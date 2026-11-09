Ланс - Марсель 8 ноября обзор матча
Дата публикации: 09-11-2026
Ланс
1 : 2
Марсель
События матча РК Ланс - Олимпик Марсель
2'
⚽
Амин Гуири (0 - 1)
20'
⚽
Флориан Товен (1 - 1)
68'
⇄
Мезиан Меслуб / Торган Азар
68'
⇄
Микаэль Кюизанс / Амаду Айдара
78'
⇄
Кейлиан Абдалла / Амин Арит
78'
⇄
Эйнджел Гомес / Имад Абделли
79'
Ясин Титрауи
81'
Амин Гуири
82'
⚽
Кейлиан Абдалла (1 - 2)
85'
⇄
Рубен Агилар / Жонатан Градит
85'
⇄
Жуниор Кадиль / Флориан Сотока
88'
⇄
Михал Скураш / Сауд Абдулхамид
90+1'
⇄
Жоффре Кондогбья / Точукву Ннади
90+2'
Джеффри де Ланге
Составы команд
Ланс
Ланс
Марсель
Марсель
|40
|вр
|Робен Риссер
|6
|зщ
|Самсон Байду
|14
|зщ
|Матьё Юдоль
|20
|зщ
|Жан-Клер Тодибо
|24
|зщ
|Жонатан Гради
85'
|23
|пз
|Сауд Абдулхамид
88'
|21
|пз
|Амаду Айдара
68'
|10
|пз
|Флорьян Товен
|9
|пз
|Торган Азар
68'
|8
|пз
|Яссин Титрауи
|7
|нп
|Флорьян Сотока
85'
|27
|пз
|Микаэль Кюизанс
68'
|38
|пз
|Мезиан Суареш
68'
|2
|пз
|Рубен Агилар
85'
|28
|нп
|Жуниор Кадиль
85'
|22
|пз
|Михал Скурась
88'
|1
|вр
|Жеффри Де Ланге
|22
|зщ
|Тимоти Веа
|4
|зщ
|Си Джей Иган-Райли
|21
|зщ
|Найеф Агер
|25
|зщ
|Улиссес Гарсия
|8
|пз
|Химад Абделли
78'
|14
|пз
|Игор Пайшао
|23
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|6
|пз
|Точукву Ннади
90+1'
|77
|пз
|Амин Арит
78'
|9
|нп
|Амин Гуири
|7
|пз
|Эйнджел Гомес
78'
|48
|нп
|Кейлиан Абдалла
78'
|19
|пз
|Жоффрей Кондогбиа
90+1'
Запасные
|16
|вр
|Матьё Горжелен
|32
|зщ
|Киллиан Антонио
|5
|пз
|Андрия Булатович
|37
|Moussa Diarra
|92
|вр
|Тео Вермо
|74
|зщ
|Келиан Безахаф
|46
|зщ
|Алекси Кум
|18
|зщ
|Бамо Мейте
|42
|пз
|Nouhoum Kamissoko
|11
|нп
|Ниль Мопе
Главные тренеры
|Янник Каюзак
|Бруно Женезио
Голы
Амин Гуири
0:1
2'
Флорьян Товен
Флорьян Сотока
1:1
20'
Кейлиан Абдалла
1:2
82'
Наказания
Яссин Титрауи
79'
Амин Гуири
81'
Жеффри Де Ланге
90+2'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ланс - Марсель, который состоялся 8 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 10-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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