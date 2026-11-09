Фиорентина - Ювентус 8 ноября обзор матча Дата публикации: 09-11-2026 Фиорентина 2 : 2 Ювентус События матча Фиорентина - Ювентус 4' ⚽ Матео Пеллегрино (1 - 0) 13' Хуан Кабаль 22' Глейсон Бремер 32' ⚽ Ник Вольтемаде (1 - 1) 50' Крист Инао Улаи 54' ⚽ Алиу Нджие (2 - 1) 56' ⇄ Зеки Челик / Хуан Кабаль 57' ⇄ Эдон Жегрова / Ник Вольтемаде 57' ⇄ Керим Алайбегович / Жереми Бога 65' ⇄ Марко Брешианини / Педру Гонсалвеш 65' ⇄ Николо Фаджоли / Крист Инао Улаи 66' ⚽ Глейсон Бремер (2 - 2) 73' Рандаль Коло-Муани 78' ⇄ Джефф Эхатор / Уэстон Маккенни 86' ⇄ Бету / Матео Пеллегрино 86' ⇄ Вильфред Ньонто / Алиу Нджие 89' ⇄ Федерико Гатти / Джон Лукуми Составы команд Фиорентина Флоренция Ювентус Турин 43 вр Давид де Хеа 33 зщ Виери 20 зщ Алехандро Хименес 3 зщ Раду Дрэгушин 17 зщ Жоау Мариу 27 пз Шер Ндур 42 пз Крист Инао Улаи 65' 25 нп Альё Нжие 86' 30 нп Франко Мастантуоно 32 нп Матео Пельегрино 86' 28 нп Педру Гонсалвеш 65' 4 пз Марко Брешианини 65' 44 пз Николо Фаджоли 65' 23 нп Бету 86' 29 нп Вильфред Ньонто 86' 25 вр Гульельмо Викарио 26 зщ Джон Лукуми 89' 3 зщ Бремер 15 зщ Пьер Калюлю 32 зщ Хуан Давид Кабаль Мурильо 56' 12 пз Дуглас Луис 8 пз Тён Копмейнерс 22 пз Уэстон Маккенни 78' 13 пз Жереми Бога 57' 9 нп Рандаль Коло Муани 27 нп Ник Вольтемаде 57' 2 зщ Зеки Челик 56' 11 нп Эдон Жегрова 57' 17 нп Керим-Сэм Алайбегович 57' 18 нп Джефф Эхатор 78' 4 зщ Федерико Гатти 89' Запасные 53 вр Оливер Кристенсен 19 вр Лука Леццерини 2 зщ Додо 6 зщ Лука Раньери 21 зщ Виктор Вальдепеньяс 73 пз Антонио Пирро 72 Brando Mazzeo 75 Dennis Beldenti 33 вр Нето 23 вр Карло Пинсольо 6 зщ Ллойд Келли 24 зщ Даниэле Ругани 29 пз Папе Матар Сарр Главные тренеры Фабио Гроссо Паоло Ваноли Лучано Спаллетти Голы Матео Пельегрино Педру Гонсалвеш 1:0 4' Ник Вольтемаде Рандаль Коло Муани 1:1 32' Альё Нжие 2:1 54' Бремер Дуглас Луис 2:2 66' Наказания Хуан Давид Кабаль Мурильо 13' Бремер 22' Крист Инао Улаи 50' Рандаль Коло Муани 73'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Фиорентина - Ювентус, который состоялся 8 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 11-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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