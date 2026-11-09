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Велес - КАМАЗ 09 Ноября прямая трансляция

Стадион: Авангард (Домодедово, Россия), вместимость: 6000
09 Ноября 2026 года в 19:30 (+03:00). Россия — Лига Pari, 17-й тур
Главный судья: Михаил Черемных (Пермь, Россия);
Велес
КАМАЗ

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи


Стартовый состав
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Составы команд
Велес
Москва
КАМАЗ
Набережные Челны
Главные тренеры
Россия Алексей Борисович Стукалов
Россия Антон Геннадьевич Хазов
История личных встреч
15.04.2023 Россия — Мелбет Первая лига 27-й тур КАМАЗ0 : 2Велес
25.09.2022 Россия — Мелбет Первая лига 11-й тур Велес1 : 1КАМАЗ
10.04.2022 ФНЛ - Первый дивизион 32-й тур КАМАЗ1 : 3Велес
29.09.2021 ФНЛ - Первый дивизион 14-й тур Велес0 : 0КАМАЗ
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Нижний Новгород1746
2
Повышение
Урал1734
3
Плей-офф за повышение
Сочи1732
4
Плей-офф за повышение
Торпедо М1732
5 Спартак Кс1728
6 Велес1728
7 Шинник1726
8 Волга Ул1822
9 Уфа1722
10 Ротор1721
11 Челябинск1721
12 Арсенал Т1719
13 Ленинградец1718
14 Енисей1717
15 СКА-Хабаровск1716
16
Зона вылета
КАМАЗ1614
17
Зона вылета
Нефтехимик1713
18
Зона вылета
Текстильщик1711
Кто победит?
2 голосов болельщиков
Велес
0%
Ничья
50%
КАМАЗ
50%

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