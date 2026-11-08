07:13 ()
Свернуть список

Фрайбург - Унион 8 ноября обзор матча

Дата публикации: 08-11-2026
Фрайбург
Фрайбург
2 : 0
Унион
Унион
События матча Фрайбург - Унион Берлин
2'
Игор Матанович
19'
Зено Ван Ден Бош
27'
Янник Энгельхардт
46'
Чон У Ён / Кастриот Имери
46'
Оливер Берк / Тим Шкарке
55'
Рани Хедира (1 - 0)Автогол
67'
Юито Судзуки (2 - 0)
68'
Кэйсукэ Гото / Игор Матанович
68'
Винченцо Грифо / Дерри Шерхант
68'
Андрей Илич / Ливан Бурджу
75'
Патрик Остерхаге / Янник Энгельхардт
77'
Линус Гютер / Мишель Эбишер
84'
Винченцо ГрифоПенальти не забит
85'
Лукас Кюблер / Филипп Трой
85'
Лукас Хёлер / Юито Судзуки
85'
Том Александер Роте / Деррик Кён
89'
Чон У Ён
Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Унион
Берлин
1ГерманияврМио Бакхаус
28ГерманиязщМаттиас Гинтер
33ФранциязщЖорди Макенго
3АвстриязщФилипп Линхарт
29ГерманиязщФилипп Трой
85'
8ГерманияпзМаксимилиан Эггештайн
16ГерманияпзЯнник Энгельхардт
75'
19ГерманияпзЯн-Никлас Бесте
14ЯпонияпзЮито Судзуки
85'
7ГерманияпзДерри Шерхант
68'
31ХорватиянпИгор Матанович
68'
32ИталияпзВинченцо Грифо
68'
42ЯпониянпКэисукэ Гото
68'
6ГерманияпзПатрик Остерхаге
75'
17ГерманиязщЛукас Кюблер
85'
9ГерманиянпЛукас Хёлер
85'
1ДанияврФредерик Рённов
4БельгиязщЗено ван ден Босх
17ГерманиязщДеррик Кён
85'
5ГерманиязщМарвин Фридрих
19ГерманияпзЯник Хаберер
20ШвейцарияпзМихел Эбишер
77'
13ВенгрияпзАндраш Шефер
9ГерманияпзЛиван Бурджу
68'
8ТуниспзРани Хедира
30ШвейцарияпзКастриот Имери
46'
21ГерманиянпТим Скарке
46'
11Южная КореяпзЧон У Ён
46'
7ШотландиянпОливер Бёрк
46'
23СербиянпАндрей Илич
68'
49ГерманияLins Guether
77'
15ГерманиязщТом Роте
85'
Запасные
21ГерманияврФлориан Мюллер
37ГерманиязщМаксимилиан Розенфельдер
30ГерманиязщКристиан Гюнтер
22Буркина-ФасопзСирьяк Ирье
31ГерманияврМатео Раб
14АвстриязщЛеопольд Кверфельд
28АвстрияпзКристофер Триммель
29Кот-д&#039;ИвуарнпЭммануэль Латте Лат
Главные тренеры
ГерманияЮлиан Шустер
Голы
Рани Хедира
1:0
55'
Юито Судзуки
Дерри Шерхант
2:0
67'
Наказания
Игор Матанович
2'
Зено ван ден Босх
19'
Янник Энгельхардт
27'
Чон У Ён
89'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Фрайбург - Унион, который состоялся 8 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Германии 2026/27, 9-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Социальные комментарии Cackle
  • Ле-Ман - Монако 8 ноября обзор матча
    Ле-Ман - Монако 8 ноября обзор матча
    Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео...
  • Брест - Лион 8 ноября обзор матча
    Брест - Лион 8 ноября обзор матча
    Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео...
  • Анже - Ницца 8 ноября обзор матча
    Анже - Ницца 8 ноября обзор матча
    Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео...
  • Гавр - Лорьян 8 ноября обзор матча
    Гавр - Лорьян 8 ноября обзор матча
    Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео...
  • Шахтёр - Динамо Киев 8 ноября обзор матча
    Шахтёр - Динамо Киев 8 ноября обзор матча
    Футбол | Чемпионат Украины 2026/27 | Видео...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Лига Конференций
    • Чемпионат Европы
    Информация
    Copyright © 2009-2026

    Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

    Авторизация close