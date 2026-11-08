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Интер - Комо 8 ноября обзор матча

Дата публикации: 08-11-2026
Интер М
Интер М
2 : 0
Комо
Комо
События матча Интер - Комо
12'
Франческо Пио Эспозито (1 - 0)
19'
Маркус Тюрам (2 - 0)
46'
Самуэле Риччи / Максимо Перроне
46'
Иван Смольчич / Мартин Батурина
72'
Франческо Пио Эспозито
72'
Генрих Мхитарян / Петр Зелиньский
72'
Анж-Йоан Бонни / Франческо Пио Эспозито
74'
Максанс Какере / Лукас Да Кунья
74'
Маттиа Либерали / Ян Коуто
74'
Кайки / Алекс Валье
81'
Петар Сучич / Хакан Чалханоглу
87'
Анди Диуф / Федерико Димарко
88'
Бенжамен Павар / Маркус Тюрам
Составы команд
Интер М
Милан
Комо
Комо
1ИспанияврХосеп Мартинес
95ИталиязщАлессандро Бастони
25ШвейцариязщМануэль Аканджи
99АнглиязщДжед-Хотеп Спенс
30БразилиязщКарлос Аугусто
23ИталияпзНиколо Барелла
20ТурцияпзХакан Чалханоглу
81'
32ИталияпзФедерико Димарко
87'
7ПольшапзПётр Зелиньски
72'
9ФранциянпМаркус Тюрам
88'
94ИталиянпФранческо Эспозито
72'
22АрменияпзГенрих Мхитарян
72'
14Кот-д&#039;ИвуарнпАнж-Йоан Бонни
72'
8ХорватияпзПетар Сучич
81'
17ФранцияпзАнди Диуф
87'
28ФранциязщБенжамен Павар
88'
97ИспанияврРоберт Санчес
4ИспаниязщХакобо Рамон
2ГерманиязщМарк-Оливер Кемпф
27БразилиязщЯн Коуто
74'
3ИспаниязщАлекс Валье
74'
6ИспанияпзЛуис Милья
10АргентинапзНиколас Пас
7ФранцияпзЛукаш Да Кунья
74'
20ХорватияпзМартин Батурина
46'
5АргентинапзМаксимо Перроне
46'
9ГрециянпАнастасиос Дувикас
28ХорватиязщИван Смолчич
46'
21ИталияпзСамуэле Риччи
46'
16Бразилиязщ Кайки
74'
30ИталияпзМаттия Либерали
74'
8ФранцияпзМаксанс Какере
74'
Запасные
12ИталияврРаффаэле Ди Дженнаро
49ИталияврИван Проведель
6АнглиязщДжон Стоунз
31ГерманиязщЯнн Биссекк
46ИталиязщЛеонардо Бовио
5СербияпзАлександар Станкович
21АнглияпзКёртис Джонс
53ИталиянпМаттео Лавелли
1ФранцияврЖан Бутез
22ИталияврМауро Вигорито
13ИталиязщАльберто Доссена
18ИталиязщЭдоардо Гольданига
53ФранциязщВилли Камбвала
55ИталиязщКристиано Де Паоли
15ШвецияпзАдриан Лахдо
54ИталияпзМаттео Папаччоли
Главные тренеры
РумынияКристиан Киву
ИспанияСеск Фабрегас
Голы
Франческо Эспозито
Джед-Хотеп Спенс
1:0
12'
Маркус Тюрам
2:0
19'
Наказания
Франческо Эспозито
72'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Интер - Комо, который состоялся 8 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 11-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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