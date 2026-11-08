Фрайбург - Унион 8 ноября обзор матча
Дата публикации: 08-11-2026
Фрайбург
2 : 0
Унион
События матча Фрайбург - Унион Берлин
2'
Игор Матанович
19'
Зено Ван Ден Бош
27'
Янник Энгельхардт
46'
⇄
Чон У Ён / Кастриот Имери
46'
⇄
Оливер Берк / Тим Шкарке
55'
⚽
Рани Хедира (1 - 0)Автогол
67'
⚽
Юито Судзуки (2 - 0)
68'
⇄
Кэйсукэ Гото / Игор Матанович
68'
⇄
Винченцо Грифо / Дерри Шерхант
68'
⇄
Андрей Илич / Ливан Бурджу
75'
⇄
Патрик Остерхаге / Янник Энгельхардт
77'
⇄
Линус Гютер / Мишель Эбишер
84'
✕
Винченцо ГрифоПенальти не забит
85'
⇄
Лукас Кюблер / Филипп Трой
85'
⇄
Лукас Хёлер / Юито Судзуки
85'
⇄
Том Александер Роте / Деррик Кён
89'
Чон У Ён
Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Унион
Берлин
|1
|вр
|Мио Бакхаус
|28
|зщ
|Маттиас Гинтер
|33
|зщ
|Жорди Макенго
|3
|зщ
|Филипп Линхарт
|29
|зщ
|Филипп Трой
85'
|8
|пз
|Максимилиан Эггештайн
|16
|пз
|Янник Энгельхардт
75'
|19
|пз
|Ян-Никлас Бесте
|14
|пз
|Юито Судзуки
85'
|7
|пз
|Дерри Шерхант
68'
|31
|нп
|Игор Матанович
68'
|32
|пз
|Винченцо Грифо
68'
|42
|нп
|Кэисукэ Гото
68'
|6
|пз
|Патрик Остерхаге
75'
|17
|зщ
|Лукас Кюблер
85'
|9
|нп
|Лукас Хёлер
85'
|1
|вр
|Фредерик Рённов
|4
|зщ
|Зено ван ден Босх
|17
|зщ
|Деррик Кён
85'
|5
|зщ
|Марвин Фридрих
|19
|пз
|Яник Хаберер
|20
|пз
|Михел Эбишер
77'
|13
|пз
|Андраш Шефер
|9
|пз
|Ливан Бурджу
68'
|8
|пз
|Рани Хедира
|30
|пз
|Кастриот Имери
46'
|21
|нп
|Тим Скарке
46'
|11
|пз
|Чон У Ён
46'
|7
|нп
|Оливер Бёрк
46'
|23
|нп
|Андрей Илич
68'
|49
|Lins Guether
77'
|15
|зщ
|Том Роте
85'
Запасные
|21
|вр
|Флориан Мюллер
|37
|зщ
|Максимилиан Розенфельдер
|30
|зщ
|Кристиан Гюнтер
|22
|пз
|Сирьяк Ирье
|31
|вр
|Матео Раб
|14
|зщ
|Леопольд Кверфельд
|28
|пз
|Кристофер Триммель
|29
|нп
|Эммануэль Латте Лат
Главные тренеры
|Юлиан Шустер
Голы
Рани Хедира
1:0
55'
Юито Судзуки
Дерри Шерхант
2:0
67'
Наказания
Игор Матанович
2'
Зено ван ден Босх
19'
Янник Энгельхардт
27'
Чон У Ён
89'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Фрайбург - Унион, который состоялся 8 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Германии 2026/27, 9-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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