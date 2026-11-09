Атлетико - Барселона 8 ноября обзор матча Дата публикации: 09-11-2026 Атлетико 1 : 2 Барселона События матча Атлетико Мадрид - ФК Барселона 10' ⚽ Джулиано Симеоне (1 - 0) 43' Алекс Баэна 45' ⚽ Фермин Лопес (1 - 1) 46' ⇄ Фрэнки де Йонг / Брайан Фариньяс 60' ⇄ Андреас Кристенсен / Жуан Канселу 60' ⇄ Александер Сёрлот / Ли Кан Ин 66' ⚽ Фермин Лопес (1 - 2) 72' ⇄ Мортен Юльманн / Коке 72' ⇄ Джонни Кардозо / Алекс Баэна 74' Марк Берналь 74' ⇄ Эрик Гарсия / Марк Берналь 74' ⇄ Гави / Фермин Лопес 78' ⇄ Джонатан Дэвид / Пабло Барриос 86' ⇄ Карим Адейеми / Энтони Гордон 87' Маркос Льоренте 88' Марк Пубиль Составы команд Атлетико М Мадрид Барселона Барселона 13 вр Ян Облак 14 зщ Маркос Льоренте 17 зщ Давид Ганцко 22 зщ Алехандро Гримальдо 18 зщ Марк Пубиль 6 пз Коке 72' 8 пз Пабло Барриос 78' 20 нп Джулиано Симеоне 7 нп Ли Кан Ин 60' 19 нп Хулиан Альварес 10 нп Алекс Баэна 72' 9 нп Александр Сёрлот 60' 23 пз Мортен Юльманн 72' 5 пз Джонни Кардозо 72' 15 нп Джонатан Дэвид 78' 1 вр Жоан Гарсия 2 зщ Жоау Канселу 60' 5 зщ Пау Кубарси 18 зщ Херард Мартин 8 пз Педри 10 пз Ламин Ямаль 7 пз Фермин Лопес 74' 11 пз Рафинья 17 пз Энтони Гордон 86' 4 пз Брайан Фариньяс 46' 22 пз Марк Берналь 74' 21 пз Френки де Йонг 46' 15 зщ Андреас Кристенсен 60' 24 зщ Эрик Гарсия 74' 6 пз Гави 74' 14 пз Карим Адейеми 86' Запасные 1 вр Хуан Муссо 24 зщ Робен Ле Норман 30 зщ Дани Мартинес 27 зщ Хорхе Домингес 26 зщ Ромео Уэсо 4 пз Родриго Мендоса 16 нп Арнау Ортис 11 нп Адемола Лукман 25 вр Доминик Ливакович 13 вр Войцех Щенсны 3 зщ Алекс Бальде 41 зщ Алекс Кампос 30 пз Эбрима Тункара 9 нп Габриэл Жезус 29 нп Хамза Абделькарим Главные тренеры Диего Симеоне Ханс-Дитер Флик Голы Джулиано Симеоне Хулиан Альварес 1:0 10' Фермин Лопес 1:1 45' Фермин Лопес Ламин Ямаль 1:2 66' Наказания Алекс Баэна 43' Марк Берналь 74' Маркос Льоренте 87' Марк Пубиль 88'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Атлетико - Барселона, который состоялся 8 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 12-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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