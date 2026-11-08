Фрайбург - Унион 8 ноября обзор матча Дата публикации: 08-11-2026 Фрайбург 2 : 0 Унион События матча Фрайбург - Унион Берлин 2' Игор Матанович 19' Зено Ван Ден Бош 27' Янник Энгельхардт 46' ⇄ Чон У Ён / Кастриот Имери 46' ⇄ Оливер Берк / Тим Шкарке 55' ⚽ Рани Хедира (1 - 0) Автогол 67' ⚽ Юито Судзуки (2 - 0) 68' ⇄ Кэйсукэ Гото / Игор Матанович 68' ⇄ Винченцо Грифо / Дерри Шерхант 68' ⇄ Андрей Илич / Ливан Бурджу 75' ⇄ Патрик Остерхаге / Янник Энгельхардт 77' ⇄ Линус Гютер / Мишель Эбишер 84' ✕ Винченцо Грифо Пенальти не забит 85' ⇄ Лукас Кюблер / Филипп Трой 85' ⇄ Лукас Хёлер / Юито Судзуки 85' ⇄ Том Александер Роте / Деррик Кён 89' Чон У Ён Составы команд Фрайбург Фрайбург Унион Берлин 1 вр Мио Бакхаус 28 зщ Маттиас Гинтер 33 зщ Жорди Макенго 3 зщ Филипп Линхарт 29 зщ Филипп Трой 85' 8 пз Максимилиан Эггештайн 16 пз Янник Энгельхардт 75' 19 пз Ян-Никлас Бесте 14 пз Юито Судзуки 85' 7 пз Дерри Шерхант 68' 31 нп Игор Матанович 68' 32 пз Винченцо Грифо 68' 42 нп Кэисукэ Гото 68' 6 пз Патрик Остерхаге 75' 17 зщ Лукас Кюблер 85' 9 нп Лукас Хёлер 85' 1 вр Фредерик Рённов 4 зщ Зено ван ден Босх 17 зщ Деррик Кён 85' 5 зщ Марвин Фридрих 19 пз Яник Хаберер 20 пз Михел Эбишер 77' 13 пз Андраш Шефер 9 пз Ливан Бурджу 68' 8 пз Рани Хедира 30 пз Кастриот Имери 46' 21 нп Тим Скарке 46' 11 пз Чон У Ён 46' 7 нп Оливер Бёрк 46' 23 нп Андрей Илич 68' 49 Lins Guether 77' 15 зщ Том Роте 85' Запасные 21 вр Флориан Мюллер 37 зщ Максимилиан Розенфельдер 30 зщ Кристиан Гюнтер 22 пз Сирьяк Ирье 31 вр Матео Раб 14 зщ Леопольд Кверфельд 28 пз Кристофер Триммель 29 нп Эммануэль Латте Лат Главные тренеры Юлиан Шустер Голы Рани Хедира 1:0 55' Юито Судзуки Дерри Шерхант 2:0 67' Наказания Игор Матанович 2' Зено ван ден Босх 19' Янник Энгельхардт 27' Чон У Ён 89'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Фрайбург - Унион, который состоялся 8 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Германии 2026/27, 9-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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