Ле-Ман - Монако 8 ноября обзор матча Дата публикации: 08-11-2026 Ле-Ман 1 : 1 Монако События матча Ле-Ман - АС Монако 40' ⚽ Мамаду Кулибали (0 - 1) 54' ⇄ Парис Бруннер / Александр Головин 54' ⇄ Такуми Минамино / Матис Детюрбе 54' ⇄ Фоларин Балогун / Матис Аблен 66' ⇄ Аднан Харруби / Жан Веркрусс 66' ⇄ Эрван Колас / Дам Гей 67' ⇄ Джордан Тезе / Мамаду Кулибали 74' ⇄ Антуан Рабийяр / Дауда Траоре 74' ⇄ Уильям Архуз / Луи Мафута 85' ⇄ Ноа Буассе / Лукас Буаде 88' ⇄ Кристиан Мависса / Назиньо 90' ⚽ Эрван Колас (1 - 1) 90+7' ⇄ / Самюэль Йоу 90+7' ⇄ / Эрик Дайер Составы команд Ле-Ман Ле-Ман Монако Монако 98 вр Николя Косик 17 зщ Самюэль Йоху 22 зщ Lucas Calodat 26 зщ Райан Бамба 5 зщ Ароль Войе 18 пз Лука Буаде 85' 29 пз Lucas Bretelle 23 пз Дауда Траоре 74' 14 нп Луи Мафута 74' 25 нп Дам Гейе 66' 10 нп Jean Vercruysse 66' 28 нп Erwan Colas 66' 37 Adnane Kharroubi 66' 9 нп Антуан Рабийяр 74' 20 нп William Harhouz 74' 15 зщ Noa Boisse 85' 1 вр Лукаш Градецки 2 зщ Вандерсон 72 зщ Садибу Сане 20 зщ Флавиу Назинью 88' 15 зщ Эрик Дайер 6 пз Денис Закария 10 пз Александр Головин 54' 8 пз Ламин Камара 28 пз Мамаду Кулибали 67' 11 нп Маттис Аблин 54' 7 нп Матис Детурбе 54' 9 нп Фоларин Балогун 54' 29 нп Парис Бруннер 54' 18 нп Такуми Минамино 54' 4 зщ Джордан Тезе 67' 13 зщ Кристиан Мависса 88' Запасные 1 вр Эван Атфу 16 зщ Рауль Торренте 8 пз Александр Лоре 76 пз Яссер Ларуси 16 вр Филипп Кён 19 пз Пап Кабраль 37 пз Эдан Диоп 49 пз Илан Туре Главные тренеры Филипе Луис Голы Мамаду Кулибали 0:1 40' Erwan Colas 1:1 90'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ле-Ман - Монако, который состоялся 8 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 10-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Брест - Лион 8 ноября обзор матча

Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео... Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео...

Анже - Ницца 8 ноября обзор матча

Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео... Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео...

Гавр - Лорьян 8 ноября обзор матча

Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео... Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео...

Шахтёр - Динамо Киев 8 ноября обзор матча

Футбол | Чемпионат Украины 2026/27 | Видео... Футбол | Чемпионат Украины 2026/27 | Видео...