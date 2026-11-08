Вильярреал - Хетафе 8 ноября обзор матча Дата публикации: 08-11-2026 Вильярреал 2 : 0 Хетафе События матча Вильярреал - Хетафе 32' Марио Мартин 46' ⇄ Рамон Терратс / Марио Мартин 62' Неманья Гудель 63' ⇄ Айосе Перес / Альберто Молейро 64' ⇄ Санти Комесанья / Карлос Масиа 64' ⇄ Александер Фримен / Сантьяго Моуриньо 67' Санти Комесанья 76' Ренату Вейга 76' ⇄ Николя Пепе / Тани Олувасейи 80' ⚽ Тейджон Бьюкенен (1 - 0) 81' ⇄ Иван Асон / Орель Мангаля 81' ⇄ Франчо Серрано / Энес Юнал 81' ⇄ Кико Фемения / Андрес Гарсия 84' ⇄ Натан Салиба / Георгий Микаутадзе 90+1' ⚽ Карлос Ромеро (2 - 0) Составы команд Вильярреал Вильярреал Хетафе Хетафе 25 вр Петер Гулачи 15 зщ Сантьяго Моуриньо 64' 12 зщ Ренату Вейга 17 зщ Тейджон Бьюкенен 2 зщ Логан Кошта 20 зщ Карлос Ромеро 10 пз Альберто Молейро 63' 18 пз Пап Гейе 16 пз Карлос Масия 64' 9 нп Жорж Микаутадзе 84' 21 нп Тани Олувасейи 76' 22 нп Айосе Перес 63' 3 зщ Алекс Фримен 64' 14 пз Сантьяго Комесанья 64' 19 пз Николя Пепе 76' 24 пз Натан-Дилан Салиба 84' 13 вр Давид Сория 14 зщ Даниэль Карвахаль 2 зщ Джене 15 зщ Себастьян Боселли 21 зщ Андрес Гарсия 81' 22 зщ Хоан Мохика 8 зщ Неманья Гудель 23 пз Орель Мангала 81' 6 пз Марио Мартин 46' 10 нп Мартин Сатриано 19 нп Энес Унал 81' 11 пз Рамон Терратс 46' 17 зщ Кико Фемения 81' 16 пз Франчо Серрано 81' 20 нп Иван Асон 81' Запасные 1 вр Луис Жуниор 13 вр Рубен Гомес 6 зщ Пау Наварро 23 зщ Серхи Кардона 27 нп Низар Эль-Джмили 1 вр Иржи Летачек 35 вр Диего Феррер 3 зщ Давинчи 4 зщ Саба Сазонов 5 зщ Абделькадир Абкар 26 зщ Жан Ив Валу 28 пз Альберто Риско 36 Ibrahima Danfakha Главные тренеры Иньиго Перес Хосе Бордалас Голы Тейджон Бьюкенен Николя Пепе 1:0 80' Карлос Ромеро Айосе Перес 2:0 90+1' Наказания Марио Мартин 32' Неманья Гудель 62' Сантьяго Комесанья 67' Ренату Вейга 76'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Вильярреал - Хетафе, который состоялся 8 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 12-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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