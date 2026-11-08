Интер - Комо 8 ноября обзор матча
Дата публикации: 08-11-2026
Интер М
2 : 0
Комо
События матча Интер - Комо
12'
⚽
Франческо Пио Эспозито (1 - 0)
19'
⚽
Маркус Тюрам (2 - 0)
46'
⇄
Самуэле Риччи / Максимо Перроне
46'
⇄
Иван Смольчич / Мартин Батурина
72'
Франческо Пио Эспозито
72'
⇄
Генрих Мхитарян / Петр Зелиньский
72'
⇄
Анж-Йоан Бонни / Франческо Пио Эспозито
74'
⇄
Максанс Какере / Лукас Да Кунья
74'
⇄
Маттиа Либерали / Ян Коуто
74'
⇄
Кайки / Алекс Валье
81'
⇄
Петар Сучич / Хакан Чалханоглу
87'
⇄
Анди Диуф / Федерико Димарко
88'
⇄
Бенжамен Павар / Маркус Тюрам
Составы команд
Интер М
Милан
Комо
Комо
|1
|вр
|Хосеп Мартинес
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
|99
|зщ
|Джед-Хотеп Спенс
|30
|зщ
|Карлос Аугусто
|23
|пз
|Николо Барелла
|20
|пз
|Хакан Чалханоглу
81'
|32
|пз
|Федерико Димарко
87'
|7
|пз
|Пётр Зелиньски
72'
|9
|нп
|Маркус Тюрам
88'
|94
|нп
|Франческо Эспозито
72'
|22
|пз
|Генрих Мхитарян
72'
|14
|нп
|Анж-Йоан Бонни
72'
|8
|пз
|Петар Сучич
81'
|17
|пз
|Анди Диуф
87'
|28
|зщ
|Бенжамен Павар
88'
|97
|вр
|Роберт Санчес
|4
|зщ
|Хакобо Рамон
|2
|зщ
|Марк-Оливер Кемпф
|27
|зщ
|Ян Коуто
74'
|3
|зщ
|Алекс Валье
74'
|6
|пз
|Луис Милья
|10
|пз
|Николас Пас
|7
|пз
|Лукаш Да Кунья
74'
|20
|пз
|Мартин Батурина
46'
|5
|пз
|Максимо Перроне
46'
|9
|нп
|Анастасиос Дувикас
|28
|зщ
|Иван Смолчич
46'
|21
|пз
|Самуэле Риччи
46'
|16
|зщ
|Кайки
74'
|30
|пз
|Маттия Либерали
74'
|8
|пз
|Максанс Какере
74'
Запасные
|12
|вр
|Раффаэле Ди Дженнаро
|49
|вр
|Иван Проведель
|6
|зщ
|Джон Стоунз
|31
|зщ
|Янн Биссекк
|46
|зщ
|Леонардо Бовио
|5
|пз
|Александар Станкович
|21
|пз
|Кёртис Джонс
|53
|нп
|Маттео Лавелли
|1
|вр
|Жан Бутез
|22
|вр
|Мауро Вигорито
|13
|зщ
|Альберто Доссена
|18
|зщ
|Эдоардо Гольданига
|53
|зщ
|Вилли Камбвала
|55
|зщ
|Кристиано Де Паоли
|15
|пз
|Адриан Лахдо
|54
|пз
|Маттео Папаччоли
Главные тренеры
|Кристиан Киву
|Сеск Фабрегас
Голы
Франческо Эспозито
Джед-Хотеп Спенс
1:0
12'
Маркус Тюрам
2:0
19'
Наказания
Франческо Эспозито
72'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Интер - Комо, который состоялся 8 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 11-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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