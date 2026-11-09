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Фиорентина - Ювентус 8 ноября обзор матча

Дата публикации: 09-11-2026
Фиорентина
Фиорентина
2 : 2
Ювентус
Ювентус
События матча Фиорентина - Ювентус
4'
Матео Пеллегрино (1 - 0)
13'
Хуан Кабаль
22'
Глейсон Бремер
32'
Ник Вольтемаде (1 - 1)
50'
Крист Инао Улаи
54'
Алиу Нджие (2 - 1)
56'
Зеки Челик / Хуан Кабаль
57'
Эдон Жегрова / Ник Вольтемаде
57'
Керим Алайбегович / Жереми Бога
65'
Марко Брешианини / Педру Гонсалвеш
65'
Николо Фаджоли / Крист Инао Улаи
66'
Глейсон Бремер (2 - 2)
73'
Рандаль Коло-Муани
78'
Джефф Эхатор / Уэстон Маккенни
86'
Бету / Матео Пеллегрино
86'
Вильфред Ньонто / Алиу Нджие
89'
Федерико Гатти / Джон Лукуми
Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Ювентус
Турин
43ИспанияврДавид де Хеа
33Бразилиязщ Виери
20ИспаниязщАлехандро Хименес
3РумыниязщРаду Дрэгушин
17ПортугалиязщЖоау Мариу
27ИталияпзШер Ндур
42Кот-д&#039;ИвуарпзКрист Инао Улаи
65'
25ШвециянпАльё Нжие
86'
30АргентинанпФранко Мастантуоно
32АргентинанпМатео Пельегрино
86'
28ПортугалиянпПедру Гонсалвеш
65'
4ИталияпзМарко Брешианини
65'
44ИталияпзНиколо Фаджоли
65'
23Гвинея-Бисаунп Бету
86'
29ИталиянпВильфред Ньонто
86'
25ИталияврГульельмо Викарио
26КолумбиязщДжон Лукуми
89'
3Бразилиязщ Бремер
15ФранциязщПьер Калюлю
32КолумбиязщХуан Давид Кабаль Мурильо
56'
12БразилияпзДуглас Луис
8НидерландыпзТён Копмейнерс
22СШАпзУэстон Маккенни
78'
13Кот-д&#039;ИвуарпзЖереми Бога
57'
9ФранциянпРандаль Коло Муани
27ГерманиянпНик Вольтемаде
57'
2ТурциязщЗеки Челик
56'
11КосовонпЭдон Жегрова
57'
17Босния и ГерцеговинанпКерим-Сэм Алайбегович
57'
18ИталиянпДжефф Эхатор
78'
4ИталиязщФедерико Гатти
89'
Запасные
53ДанияврОливер Кристенсен
19ИталияврЛука Леццерини
2Бразилиязщ Додо
6ИталиязщЛука Раньери
21ИспаниязщВиктор Вальдепеньяс
73ИталияпзАнтонио Пирро
72ИталияBrando Mazzeo
75ИталияDennis Beldenti
33Бразилиявр Нето
23ИталияврКарло Пинсольо
6АнглиязщЛлойд Келли
24ИталиязщДаниэле Ругани
29СенегалпзПапе Матар Сарр
Главные тренеры
ИталияФабио Гроссо
ИталияПаоло Ваноли
ИталияЛучано Спаллетти
Голы
Матео Пельегрино
Педру Гонсалвеш
1:0
4'
Ник Вольтемаде
Рандаль Коло Муани
1:1
32'
Альё Нжие
2:1
54'
Бремер
Дуглас Луис
2:2
66'
Наказания
Хуан Давид Кабаль Мурильо
13'
Бремер
22'
Крист Инао Улаи
50'
Рандаль Коло Муани
73'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Фиорентина - Ювентус, который состоялся 8 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 11-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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