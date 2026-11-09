Велес - КАМАЗ 09 Ноября прямая трансляция
Стадион: Авангард (Домодедово, Россия), вместимость: 6000
09 Ноября 2026 года в 19:30 (+03:00). Россия — Лига Pari, 17-й тур
Главный судья: Михаил Черемных (Пермь, Россия);
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
Стартовый состав
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Составы команд
Велес
Москва
КАМАЗ
Набережные Челны
Главные тренеры
|Алексей Борисович Стукалов
|Антон Геннадьевич Хазов
История личных встреч
|15.04.2023
|Россия — Мелбет Первая лига
|27-й тур
|0 : 2
|25.09.2022
|Россия — Мелбет Первая лига
|11-й тур
|1 : 1
|10.04.2022
|ФНЛ - Первый дивизион
|32-й тур
|1 : 3
|29.09.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|14-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Нижний Новгород
|17
|46
| 2
Повышение
|Урал
|17
|34
| 3
Плей-офф за повышение
|Сочи
|17
|32
| 4
Плей-офф за повышение
|Торпедо М
|17
|32
|5
|Спартак Кс
|17
|28
|6
|Велес
|17
|28
|7
|Шинник
|17
|26
|8
|Волга Ул
|18
|22
|9
|Уфа
|17
|22
|10
|Ротор
|17
|21
|11
|Челябинск
|17
|21
|12
|Арсенал Т
|17
|19
|13
|Ленинградец
|17
|18
|14
|Енисей
|17
|17
|15
|СКА-Хабаровск
|17
|16
| 16
Зона вылета
|КАМАЗ
|16
|14
| 17
Зона вылета
|Нефтехимик
|17
|13
| 18
Зона вылета
|Текстильщик
|17
|11
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