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Вильярреал - Хетафе 8 ноября обзор матча

Дата публикации: 08-11-2026
Вильярреал
Вильярреал
2 : 0
Хетафе
Хетафе
События матча Вильярреал - Хетафе
32'
Марио Мартин
46'
Рамон Терратс / Марио Мартин
62'
Неманья Гудель
63'
Айосе Перес / Альберто Молейро
64'
Санти Комесанья / Карлос Масиа
64'
Александер Фримен / Сантьяго Моуриньо
67'
Санти Комесанья
76'
Ренату Вейга
76'
Николя Пепе / Тани Олувасейи
80'
Тейджон Бьюкенен (1 - 0)
81'
Иван Асон / Орель Мангаля
81'
Франчо Серрано / Энес Юнал
81'
Кико Фемения / Андрес Гарсия
84'
Натан Салиба / Георгий Микаутадзе
90+1'
Карлос Ромеро (2 - 0)
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Хетафе
Хетафе
25ВенгрияврПетер Гулачи
15УругвайзщСантьяго Моуриньо
64'
12ПортугалиязщРенату Вейга
17КанадазщТейджон Бьюкенен
2Кабо-ВердезщЛоган Кошта
20ИспаниязщКарлос Ромеро
10ИспанияпзАльберто Молейро
63'
18СенегалпзПап Гейе
16ИспанияпзКарлос Масия
64'
9ГрузиянпЖорж Микаутадзе
84'
21КанаданпТани Олувасейи
76'
22ИспаниянпАйосе Перес
63'
3СШАзщАлекс Фримен
64'
14ИспанияпзСантьяго Комесанья
64'
19Кот-д&#039;ИвуарпзНиколя Пепе
76'
24КанадапзНатан-Дилан Салиба
84'
13ИспанияврДавид Сория
14ИспаниязщДаниэль Карвахаль
2Тогозщ Джене
15УругвайзщСебастьян Боселли
21ИспаниязщАндрес Гарсия
81'
22КолумбиязщХоан Мохика
8СербиязщНеманья Гудель
23БельгияпзОрель Мангала
81'
6ИспанияпзМарио Мартин
46'
10УругвайнпМартин Сатриано
19ТурциянпЭнес Унал
81'
11ИспанияпзРамон Терратс
46'
17ИспаниязщКико Фемения
81'
16ИспанияпзФранчо Серрано
81'
20ИспаниянпИван Асон
81'
Запасные
1БразилияврЛуис Жуниор
13ИспанияврРубен Гомес
6ИспаниязщПау Наварро
23ИспаниязщСерхи Кардона
27ИспаниянпНизар Эль-Джмили
1ЧехияврИржи Летачек
35ИспанияврДиего Феррер
3Испаниязщ Давинчи
4ГрузиязщСаба Сазонов
5МароккозщАбделькадир Абкар
26Кот-д&#039;ИвуарзщЖан Ив Валу
28ИспанияпзАльберто Риско
36СенегалIbrahima Danfakha
Главные тренеры
ИспанияИньиго Перес
ИспанияХосе Бордалас
Голы
Тейджон Бьюкенен
Николя Пепе
1:0
80'
Карлос Ромеро
Айосе Перес
2:0
90+1'
Наказания
Марио Мартин
32'
Неманья Гудель
62'
Сантьяго Комесанья
67'
Ренату Вейга
76'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Вильярреал - Хетафе, который состоялся 8 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 12-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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