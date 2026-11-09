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Атлетико - Барселона 8 ноября обзор матча

Дата публикации: 09-11-2026
Атлетико
Атлетико
1 : 2
Барселона
Барселона
События матча Атлетико Мадрид - ФК Барселона
10'
Джулиано Симеоне (1 - 0)
43'
Алекс Баэна
45'
Фермин Лопес (1 - 1)
46'
Фрэнки де Йонг / Брайан Фариньяс
60'
Андреас Кристенсен / Жуан Канселу
60'
Александер Сёрлот / Ли Кан Ин
66'
Фермин Лопес (1 - 2)
72'
Мортен Юльманн / Коке
72'
Джонни Кардозо / Алекс Баэна
74'
Марк Берналь
74'
Эрик Гарсия / Марк Берналь
74'
Гави / Фермин Лопес
78'
Джонатан Дэвид / Пабло Барриос
86'
Карим Адейеми / Энтони Гордон
87'
Маркос Льоренте
88'
Марк Пубиль
Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Барселона
Барселона
13СловенияврЯн Облак
14ИспаниязщМаркос Льоренте
17СловакиязщДавид Ганцко
22ИспаниязщАлехандро Гримальдо
18ИспаниязщМарк Пубиль
6Испанияпз Коке
72'
8ИспанияпзПабло Барриос
78'
20АргентинанпДжулиано Симеоне
7Южная КореянпЛи Кан Ин
60'
19АргентинанпХулиан Альварес
10ИспаниянпАлекс Баэна
72'
9НорвегиянпАлександр Сёрлот
60'
23ДанияпзМортен Юльманн
72'
5СШАпзДжонни Кардозо
72'
15КанаданпДжонатан Дэвид
78'
1ИспанияврЖоан Гарсия
2ПортугалиязщЖоау Канселу
60'
5ИспаниязщПау Кубарси
18ИспаниязщХерард Мартин
8Испанияпз Педри
10ИспанияпзЛамин Ямаль
7ИспанияпзФермин Лопес
74'
11Бразилияпз Рафинья
17АнглияпзЭнтони Гордон
86'
4ИспанияпзБрайан Фариньяс
46'
22ИспанияпзМарк Берналь
74'
21НидерландыпзФренки де Йонг
46'
15ДаниязщАндреас Кристенсен
60'
24ИспаниязщЭрик Гарсия
74'
6Испанияпз Гави
74'
14ГерманияпзКарим Адейеми
86'
Запасные
1АргентинаврХуан Муссо
24ИспаниязщРобен Ле Норман
30ИспаниязщДани Мартинес
27ИспаниязщХорхе Домингес
26ИспаниязщРомео Уэсо
4ИспанияпзРодриго Мендоса
16ИспаниянпАрнау Ортис
11НигериянпАдемола Лукман
25ХорватияврДоминик Ливакович
13ПольшаврВойцех Щенсны
3ИспаниязщАлекс Бальде
41ИспаниязщАлекс Кампос
30ИспанияпзЭбрима Тункара
9БразилиянпГабриэл Жезус
29ЕгипетнпХамза Абделькарим
Главные тренеры
АргентинаДиего Симеоне
ГерманияХанс-Дитер Флик
Голы
Джулиано Симеоне
Хулиан Альварес
1:0
10'
Фермин Лопес
1:1
45'
Фермин Лопес
Ламин Ямаль
1:2
66'
Наказания
Алекс Баэна
43'
Марк Берналь
74'
Маркос Льоренте
87'
Марк Пубиль
88'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Атлетико - Барселона, который состоялся 8 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 12-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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