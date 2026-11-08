Интер - Комо 8 ноября обзор матча Дата публикации: 08-11-2026 Интер М 2 : 0 Комо События матча Интер - Комо 12' ⚽ Франческо Пио Эспозито (1 - 0) 19' ⚽ Маркус Тюрам (2 - 0) 46' ⇄ Самуэле Риччи / Максимо Перроне 46' ⇄ Иван Смольчич / Мартин Батурина 72' Франческо Пио Эспозито 72' ⇄ Генрих Мхитарян / Петр Зелиньский 72' ⇄ Анж-Йоан Бонни / Франческо Пио Эспозито 74' ⇄ Максанс Какере / Лукас Да Кунья 74' ⇄ Маттиа Либерали / Ян Коуто 74' ⇄ Кайки / Алекс Валье 81' ⇄ Петар Сучич / Хакан Чалханоглу 87' ⇄ Анди Диуф / Федерико Димарко 88' ⇄ Бенжамен Павар / Маркус Тюрам Составы команд Интер М Милан Комо Комо 1 вр Хосеп Мартинес 95 зщ Алессандро Бастони 25 зщ Мануэль Аканджи 99 зщ Джед-Хотеп Спенс 30 зщ Карлос Аугусто 23 пз Николо Барелла 20 пз Хакан Чалханоглу 81' 32 пз Федерико Димарко 87' 7 пз Пётр Зелиньски 72' 9 нп Маркус Тюрам 88' 94 нп Франческо Эспозито 72' 22 пз Генрих Мхитарян 72' 14 нп Анж-Йоан Бонни 72' 8 пз Петар Сучич 81' 17 пз Анди Диуф 87' 28 зщ Бенжамен Павар 88' 97 вр Роберт Санчес 4 зщ Хакобо Рамон 2 зщ Марк-Оливер Кемпф 27 зщ Ян Коуто 74' 3 зщ Алекс Валье 74' 6 пз Луис Милья 10 пз Николас Пас 7 пз Лукаш Да Кунья 74' 20 пз Мартин Батурина 46' 5 пз Максимо Перроне 46' 9 нп Анастасиос Дувикас 28 зщ Иван Смолчич 46' 21 пз Самуэле Риччи 46' 16 зщ Кайки 74' 30 пз Маттия Либерали 74' 8 пз Максанс Какере 74' Запасные 12 вр Раффаэле Ди Дженнаро 49 вр Иван Проведель 6 зщ Джон Стоунз 31 зщ Янн Биссекк 46 зщ Леонардо Бовио 5 пз Александар Станкович 21 пз Кёртис Джонс 53 нп Маттео Лавелли 1 вр Жан Бутез 22 вр Мауро Вигорито 13 зщ Альберто Доссена 18 зщ Эдоардо Гольданига 53 зщ Вилли Камбвала 55 зщ Кристиано Де Паоли 15 пз Адриан Лахдо 54 пз Маттео Папаччоли Главные тренеры Кристиан Киву Сеск Фабрегас Голы Франческо Эспозито Джед-Хотеп Спенс 1:0 12' Маркус Тюрам 2:0 19' Наказания Франческо Эспозито 72'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Интер - Комо, который состоялся 8 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 11-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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