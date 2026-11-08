Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 8 ноября обзор матча Дата публикации: 08-11-2026 Ман Юнайтед 4 : 4 Астон Вилла События матча Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1' ⚽ Алиссон Эдвард Франко да Роша (0 - 1) 4' ⚽ Николас Джексон (0 - 2) 16' ⚽ Бруну Фернандеш (1 - 2) Пенальти 44' ⚽ Юри Тилеманс (2 - 2) 46' ⇄ Айден Хевен / Гарри Магуайр 48' ⚽ Джон Макгинн (2 - 3) Пенальти 53' ⚽ Леон Горецка (2 - 4) 57' Айден Хевен 66' ⇄ Мейсон Маунт / Юри Тилеманс 66' ⇄ Патрик Доргу / Диогу Далот 66' ⇄ Шей Лейси / Амад Диалло 71' ⇄ Джордж Хеммингс / Джон Макгинн 71' ⇄ Росс Баркли / Алиссон Эдвард Франко да Роша 78' ⇄ Жоау Гомес / Йохан Манзамби 78' ⇄ Ибраим Мбайе / Леон Горецка 83' ⇄ Джошуа Зиркзе / Бриан Мбемо 86' ⇄ Брайан Маджо / Николас Джексон 90+2' ⚽ Джошуа Зиркзе (3 - 4) 90+6' ⚽ Патрик Доргу (4 - 4) 90+7' Зион Судзуки Составы команд Манчестер Юнайтед Манчестер Астон Вилла Бирмингем 1 вр Сенне Ламменс 15 зщ Лени Йоро 2 зщ Диогу Дало 66' 5 зщ Гарри Магуайр 46' 3 зщ Нуссайр Мазрауи 18 пз Юри Тилеманс 66' 37 пз Кобби Майну 16 пз Амад Диалло 66' 8 пз Бруну Фернандеш 10 пз Матеус Кунья 19 нп Брайан Мбемо 83' 26 зщ Эйден Хевен 46' 7 пз Мэйсон Маунт 66' 13 пз Патрик Доргу 66' 31 нп Ши Лэйси 66' 11 нп Джошуа Зиркзее 83' 1 вр Дзион Судзуки 3 зщ Виктор Линделёф 14 зщ Пау Торрес 22 зщ Ян Матсен 4 зщ Тейлор Харвуд-Беллис 8 пз Бубакар Камара 7 пз Джон Макгинн 71' 44 пз Йохан Манзамби 78' 27 пз Леон Горецка 78' 11 нп Николас Джексон 86' 47 нп Алиссон 71' 53 пз Джордж Хеммингс 71' 6 пз Росс Баркли 71' 35 пз Жоао Гомес 78' 19 нп Ибрагим Мбайе 78' 39 нп Брайан Маджо 86' Запасные 12 вр Карл Дарлоу 4 зщ Маттейс де Лигт 17 пз Андрей Сантос 38 пз Джек Флетчер 40 вр Марко Бизот 5 зщ Тайрон Мингз 48 зщ Моду Сиссе 10 пз Эмилиано Буэндия Главные тренеры Майкл Кэррик Унаи Эмери Голы Алиссон Джон Макгинн 0:1 1' Николас Джексон 0:2 4' Бруну Фернандеш 1:2 16' Юри Тилеманс Нуссайр Мазрауи 2:2 44' Джон Макгинн 2:3 48' Леон Горецка Николас Джексон 2:4 53' Джошуа Зиркзее Патрик Доргу 3:4 90+2' Патрик Доргу Бруну Фернандеш 4:4 90+6' Наказания Эйден Хевен 57' Дзион Судзуки 90+7'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Манчестер Юнайтед - Астон Вилла, который состоялся 8 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2026/27, 10-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Фрайбург - Унион 8 ноября обзор матча

Футбол | Чемпионат Германии 2026/27 | Видео... Футбол | Чемпионат Германии 2026/27 | Видео...

Ле-Ман - Монако 8 ноября обзор матча

Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео... Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео...

Брест - Лион 8 ноября обзор матча

Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео... Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео...

Анже - Ницца 8 ноября обзор матча

Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео... Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео...