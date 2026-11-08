Сельта - Леванте 8 ноября обзор матча Дата публикации: 08-11-2026 Сельта 0 : 0 Леванте События матча Сельта - Леванте 32' Даниэль Рекена 46' ⇄ Уго Альварес / Хави Родригес 46' ⇄ Хави Галан / Хавьер Руэда 46' ⇄ Адриан де ла Фуэнте / Ифеаньи Ндукве 46' ⇄ Иван Ромеро / Этта Эйонг 46' ⇄ Ориоль Рей / Уго Сотело 56' ⇄ Виктор Гарсия / Тьяго Фернандес 63' Адриан де ла Фуэнте 64' ⇄ Уго Бурсио / Андрес Антаньон 76' ⇄ Виллиот Сведберг / Кухайб Дриуш 76' ⇄ Уго Гонсалес / Яго Аспас 77' ⇄ Марк Сантос / Начо Перес 88' Хави Галан Составы команд Сельта Виго Леванте Валенсия 13 вр Йонуц Раду 21 зщ Себастьян Касерес 3 зщ Маркос Алонсо 20 зщ Хави Родригес 46' 6 пз Илаш Мориба 5 пз Серхио Каррейра 17 пз Хави Руэда 46' 28 пз Андрес Антаньон 64' 10 нп Яго Аспас 76' 24 нп Коухаиб Дриош 76' 11 нп Пабло Дуран 22 зщ Хави Галан 46' 23 нп Уго Альварес 46' 30 пз Уго Бурсио 64' 16 пз Уго Гонсалес 76' 19 нп Уиллот Сведберг 76' 13 вр Мэтью Райан 3 зщ Ифеаньи Ндукве 46' 29 зщ Начо Перес 77' 22 зщ Джереми Тольян 2 зщ Айсса Манди 7 пз Рохер Бруге 6 пз Даньель Рекена 8 пз Хон Андер Оласагасти 5 пз Уго Сотело 46' 21 пз Карл Эдуард Этта Эйонг 46' 24 нп Тьяго Фернандес 56' 4 зщ Адриан Де Ла Фуэнте 46' 20 пз Ориоль Эренас 46' 9 нп Иван Ромеро 46' 17 зщ Виктор Гарсия 56' 33 Marc Santos 77' Запасные 25 вр Иван Вильяр 1 вр Алтай Байындыр 4 зщ Абдулайе Фай 18 зщ Йоэль Лаго 14 пз Алейс Фебас 9 нп Ферран Жутгла 1 вр Пабло Куньят 14 зщ Хорхе Кабельо 35 зщ Хусейни Накоха 27 пз Пако Кортес 18 пз Энзо Бардели 11 нп Yanis Musuayi 10 нп Петар Ратков Главные тренеры Клаудио Хиральдес Луиш Мануэл Феррейра Каштру Наказания Даньель Рекена 32' Адриан Де Ла Фуэнте 63' Хави Галан 88'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Сельта - Леванте, который состоялся 8 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 12-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Интер - Комо 8 ноября обзор матча

Футбол | Чемпионат Италии 2026/27 | Видео... Футбол | Чемпионат Италии 2026/27 | Видео...

Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 8 ноября обзор матча

Футбол | Чемпионат Англии 2026/27 | Видео... Футбол | Чемпионат Англии 2026/27 | Видео...

Фрайбург - Унион 8 ноября обзор матча

Футбол | Чемпионат Германии 2026/27 | Видео... Футбол | Чемпионат Германии 2026/27 | Видео...

Ле-Ман - Монако 8 ноября обзор матча

Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео... Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео...