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Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 8 ноября обзор матча

Дата публикации: 08-11-2026
Ман Юнайтед
Ман Юнайтед
4 : 4
Астон Вилла
Астон Вилла
События матча Манчестер Юнайтед - Астон Вилла
1'
Алиссон Эдвард Франко да Роша (0 - 1)
4'
Николас Джексон (0 - 2)
16'
Бруну Фернандеш (1 - 2)Пенальти
44'
Юри Тилеманс (2 - 2)
46'
Айден Хевен / Гарри Магуайр
48'
Джон Макгинн (2 - 3)Пенальти
53'
Леон Горецка (2 - 4)
57'
Айден Хевен
66'
Мейсон Маунт / Юри Тилеманс
66'
Патрик Доргу / Диогу Далот
66'
Шей Лейси / Амад Диалло
71'
Джордж Хеммингс / Джон Макгинн
71'
Росс Баркли / Алиссон Эдвард Франко да Роша
78'
Жоау Гомес / Йохан Манзамби
78'
Ибраим Мбайе / Леон Горецка
83'
Джошуа Зиркзе / Бриан Мбемо
86'
Брайан Маджо / Николас Джексон
90+2'
Джошуа Зиркзе (3 - 4)
90+6'
Патрик Доргу (4 - 4)
90+7'
Зион Судзуки
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Астон Вилла
Бирмингем
1БельгияврСенне Ламменс
15ФранциязщЛени Йоро
2ПортугалиязщДиогу Дало
66'
5АнглиязщГарри Магуайр
46'
3МароккозщНуссайр Мазрауи
18БельгияпзЮри Тилеманс
66'
37АнглияпзКобби Майну
16Кот-д&#039;ИвуарпзАмад Диалло
66'
8ПортугалияпзБруну Фернандеш
10БразилияпзМатеус Кунья
19КамеруннпБрайан Мбемо
83'
26АнглиязщЭйден Хевен
46'
7АнглияпзМэйсон Маунт
66'
13ДанияпзПатрик Доргу
66'
31АнглиянпШи Лэйси
66'
11НидерландынпДжошуа Зиркзее
83'
1ЯпонияврДзион Судзуки
3ШвециязщВиктор Линделёф
14ИспаниязщПау Торрес
22НидерландызщЯн Матсен
4АнглиязщТейлор Харвуд-Беллис
8ФранцияпзБубакар Камара
7ШотландияпзДжон Макгинн
71'
44ШвейцарияпзЙохан Манзамби
78'
27ГерманияпзЛеон Горецка
78'
11СенегалнпНиколас Джексон
86'
47Бразилиянп Алиссон
71'
53АнглияпзДжордж Хеммингс
71'
6АнглияпзРосс Баркли
71'
35БразилияпзЖоао Гомес
78'
19СенегалнпИбрагим Мбайе
78'
39ЛюксембургнпБрайан Маджо
86'
Запасные
12УэльсврКарл Дарлоу
4НидерландызщМаттейс де Лигт
17БразилияпзАндрей Сантос
38ШотландияпзДжек Флетчер
40НидерландыврМарко Бизот
5АнглиязщТайрон Мингз
48СенегалзщМоду Сиссе
10АргентинапзЭмилиано Буэндия
Главные тренеры
АнглияМайкл Кэррик
ИспанияУнаи Эмери
Голы
Алиссон
Джон Макгинн
0:1
1'
Николас Джексон
0:2
4'
Бруну Фернандеш
1:2
16'
Юри Тилеманс
Нуссайр Мазрауи
2:2
44'
Джон Макгинн
2:3
48'
Леон Горецка
Николас Джексон
2:4
53'
Джошуа Зиркзее
Патрик Доргу
3:4
90+2'
Патрик Доргу
Бруну Фернандеш
4:4
90+6'
Наказания
Эйден Хевен
57'
Дзион Судзуки
90+7'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Манчестер Юнайтед - Астон Вилла, который состоялся 8 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2026/27, 10-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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