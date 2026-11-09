Витория Гимарайнш - Порту 8 ноября обзор матча Дата публикации: 09-11-2026 Витория Гимарайнш 1 : 2 Порту События матча Витория Гимарайнш - Порту -5' Tiago Margarido 33' Тони Боревкович 33' Жуан Мендеш 38' ⚽ Борха Сайнс (0 - 1) 38' Борха Сайнс 43' Пабло Росарио 58' ⇄ Андре Силва / Сэмюэл Агехова 58' ⇄ Алан Варела / Пабло Росарио 58' ⇄ Мартим Фернандеш / Борха Сайнс 64' ⇄ Алан / Саму 66' ⇄ Неуэн Перес / Ян Беднарек 66' ⇄ Хван Ин Бом / Габри Вейга 67' Хван Ин Бом 71' ⇄ Алиун Ндой / Арнел Якупович 77' ⚽ Алан (1 - 1) 78' ⇄ Сантьяго Хименес / Альберто Байо 80' ⇄ Мигел Ногейра / Густаво Силва 80' ⇄ Тьяго Балейро / Франк Ахмед Сидибе 84' ⇄ Лохан Дусе / Бени Мукенди 86' ⚽ Мартим Фернандеш (1 - 2) 90+2' ⇄ Патрик Уотро / Тони Боревкович 90+4' ⇄ Доминик Прпич / Пепе 90+7' Алан Варела Составы команд Витория Гимарайнш Гимарайнш Порту Порту 98 вр Lucas Furtado 23 зщ Тони Страта 21 зщ Тони Боревкович 90+2' 5 зщ Ahmed Sidibe 80' 13 зщ Жоау Мендеш 8 пз Гонсалу Ногейра 16 пз Бени Мукенди 84' 11 пз Густаво Силва 80' 20 пз Саму 64' 7 пз Oumar Camara 9 нп Арнел Якупович 71' 10 пз Алан де Соуза 64' 24 нп Альюн Ндойе 71' 28 зщ Thiago Balieiro 80' 17 нп Miguel Nogueira 80' 44 пз Лоанн Дусе 84' 29 нп Vignon Ouotro 90+2' 99 вр Диогу Кошта 20 зщ Алберту Кошта 78' 5 зщ Ян Беднарек 66' 4 зщ Якуб Кивёр 12 зщ Зайду Занузи 8 пз Виктор Фрохольдт 13 пз Пабло Паулино Росарио 59' 10 пз Габриэль Вейга 66' 11 нп Пепе 90+4' 9 нп Самуэль Агехова 58' 17 нп Борха Сайнс 59' 19 нп Андре Силва 58' 52 зщ Мартим Фернандеш 59' 22 пз Алан Варела 59' 18 зщ Патрисио Перес 66' 16 пз Хван Ин Бём 66' 29 нп Сантьяго Хименес 78' 21 зщ Доминик Прпич 90+4' Запасные 48 вр Оливер Зых 2 зщ Мага 4 зщ Оскар Ривас 40 зщ Мохаммед Зиндин Кебдани 6 пз Matija Mitrovic 19 нп Виктор Гонсальвес Андерссон 14 вр Клаудиу Рамуш 33 зщ Соуза 74 зщ Франсишку Моура 42 пз Секо Фофана 77 нп Оскар Петушевский Главные тренеры Франческо Фариоли Голы Борха Сайнс Алберту Кошта 0:1 38' Алан де Соуза Густаво Силва 1:1 77' Мартим Фернандеш Пепе 1:2 86' Наказания Жоау Мендеш 33' Тони Боревкович 33' Борха Сайнс 38' Пабло Паулино Росарио 43' Хван Ин Бём 67' Алан Варела 90+7'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Витория Гимарайнш - Порту, который состоялся 8 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Португалии 2026/27, 11-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Балтика - Динамо Махачкала 8 ноября обзор матча

Футбол | Чемпионат России 2026/27 | Видео... Футбол | Чемпионат России 2026/27 | Видео...

Вильярреал - Хетафе 8 ноября обзор матча

Футбол | Чемпионат Испании 2026/27 | Видео... Футбол | Чемпионат Испании 2026/27 | Видео...

Сельта - Леванте 8 ноября обзор матча

Футбол | Чемпионат Испании 2026/27 | Видео... Футбол | Чемпионат Испании 2026/27 | Видео...

Интер - Комо 8 ноября обзор матча

Футбол | Чемпионат Италии 2026/27 | Видео... Футбол | Чемпионат Италии 2026/27 | Видео...