Атлетико - Барселона 8 ноября обзор матча
Дата публикации: 09-11-2026
Атлетико
1 : 2
Барселона
События матча Атлетико Мадрид - ФК Барселона
10'
⚽
Джулиано Симеоне (1 - 0)
43'
Алекс Баэна
45'
⚽
Фермин Лопес (1 - 1)
46'
⇄
Фрэнки де Йонг / Брайан Фариньяс
60'
⇄
Андреас Кристенсен / Жуан Канселу
60'
⇄
Александер Сёрлот / Ли Кан Ин
66'
⚽
Фермин Лопес (1 - 2)
72'
⇄
Мортен Юльманн / Коке
72'
⇄
Джонни Кардозо / Алекс Баэна
74'
Марк Берналь
74'
⇄
Эрик Гарсия / Марк Берналь
74'
⇄
Гави / Фермин Лопес
78'
⇄
Джонатан Дэвид / Пабло Барриос
86'
⇄
Карим Адейеми / Энтони Гордон
87'
Маркос Льоренте
88'
Марк Пубиль
Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Барселона
Барселона
|13
|вр
|Ян Облак
|14
|зщ
|Маркос Льоренте
|17
|зщ
|Давид Ганцко
|22
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|18
|зщ
|Марк Пубиль
|6
|пз
|Коке
72'
|8
|пз
|Пабло Барриос
78'
|20
|нп
|Джулиано Симеоне
|7
|нп
|Ли Кан Ин
60'
|19
|нп
|Хулиан Альварес
|10
|нп
|Алекс Баэна
72'
|9
|нп
|Александр Сёрлот
60'
|23
|пз
|Мортен Юльманн
72'
|5
|пз
|Джонни Кардозо
72'
|15
|нп
|Джонатан Дэвид
78'
|1
|вр
|Жоан Гарсия
|2
|зщ
|Жоау Канселу
60'
|5
|зщ
|Пау Кубарси
|18
|зщ
|Херард Мартин
|8
|пз
|Педри
|10
|пз
|Ламин Ямаль
|7
|пз
|Фермин Лопес
74'
|11
|пз
|Рафинья
|17
|пз
|Энтони Гордон
86'
|4
|пз
|Брайан Фариньяс
46'
|22
|пз
|Марк Берналь
74'
|21
|пз
|Френки де Йонг
46'
|15
|зщ
|Андреас Кристенсен
60'
|24
|зщ
|Эрик Гарсия
74'
|6
|пз
|Гави
74'
|14
|пз
|Карим Адейеми
86'
Запасные
|1
|вр
|Хуан Муссо
|24
|зщ
|Робен Ле Норман
|30
|зщ
|Дани Мартинес
|27
|зщ
|Хорхе Домингес
|26
|зщ
|Ромео Уэсо
|4
|пз
|Родриго Мендоса
|16
|нп
|Арнау Ортис
|11
|нп
|Адемола Лукман
|25
|вр
|Доминик Ливакович
|13
|вр
|Войцех Щенсны
|3
|зщ
|Алекс Бальде
|41
|зщ
|Алекс Кампос
|30
|пз
|Эбрима Тункара
|9
|нп
|Габриэл Жезус
|29
|нп
|Хамза Абделькарим
Главные тренеры
|Диего Симеоне
|Ханс-Дитер Флик
Голы
Джулиано Симеоне
Хулиан Альварес
1:0
10'
Фермин Лопес
1:1
45'
Фермин Лопес
Ламин Ямаль
1:2
66'
Наказания
Алекс Баэна
43'
Марк Берналь
74'
Маркос Льоренте
87'
Марк Пубиль
88'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Атлетико - Барселона, который состоялся 8 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 12-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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