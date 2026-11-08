Вильярреал - Хетафе 8 ноября обзор матча
Дата публикации: 08-11-2026
Вильярреал
2 : 0
Хетафе
События матча Вильярреал - Хетафе
32'
Марио Мартин
46'
⇄
Рамон Терратс / Марио Мартин
62'
Неманья Гудель
63'
⇄
Айосе Перес / Альберто Молейро
64'
⇄
Санти Комесанья / Карлос Масиа
64'
⇄
Александер Фримен / Сантьяго Моуриньо
67'
Санти Комесанья
76'
Ренату Вейга
76'
⇄
Николя Пепе / Тани Олувасейи
80'
⚽
Тейджон Бьюкенен (1 - 0)
81'
⇄
Иван Асон / Орель Мангаля
81'
⇄
Франчо Серрано / Энес Юнал
81'
⇄
Кико Фемения / Андрес Гарсия
84'
⇄
Натан Салиба / Георгий Микаутадзе
90+1'
⚽
Карлос Ромеро (2 - 0)
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Хетафе
Хетафе
|25
|вр
|Петер Гулачи
|15
|зщ
|Сантьяго Моуриньо
64'
|12
|зщ
|Ренату Вейга
|17
|зщ
|Тейджон Бьюкенен
|2
|зщ
|Логан Кошта
|20
|зщ
|Карлос Ромеро
|10
|пз
|Альберто Молейро
63'
|18
|пз
|Пап Гейе
|16
|пз
|Карлос Масия
64'
|9
|нп
|Жорж Микаутадзе
84'
|21
|нп
|Тани Олувасейи
76'
|22
|нп
|Айосе Перес
63'
|3
|зщ
|Алекс Фримен
64'
|14
|пз
|Сантьяго Комесанья
64'
|19
|пз
|Николя Пепе
76'
|24
|пз
|Натан-Дилан Салиба
84'
|13
|вр
|Давид Сория
|14
|зщ
|Даниэль Карвахаль
|2
|зщ
|Джене
|15
|зщ
|Себастьян Боселли
|21
|зщ
|Андрес Гарсия
81'
|22
|зщ
|Хоан Мохика
|8
|зщ
|Неманья Гудель
|23
|пз
|Орель Мангала
81'
|6
|пз
|Марио Мартин
46'
|10
|нп
|Мартин Сатриано
|19
|нп
|Энес Унал
81'
|11
|пз
|Рамон Терратс
46'
|17
|зщ
|Кико Фемения
81'
|16
|пз
|Франчо Серрано
81'
|20
|нп
|Иван Асон
81'
Запасные
|1
|вр
|Луис Жуниор
|13
|вр
|Рубен Гомес
|6
|зщ
|Пау Наварро
|23
|зщ
|Серхи Кардона
|27
|нп
|Низар Эль-Джмили
|1
|вр
|Иржи Летачек
|35
|вр
|Диего Феррер
|3
|зщ
|Давинчи
|4
|зщ
|Саба Сазонов
|5
|зщ
|Абделькадир Абкар
|26
|зщ
|Жан Ив Валу
|28
|пз
|Альберто Риско
|36
|Ibrahima Danfakha
Главные тренеры
|Иньиго Перес
|Хосе Бордалас
Голы
Тейджон Бьюкенен
Николя Пепе
1:0
80'
Карлос Ромеро
Айосе Перес
2:0
90+1'
Наказания
Марио Мартин
32'
Неманья Гудель
62'
Сантьяго Комесанья
67'
Ренату Вейга
76'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Вильярреал - Хетафе, который состоялся 8 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 12-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Сельта - Леванте 8 ноября обзор матча
Футбол | Чемпионат Испании 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Испании 2026/27 | Видео...
Интер - Комо 8 ноября обзор матча
Футбол | Чемпионат Италии 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Италии 2026/27 | Видео...
Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 8 ноября обзор матча
Футбол | Чемпионат Англии 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Англии 2026/27 | Видео...
Фрайбург - Унион 8 ноября обзор матча
Футбол | Чемпионат Германии 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Германии 2026/27 | Видео...
Ле-Ман - Монако 8 ноября обзор матча
Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео...