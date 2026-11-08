Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 8 ноября обзор матча
Дата публикации: 08-11-2026
Ман Юнайтед
4 : 4
Астон Вилла
События матча Манчестер Юнайтед - Астон Вилла
1'
⚽
Алиссон Эдвард Франко да Роша (0 - 1)
4'
⚽
Николас Джексон (0 - 2)
16'
⚽
Бруну Фернандеш (1 - 2)Пенальти
44'
⚽
Юри Тилеманс (2 - 2)
46'
⇄
Айден Хевен / Гарри Магуайр
48'
⚽
Джон Макгинн (2 - 3)Пенальти
53'
⚽
Леон Горецка (2 - 4)
57'
Айден Хевен
66'
⇄
Мейсон Маунт / Юри Тилеманс
66'
⇄
Патрик Доргу / Диогу Далот
66'
⇄
Шей Лейси / Амад Диалло
71'
⇄
Джордж Хеммингс / Джон Макгинн
71'
⇄
Росс Баркли / Алиссон Эдвард Франко да Роша
78'
⇄
Жоау Гомес / Йохан Манзамби
78'
⇄
Ибраим Мбайе / Леон Горецка
83'
⇄
Джошуа Зиркзе / Бриан Мбемо
86'
⇄
Брайан Маджо / Николас Джексон
90+2'
⚽
Джошуа Зиркзе (3 - 4)
90+6'
⚽
Патрик Доргу (4 - 4)
90+7'
Зион Судзуки
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Астон Вилла
Бирмингем
|1
|вр
|Сенне Ламменс
|15
|зщ
|Лени Йоро
|2
|зщ
|Диогу Дало
66'
|5
|зщ
|Гарри Магуайр
46'
|3
|зщ
|Нуссайр Мазрауи
|18
|пз
|Юри Тилеманс
66'
|37
|пз
|Кобби Майну
|16
|пз
|Амад Диалло
66'
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|10
|пз
|Матеус Кунья
|19
|нп
|Брайан Мбемо
83'
|26
|зщ
|Эйден Хевен
46'
|7
|пз
|Мэйсон Маунт
66'
|13
|пз
|Патрик Доргу
66'
|31
|нп
|Ши Лэйси
66'
|11
|нп
|Джошуа Зиркзее
83'
|1
|вр
|Дзион Судзуки
|3
|зщ
|Виктор Линделёф
|14
|зщ
|Пау Торрес
|22
|зщ
|Ян Матсен
|4
|зщ
|Тейлор Харвуд-Беллис
|8
|пз
|Бубакар Камара
|7
|пз
|Джон Макгинн
71'
|44
|пз
|Йохан Манзамби
78'
|27
|пз
|Леон Горецка
78'
|11
|нп
|Николас Джексон
86'
|47
|нп
|Алиссон
71'
|53
|пз
|Джордж Хеммингс
71'
|6
|пз
|Росс Баркли
71'
|35
|пз
|Жоао Гомес
78'
|19
|нп
|Ибрагим Мбайе
78'
|39
|нп
|Брайан Маджо
86'
Запасные
|12
|вр
|Карл Дарлоу
|4
|зщ
|Маттейс де Лигт
|17
|пз
|Андрей Сантос
|38
|пз
|Джек Флетчер
|40
|вр
|Марко Бизот
|5
|зщ
|Тайрон Мингз
|48
|зщ
|Моду Сиссе
|10
|пз
|Эмилиано Буэндия
Главные тренеры
|Майкл Кэррик
|Унаи Эмери
Голы
Алиссон
Джон Макгинн
0:1
1'
Николас Джексон
0:2
4'
Бруну Фернандеш
1:2
16'
Юри Тилеманс
Нуссайр Мазрауи
2:2
44'
Джон Макгинн
2:3
48'
Леон Горецка
Николас Джексон
2:4
53'
Джошуа Зиркзее
Патрик Доргу
3:4
90+2'
Патрик Доргу
Бруну Фернандеш
4:4
90+6'
Наказания
Эйден Хевен
57'
Дзион Судзуки
90+7'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Манчестер Юнайтед - Астон Вилла, который состоялся 8 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2026/27, 10-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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