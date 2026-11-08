Балтика - Динамо Махачкала 8 ноября обзор матча
Дата публикации: 08-11-2026
Балтика
0 : 1
Динамо Мх
События матча Балтика Калининград - Динамо Махачкала
4'
⚽
Кирилл Зинович (0 - 1)
45+6'
✕
Брайан ХильПенальти не забит
46'
⇄
Егор Голенков / Максим Петров
57'
⇄
Абдулпаша Джабраилов / Марат Апшацев
60'
⇄
Фахд Муфи / Мингиян Бевеев
60'
⇄
Илья Кирш / Эдуардо Андерсон
68'
⇄
Илья Порохов / Брайан Хиль
83'
⇄
Владислав Поспелов / Эльдар Чивич
89'
Константин Шильцов
Составы команд
Балтика
Калининград
Динамо Мх
Махачкала
|1
|вр
|Евгений Латышонок
|4
|зщ
|Натан Гассама
|21
|зщ
|Эдуардо Андерсон
60'
|22
|зщ
|Мингиян Бевеев
60'
|24
|зщ
|Лорис Муйоколо
|77
|зщ
|Элдар Чивич
83'
|26
|пз
|Иван Беликов
|7
|пз
|Константин Шильцов
|10
|пз
|Илья Петров
|73
|пз
|Максим Петров
46'
|91
|нп
|Брайан Хиль
67'
|69
|нп
|Егор Голенков
46'
|3
|зщ
|Илья Кирш
60'
|18
|зщ
|Фахд Муфи
60'
|11
|нп
|Илья Порохов
67'
|42
|пз
|Владислав Поспелов
83'
|39
|вр
|Тимур Магомедов
|24
|зщ
|Андрес Аларкон
|72
|зщ
|Александр Сандрачук
|99
|зщ
|Муталип Алибеков
|77
|зщ
|Темиркан Сундуков
|6
|пз
|Марат Апшацев
57'
|10
|пз
|Мохаммад Хоссейннежад
|14
|пз
|Далер Кузяев
|19
|пз
|Кирилл Зинович
|47
|пз
|Никита Глушков
|11
|нп
|Миро
|21
|пз
|Абдулпаша Джабраилов
57'
Запасные
|81
|вр
|Иван Кукушкин
|2
|зщ
|Сергей Варатынов
|68
|зщ
|Михаил Рядно
|5
|пз
|Айман Мурид
|8
|пз
|Андрей Мендель
|14
|пз
|Стефан Ковач
|9
|нп
|Чинонсо Оффор
|33
|вр
|Никита Карабашев
|13
|зщ
|Сослан Кагермазов
|43
|зщ
|Ильяс Ахмедов
|8
|пз
|Владимир Хубулов
|30
|пз
|Дмитрий Александров
|52
|пз
|Егор Смелов
|88
|пз
|Даниил Лесовой
|9
|пз
|Ражаб Магомедов
|28
|нп
|Сердер Сердеров
Главные тренеры
|Андрей Викторович Талалаев
|Вадим Валентинович Евсеев
Голы
Кирилл Зинович
Мохаммад Хоссейннежад
0:1
4'
Наказания
Константин Шильцов
89'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Балтика - Динамо Махачкала, который состоялся 8 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 14-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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