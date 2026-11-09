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Витория Гимарайнш - Порту 8 ноября обзор матча

Дата публикации: 09-11-2026
Витория Гимарайнш
Витория Гимарайнш
1 : 2
Порту
Порту
События матча Витория Гимарайнш - Порту
-5'
Tiago Margarido
33'
Тони Боревкович
33'
Жуан Мендеш
38'
Борха Сайнс (0 - 1)
38'
Борха Сайнс
43'
Пабло Росарио
58'
Андре Силва / Сэмюэл Агехова
58'
Алан Варела / Пабло Росарио
58'
Мартим Фернандеш / Борха Сайнс
64'
Алан / Саму
66'
Неуэн Перес / Ян Беднарек
66'
Хван Ин Бом / Габри Вейга
67'
Хван Ин Бом
71'
Алиун Ндой / Арнел Якупович
77'
Алан (1 - 1)
78'
Сантьяго Хименес / Альберто Байо
80'
Мигел Ногейра / Густаво Силва
80'
Тьяго Балейро / Франк Ахмед Сидибе
84'
Лохан Дусе / Бени Мукенди
86'
Мартим Фернандеш (1 - 2)
90+2'
Патрик Уотро / Тони Боревкович
90+4'
Доминик Прпич / Пепе
90+7'
Алан Варела
Составы команд
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
Порту
Порту
98Бразилиявр Lucas Furtado
23РумыниязщТони Страта
21ХорватиязщТони Боревкович
90+2'
5ФранциязщAhmed Sidibe
80'
13ПортугалиязщЖоау Мендеш
8ПортугалияпзГонсалу Ногейра
16АнголапзБени Мукенди
84'
11БразилияпзГуставо Силва
80'
20Португалияпз Саму
64'
7ФранцияпзOumar Camara
9АвстриянпАрнел Якупович
71'
10БразилияпзАлан де Соуза
64'
24СенегалнпАльюн Ндойе
71'
28БразилиязщThiago Balieiro
80'
17ПортугалиянпMiguel Nogueira
80'
44ФранцияпзЛоанн Дусе
84'
29Кот-д&#039;ИвуарнпVignon Ouotro
90+2'
99ПортугалияврДиогу Кошта
20ПортугалиязщАлберту Кошта
78'
5ПольшазщЯн Беднарек
66'
4ПольшазщЯкуб Кивёр
12НигериязщЗайду Занузи
8ДанияпзВиктор Фрохольдт
13НидерландыпзПабло Паулино Росарио
59'
10ИспанияпзГабриэль Вейга
66'
11Бразилиянп Пепе
90+4'
9ИспаниянпСамуэль Агехова
58'
17ИспаниянпБорха Сайнс
59'
19ПортугалиянпАндре Силва
58'
52ПортугалиязщМартим Фернандеш
59'
22АргентинапзАлан Варела
59'
18АргентиназщПатрисио Перес
66'
16Южная КореяпзХван Ин Бём
66'
29МексиканпСантьяго Хименес
78'
21ХорватиязщДоминик Прпич
90+4'
Запасные
48ПольшаврОливер Зых
2Португалиязщ Мага
4ИспаниязщОскар Ривас
40МароккозщМохаммед Зиндин Кебдани
6СербияпзMatija Mitrovic
19ШвециянпВиктор Гонсальвес Андерссон
14ПортугалияврКлаудиу Рамуш
33Бразилиязщ Соуза
74ПортугалиязщФрансишку Моура
42Кот-д&#039;ИвуарпзСеко Фофана
77ПольшанпОскар Петушевский
Главные тренеры
ИталияФранческо Фариоли
Голы
Борха Сайнс
Алберту Кошта
0:1
38'
Алан де Соуза
Густаво Силва
1:1
77'
Мартим Фернандеш
Пепе
1:2
86'
Наказания
Жоау Мендеш
33'
Тони Боревкович
33'
Борха Сайнс
38'
Пабло Паулино Росарио
43'
Хван Ин Бём
67'
Алан Варела
90+7'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Витория Гимарайнш - Порту, который состоялся 8 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Португалии 2026/27, 11-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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