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Балтика - Динамо Махачкала 8 ноября обзор матча

Дата публикации: 08-11-2026
Балтика
Балтика
0 : 1
Динамо Мх
Динамо Мх
События матча Балтика Калининград - Динамо Махачкала
4'
Кирилл Зинович (0 - 1)
45+6'
Брайан ХильПенальти не забит
46'
Егор Голенков / Максим Петров
57'
Абдулпаша Джабраилов / Марат Апшацев
60'
Фахд Муфи / Мингиян Бевеев
60'
Илья Кирш / Эдуардо Андерсон
68'
Илья Порохов / Брайан Хиль
83'
Владислав Поспелов / Эльдар Чивич
89'
Константин Шильцов
Составы команд
Балтика
Калининград
Динамо Мх
Махачкала
1РоссияврЕвгений Латышонок
4МализщНатан Гассама
21ПанамазщЭдуардо Андерсон
60'
22РоссиязщМингиян Бевеев
60'
24ФранциязщЛорис Муйоколо
77Босния и ГерцеговиназщЭлдар Чивич
83'
26РоссияпзИван Беликов
7РоссияпзКонстантин Шильцов
10РоссияпзИлья Петров
73РоссияпзМаксим Петров
46'
91СальвадорнпБрайан Хиль
67'
69РоссиянпЕгор Голенков
46'
3РоссиязщИлья Кирш
60'
18МароккозщФахд Муфи
60'
11РоссиянпИлья Порохов
67'
42РоссияпзВладислав Поспелов
83'
39РоссияврТимур Магомедов
24КолумбиязщАндрес Аларкон
72РоссиязщАлександр Сандрачук
99РоссиязщМуталип Алибеков
77РоссиязщТемиркан Сундуков
6РоссияпзМарат Апшацев
57'
10ИранпзМохаммад Хоссейннежад
14РоссияпзДалер Кузяев
19БеларусьпзКирилл Зинович
47РоссияпзНикита Глушков
11Анголанп Миро
21РоссияпзАбдулпаша Джабраилов
57'
Запасные
81РоссияврИван Кукушкин
2РоссиязщСергей Варатынов
68РоссиязщМихаил Рядно
5МароккопзАйман Мурид
8РоссияпзАндрей Мендель
14Босния и ГерцеговинапзСтефан Ковач
9НигериянпЧинонсо Оффор
33РоссияврНикита Карабашев
13РоссиязщСослан Кагермазов
43РоссиязщИльяс Ахмедов
8РоссияпзВладимир Хубулов
30РоссияпзДмитрий Александров
52РоссияпзЕгор Смелов
88РоссияпзДаниил Лесовой
9РоссияпзРажаб Магомедов
28РоссиянпСердер Сердеров
Главные тренеры
РоссияАндрей Викторович Талалаев
РоссияВадим Валентинович Евсеев
Голы
Кирилл Зинович
Мохаммад Хоссейннежад
0:1
4'
Наказания
Константин Шильцов
89'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Балтика - Динамо Махачкала, который состоялся 8 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 14-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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