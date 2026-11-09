Велес - КАМАЗ 09 Ноября прямая трансляция

Стадион: Авангард (Домодедово, Россия), вместимость: 6000 09 Ноября 2026 года в 19:30 (+03:00). Россия — Лига Pari , 17-й тур Главный судья: Михаил Черемных (Пермь, Россия);

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





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Составы команд Велес Москва КАМАЗ Набережные Челны Главные тренеры Алексей Борисович Стукалов Антон Геннадьевич Хазов История личных встреч 15.04.2023 Россия — Мелбет Первая лига 27-й тур 0 : 2 25.09.2022 Россия — Мелбет Первая лига 11-й тур 1 : 1 10.04.2022 ФНЛ - Первый дивизион 32-й тур 1 : 3 29.09.2021 ФНЛ - Первый дивизион 14-й тур 0 : 0 Турнирная таблица № Команда И О 1 Повышение Нижний Новгород 17 46 2 Повышение Урал 17 34 3 Плей-офф за повышение Сочи 17 32 4 Плей-офф за повышение Торпедо М 17 32 5 Спартак Кс 17 28 6 Велес 17 28 7 Шинник 17 26 8 Волга Ул 18 22 9 Уфа 17 22 10 Ротор 17 21 11 Челябинск 17 21 12 Арсенал Т 17 19 13 Ленинградец 17 18 14 Енисей 17 17 15 СКА-Хабаровск 17 16 16 Зона вылета КАМАЗ 16 14 17 Зона вылета Нефтехимик 17 13 18 Зона вылета Текстильщик 17 11