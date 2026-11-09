Ланс - Марсель 8 ноября обзор матча Дата публикации: 09-11-2026 Ланс 1 : 2 Марсель События матча РК Ланс - Олимпик Марсель 2' ⚽ Амин Гуири (0 - 1) 20' ⚽ Флориан Товен (1 - 1) 68' ⇄ Мезиан Меслуб / Торган Азар 68' ⇄ Микаэль Кюизанс / Амаду Айдара 78' ⇄ Кейлиан Абдалла / Амин Арит 78' ⇄ Эйнджел Гомес / Имад Абделли 79' Ясин Титрауи 81' Амин Гуири 82' ⚽ Кейлиан Абдалла (1 - 2) 85' ⇄ Рубен Агилар / Жонатан Градит 85' ⇄ Жуниор Кадиль / Флориан Сотока 88' ⇄ Михал Скураш / Сауд Абдулхамид 90+1' ⇄ Жоффре Кондогбья / Точукву Ннади 90+2' Джеффри де Ланге Составы команд Ланс Ланс Марсель Марсель 40 вр Робен Риссер 6 зщ Самсон Байду 14 зщ Матьё Юдоль 20 зщ Жан-Клер Тодибо 24 зщ Жонатан Гради 85' 23 пз Сауд Абдулхамид 88' 21 пз Амаду Айдара 68' 10 пз Флорьян Товен 9 пз Торган Азар 68' 8 пз Яссин Титрауи 7 нп Флорьян Сотока 85' 27 пз Микаэль Кюизанс 68' 38 пз Мезиан Суареш 68' 2 пз Рубен Агилар 85' 28 нп Жуниор Кадиль 85' 22 пз Михал Скурась 88' 1 вр Жеффри Де Ланге 22 зщ Тимоти Веа 4 зщ Си Джей Иган-Райли 21 зщ Найеф Агер 25 зщ Улиссес Гарсия 8 пз Химад Абделли 78' 14 пз Игор Пайшао 23 пз Пьер-Эмиль Хёйбьерг 6 пз Точукву Ннади 90+1' 77 пз Амин Арит 78' 9 нп Амин Гуири 7 пз Эйнджел Гомес 78' 48 нп Кейлиан Абдалла 78' 19 пз Жоффрей Кондогбиа 90+1' Запасные 16 вр Матьё Горжелен 32 зщ Киллиан Антонио 5 пз Андрия Булатович 37 Moussa Diarra 92 вр Тео Вермо 74 зщ Келиан Безахаф 46 зщ Алекси Кум 18 зщ Бамо Мейте 42 пз Nouhoum Kamissoko 11 нп Ниль Мопе Главные тренеры Янник Каюзак Бруно Женезио Голы Амин Гуири 0:1 2' Флорьян Товен Флорьян Сотока 1:1 20' Кейлиан Абдалла 1:2 82' Наказания Яссин Титрауи 79' Амин Гуири 81' Жеффри Де Ланге 90+2'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ланс - Марсель, который состоялся 8 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 10-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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