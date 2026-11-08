Балтика - Динамо Махачкала 8 ноября обзор матча Дата публикации: 08-11-2026 Балтика 0 : 1 Динамо Мх События матча Балтика Калининград - Динамо Махачкала 4' ⚽ Кирилл Зинович (0 - 1) 45+6' ✕ Брайан Хиль Пенальти не забит 46' ⇄ Егор Голенков / Максим Петров 57' ⇄ Абдулпаша Джабраилов / Марат Апшацев 60' ⇄ Фахд Муфи / Мингиян Бевеев 60' ⇄ Илья Кирш / Эдуардо Андерсон 68' ⇄ Илья Порохов / Брайан Хиль 83' ⇄ Владислав Поспелов / Эльдар Чивич 89' Константин Шильцов Составы команд Балтика Калининград Динамо Мх Махачкала 1 вр Евгений Латышонок 4 зщ Натан Гассама 21 зщ Эдуардо Андерсон 60' 22 зщ Мингиян Бевеев 60' 24 зщ Лорис Муйоколо 77 зщ Элдар Чивич 83' 26 пз Иван Беликов 7 пз Константин Шильцов 10 пз Илья Петров 73 пз Максим Петров 46' 91 нп Брайан Хиль 67' 69 нп Егор Голенков 46' 3 зщ Илья Кирш 60' 18 зщ Фахд Муфи 60' 11 нп Илья Порохов 67' 42 пз Владислав Поспелов 83' 39 вр Тимур Магомедов 24 зщ Андрес Аларкон 72 зщ Александр Сандрачук 99 зщ Муталип Алибеков 77 зщ Темиркан Сундуков 6 пз Марат Апшацев 57' 10 пз Мохаммад Хоссейннежад 14 пз Далер Кузяев 19 пз Кирилл Зинович 47 пз Никита Глушков 11 нп Миро 21 пз Абдулпаша Джабраилов 57' Запасные 81 вр Иван Кукушкин 2 зщ Сергей Варатынов 68 зщ Михаил Рядно 5 пз Айман Мурид 8 пз Андрей Мендель 14 пз Стефан Ковач 9 нп Чинонсо Оффор 33 вр Никита Карабашев 13 зщ Сослан Кагермазов 43 зщ Ильяс Ахмедов 8 пз Владимир Хубулов 30 пз Дмитрий Александров 52 пз Егор Смелов 88 пз Даниил Лесовой 9 пз Ражаб Магомедов 28 нп Сердер Сердеров Главные тренеры Андрей Викторович Талалаев Вадим Валентинович Евсеев Голы Кирилл Зинович Мохаммад Хоссейннежад 0:1 4' Наказания Константин Шильцов 89'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Балтика - Динамо Махачкала, который состоялся 8 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 14-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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