындыр
4СенегалзщАбдулайе Фай
18ИспаниязщЙоэль Лаго
14ИспанияпзАлейс Фебас
9ИспаниянпФерран Жутгла
1ИспанияврПабло Куньят
14ИспаниязщХорхе Кабельо
35ГаназщХусейни Накоха
27ИспанияпзПако Кортес
18ФранцияпзЭнзо Бардели
11БельгиянпYanis Musuayi
10СербиянпПетар Ратков
Главные тренеры
ИспанияКлаудио Хиральдес
ПортугалияЛуиш Мануэл Феррейра Каштру
Наказания
Даньель Рекена
32'
Адриан Де Ла Фуэнте
63'
Хави Галан
88'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Сельта - Леванте, который состоялся 8 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 12-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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