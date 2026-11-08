Ле-Ман - Монако 8 ноября обзор матча
Дата публикации: 08-11-2026
Ле-Ман
1 : 1
Монако
События матча Ле-Ман - АС Монако
40'
⚽
Мамаду Кулибали (0 - 1)
54'
⇄
Парис Бруннер / Александр Головин
54'
⇄
Такуми Минамино / Матис Детюрбе
54'
⇄
Фоларин Балогун / Матис Аблен
66'
⇄
Аднан Харруби / Жан Веркрусс
66'
⇄
Эрван Колас / Дам Гей
67'
⇄
Джордан Тезе / Мамаду Кулибали
74'
⇄
Антуан Рабийяр / Дауда Траоре
74'
⇄
Уильям Архуз / Луи Мафута
85'
⇄
Ноа Буассе / Лукас Буаде
88'
⇄
Кристиан Мависса / Назиньо
90'
⚽
Эрван Колас (1 - 1)
90+7'
⇄
/ Самюэль Йоу
90+7'
⇄
/ Эрик Дайер
Составы команд
Ле-Ман
Ле-Ман
Монако
Монако
|98
|вр
|Николя Косик
|17
|зщ
|Самюэль Йоху
|22
|зщ
|Lucas Calodat
|26
|зщ
|Райан Бамба
|5
|зщ
|Ароль Войе
|18
|пз
|Лука Буаде
85'
|29
|пз
|Lucas Bretelle
|23
|пз
|Дауда Траоре
74'
|14
|нп
|Луи Мафута
74'
|25
|нп
|Дам Гейе
66'
|10
|нп
|Jean Vercruysse
66'
|28
|нп
|Erwan Colas
66'
|37
|Adnane Kharroubi
66'
|9
|нп
|Антуан Рабийяр
74'
|20
|нп
|William Harhouz
74'
|15
|зщ
|Noa Boisse
85'
|1
|вр
|Лукаш Градецки
|2
|зщ
|Вандерсон
|72
|зщ
|Садибу Сане
|20
|зщ
|Флавиу Назинью
88'
|15
|зщ
|Эрик Дайер
|6
|пз
|Денис Закария
|10
|пз
|Александр Головин
54'
|8
|пз
|Ламин Камара
|28
|пз
|Мамаду Кулибали
67'
|11
|нп
|Маттис Аблин
54'
|7
|нп
|Матис Детурбе
54'
|9
|нп
|Фоларин Балогун
54'
|29
|нп
|Парис Бруннер
54'
|18
|нп
|Такуми Минамино
54'
|4
|зщ
|Джордан Тезе
67'
|13
|зщ
|Кристиан Мависса
88'
Запасные
|1
|вр
|Эван Атфу
|16
|зщ
|Рауль Торренте
|8
|пз
|Александр Лоре
|76
|пз
|Яссер Ларуси
|16
|вр
|Филипп Кён
|19
|пз
|Пап Кабраль
|37
|пз
|Эдан Диоп
|49
|пз
|Илан Туре
Главные тренеры
|Филипе Луис
Голы
Мамаду Кулибали
0:1
40'
Erwan Colas
1:1
90'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ле-Ман - Монако, который состоялся 8 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 10-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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