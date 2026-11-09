Фиорентина - Ювентус 8 ноября обзор матча
Дата публикации: 09-11-2026
Фиорентина
2 : 2
Ювентус
События матча Фиорентина - Ювентус
4'
⚽
Матео Пеллегрино (1 - 0)
13'
Хуан Кабаль
22'
Глейсон Бремер
32'
⚽
Ник Вольтемаде (1 - 1)
50'
Крист Инао Улаи
54'
⚽
Алиу Нджие (2 - 1)
56'
⇄
Зеки Челик / Хуан Кабаль
57'
⇄
Эдон Жегрова / Ник Вольтемаде
57'
⇄
Керим Алайбегович / Жереми Бога
65'
⇄
Марко Брешианини / Педру Гонсалвеш
65'
⇄
Николо Фаджоли / Крист Инао Улаи
66'
⚽
Глейсон Бремер (2 - 2)
73'
Рандаль Коло-Муани
78'
⇄
Джефф Эхатор / Уэстон Маккенни
86'
⇄
Бету / Матео Пеллегрино
86'
⇄
Вильфред Ньонто / Алиу Нджие
89'
⇄
Федерико Гатти / Джон Лукуми
Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Ювентус
Турин
|43
|вр
|Давид де Хеа
|33
|зщ
|Виери
|20
|зщ
|Алехандро Хименес
|3
|зщ
|Раду Дрэгушин
|17
|зщ
|Жоау Мариу
|27
|пз
|Шер Ндур
|42
|пз
|Крист Инао Улаи
65'
|25
|нп
|Альё Нжие
86'
|30
|нп
|Франко Мастантуоно
|32
|нп
|Матео Пельегрино
86'
|28
|нп
|Педру Гонсалвеш
65'
|4
|пз
|Марко Брешианини
65'
|44
|пз
|Николо Фаджоли
65'
|23
|нп
|Бету
86'
|29
|нп
|Вильфред Ньонто
86'
|25
|вр
|Гульельмо Викарио
|26
|зщ
|Джон Лукуми
89'
|3
|зщ
|Бремер
|15
|зщ
|Пьер Калюлю
|32
|зщ
|Хуан Давид Кабаль Мурильо
56'
|12
|пз
|Дуглас Луис
|8
|пз
|Тён Копмейнерс
|22
|пз
|Уэстон Маккенни
78'
|13
|пз
|Жереми Бога
57'
|9
|нп
|Рандаль Коло Муани
|27
|нп
|Ник Вольтемаде
57'
|2
|зщ
|Зеки Челик
56'
|11
|нп
|Эдон Жегрова
57'
|17
|нп
|Керим-Сэм Алайбегович
57'
|18
|нп
|Джефф Эхатор
78'
|4
|зщ
|Федерико Гатти
89'
Запасные
|53
|вр
|Оливер Кристенсен
|19
|вр
|Лука Леццерини
|2
|зщ
|Додо
|6
|зщ
|Лука Раньери
|21
|зщ
|Виктор Вальдепеньяс
|73
|пз
|Антонио Пирро
|72
|Brando Mazzeo
|75
|Dennis Beldenti
|33
|вр
|Нето
|23
|вр
|Карло Пинсольо
|6
|зщ
|Ллойд Келли
|24
|зщ
|Даниэле Ругани
|29
|пз
|Папе Матар Сарр
Главные тренеры
|Фабио Гроссо
|Паоло Ваноли
|Лучано Спаллетти
Голы
Матео Пельегрино
Педру Гонсалвеш
1:0
4'
Ник Вольтемаде
Рандаль Коло Муани
1:1
32'
Альё Нжие
2:1
54'
Бремер
Дуглас Луис
2:2
66'
Наказания
Хуан Давид Кабаль Мурильо
13'
Бремер
22'
Крист Инао Улаи
50'
Рандаль Коло Муани
73'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Фиорентина - Ювентус, который состоялся 8 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 11-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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