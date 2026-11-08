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Ле-Ман - Монако 8 ноября обзор матча

Дата публикации: 08-11-2026
Ле-Ман
Ле-Ман
1 : 1
Монако
Монако
События матча Ле-Ман - АС Монако
40'
Мамаду Кулибали (0 - 1)
54'
Парис Бруннер / Александр Головин
54'
Такуми Минамино / Матис Детюрбе
54'
Фоларин Балогун / Матис Аблен
66'
Аднан Харруби / Жан Веркрусс
66'
Эрван Колас / Дам Гей
67'
Джордан Тезе / Мамаду Кулибали
74'
Антуан Рабийяр / Дауда Траоре
74'
Уильям Архуз / Луи Мафута
85'
Ноа Буассе / Лукас Буаде
88'
Кристиан Мависса / Назиньо
90'
Эрван Колас (1 - 1)
90+7'
/ Самюэль Йоу
90+7'
/ Эрик Дайер
Составы команд
Ле-Ман
Ле-Ман
Монако
Монако
98ФранцияврНиколя Косик
17ФранциязщСамюэль Йоху
22ФранциязщLucas Calodat
26ФранциязщРайан Бамба
5ФранциязщАроль Войе
18ФранцияпзЛука Буаде
85'
29ФранцияпзLucas Bretelle
23ФранцияпзДауда Траоре
74'
14ЦАРнпЛуи Мафута
74'
25СенегалнпДам Гейе
66'
10ФранциянпJean Vercruysse
66'
28ФранциянпErwan Colas
66'
37ФранцияAdnane Kharroubi
66'
9ФранциянпАнтуан Рабийяр
74'
20ФранциянпWilliam Harhouz
74'
15ФранциязщNoa Boisse
85'
1ФинляндияврЛукаш Градецки
2Бразилиязщ Вандерсон
72СенегалзщСадибу Сане
20ПортугалиязщФлавиу Назинью
88'
15АнглиязщЭрик Дайер
6ШвейцарияпзДенис Закария
10РоссияпзАлександр Головин
54'
8СенегалпзЛамин Камара
28ФранцияпзМамаду Кулибали
67'
11ФранциянпМаттис Аблин
54'
7ФранциянпМатис Детурбе
54'
9СШАнпФоларин Балогун
54'
29ГерманиянпПарис Бруннер
54'
18ЯпониянпТакуми Минамино
54'
4НидерландызщДжордан Тезе
67'
13ФранциязщКристиан Мависса
88'
Запасные
1ФранцияврЭван Атфу
16ИспаниязщРауль Торренте
8ФранцияпзАлександр Лоре
76АлжирпзЯссер Ларуси
16ШвейцарияврФилипп Кён
19ФранцияпзПап Кабраль
37ФранцияпзЭдан Диоп
49ФранцияпзИлан Туре
Главные тренеры
БразилияФилипе Луис
Голы
Мамаду Кулибали
0:1
40'
Erwan Colas
1:1
90'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ле-Ман - Монако, который состоялся 8 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 10-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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