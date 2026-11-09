Витория Гимарайнш - Порту 8 ноября обзор матча
Дата публикации: 09-11-2026
Витория Гимарайнш
1 : 2
Порту
События матча Витория Гимарайнш - Порту
-5'
Tiago Margarido
33'
Тони Боревкович
33'
Жуан Мендеш
38'
⚽
Борха Сайнс (0 - 1)
38'
Борха Сайнс
43'
Пабло Росарио
58'
⇄
Андре Силва / Сэмюэл Агехова
58'
⇄
Алан Варела / Пабло Росарио
58'
⇄
Мартим Фернандеш / Борха Сайнс
64'
⇄
Алан / Саму
66'
⇄
Неуэн Перес / Ян Беднарек
66'
⇄
Хван Ин Бом / Габри Вейга
67'
Хван Ин Бом
71'
⇄
Алиун Ндой / Арнел Якупович
77'
⚽
Алан (1 - 1)
78'
⇄
Сантьяго Хименес / Альберто Байо
80'
⇄
Мигел Ногейра / Густаво Силва
80'
⇄
Тьяго Балейро / Франк Ахмед Сидибе
84'
⇄
Лохан Дусе / Бени Мукенди
86'
⚽
Мартим Фернандеш (1 - 2)
90+2'
⇄
Патрик Уотро / Тони Боревкович
90+4'
⇄
Доминик Прпич / Пепе
90+7'
Алан Варела
Составы команд
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
Порту
Порту
|98
|вр
|Lucas Furtado
|23
|зщ
|Тони Страта
|21
|зщ
|Тони Боревкович
90+2'
|5
|зщ
|Ahmed Sidibe
80'
|13
|зщ
|Жоау Мендеш
|8
|пз
|Гонсалу Ногейра
|16
|пз
|Бени Мукенди
84'
|11
|пз
|Густаво Силва
80'
|20
|пз
|Саму
64'
|7
|пз
|Oumar Camara
|9
|нп
|Арнел Якупович
71'
|10
|пз
|Алан де Соуза
64'
|24
|нп
|Альюн Ндойе
71'
|28
|зщ
|Thiago Balieiro
80'
|17
|нп
|Miguel Nogueira
80'
|44
|пз
|Лоанн Дусе
84'
|29
|нп
|Vignon Ouotro
90+2'
|99
|вр
|Диогу Кошта
|20
|зщ
|Алберту Кошта
78'
|5
|зщ
|Ян Беднарек
66'
|4
|зщ
|Якуб Кивёр
|12
|зщ
|Зайду Занузи
|8
|пз
|Виктор Фрохольдт
|13
|пз
|Пабло Паулино Росарио
59'
|10
|пз
|Габриэль Вейга
66'
|11
|нп
|Пепе
90+4'
|9
|нп
|Самуэль Агехова
58'
|17
|нп
|Борха Сайнс
59'
|19
|нп
|Андре Силва
58'
|52
|зщ
|Мартим Фернандеш
59'
|22
|пз
|Алан Варела
59'
|18
|зщ
|Патрисио Перес
66'
|16
|пз
|Хван Ин Бём
66'
|29
|нп
|Сантьяго Хименес
78'
|21
|зщ
|Доминик Прпич
90+4'
Запасные
|48
|вр
|Оливер Зых
|2
|зщ
|Мага
|4
|зщ
|Оскар Ривас
|40
|зщ
|Мохаммед Зиндин Кебдани
|6
|пз
|Matija Mitrovic
|19
|нп
|Виктор Гонсальвес Андерссон
|14
|вр
|Клаудиу Рамуш
|33
|зщ
|Соуза
|74
|зщ
|Франсишку Моура
|42
|пз
|Секо Фофана
|77
|нп
|Оскар Петушевский
Главные тренеры
|Франческо Фариоли
Голы
Борха Сайнс
Алберту Кошта
0:1
38'
Алан де Соуза
Густаво Силва
1:1
77'
Мартим Фернандеш
Пепе
1:2
86'
Наказания
Жоау Мендеш
33'
Тони Боревкович
33'
Борха Сайнс
38'
Пабло Паулино Росарио
43'
Хван Ин Бём
67'
Алан Варела
90+7'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Витория Гимарайнш - Порту, который состоялся 8 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Португалии 2026/27, 11-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Балтика - Динамо Махачкала 8 ноября обзор матча
Футбол | Чемпионат России 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат России 2026/27 | Видео...
Вильярреал - Хетафе 8 ноября обзор матча
Футбол | Чемпионат Испании 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Испании 2026/27 | Видео...
Сельта - Леванте 8 ноября обзор матча
Футбол | Чемпионат Испании 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Испании 2026/27 | Видео...
Интер - Комо 8 ноября обзор матча
Футбол | Чемпионат Италии 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Италии 2026/27 | Видео...
Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 8 ноября обзор матча
Футбол | Чемпионат Англии 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Англии 2026/27 | Видео...