07:13 ()
Свернуть список

Ланс - Марсель 8 ноября обзор матча

Дата публикации: 09-11-2026
Ланс
Ланс
1 : 2
Марсель
Марсель
События матча РК Ланс - Олимпик Марсель
2'
Амин Гуири (0 - 1)
20'
Флориан Товен (1 - 1)
68'
Мезиан Меслуб / Торган Азар
68'
Микаэль Кюизанс / Амаду Айдара
78'
Кейлиан Абдалла / Амин Арит
78'
Эйнджел Гомес / Имад Абделли
79'
Ясин Титрауи
81'
Амин Гуири
82'
Кейлиан Абдалла (1 - 2)
85'
Рубен Агилар / Жонатан Градит
85'
Жуниор Кадиль / Флориан Сотока
88'
Михал Скураш / Сауд Абдулхамид
90+1'
Жоффре Кондогбья / Точукву Ннади
90+2'
Джеффри де Ланге
Составы команд
Ланс
Ланс
Марсель
Марсель
40ФранцияврРобен Риссер
6АвстриязщСамсон Байду
14ФранциязщМатьё Юдоль
20ФранциязщЖан-Клер Тодибо
24ФранциязщЖонатан Гради
85'
23Саудовская АравияпзСауд Абдулхамид
88'
21МалипзАмаду Айдара
68'
10ФранцияпзФлорьян Товен
9БельгияпзТорган Азар
68'
8АлжирпзЯссин Титрауи
7ФранциянпФлорьян Сотока
85'
27ФранцияпзМикаэль Кюизанс
68'
38ПортугалияпзМезиан Суареш
68'
2ФранцияпзРубен Агилар
85'
28ФранциянпЖуниор Кадиль
85'
22ПольшапзМихал Скурась
88'
1НидерландыврЖеффри Де Ланге
22СШАзщТимоти Веа
4АнглиязщСи Джей Иган-Райли
21МароккозщНайеф Агер
25ШвейцариязщУлиссес Гарсия
8АлжирпзХимад Абделли
78'
14БразилияпзИгор Пайшао
23ДанияпзПьер-Эмиль Хёйбьерг
6НигерияпзТочукву Ннади
90+1'
77МароккопзАмин Арит
78'
9АлжирнпАмин Гуири
7АнглияпзЭйнджел Гомес
78'
48ФранциянпКейлиан Абдалла
78'
19ЦАРпзЖоффрей Кондогбиа
90+1'
Запасные
16ФранцияврМатьё Горжелен
32ФранциязщКиллиан Антонио
5ЧерногорияпзАндрия Булатович
37Кот-д&#039;ИвуарMoussa Diarra
92ФранцияврТео Вермо
74ФранциязщКелиан Безахаф
46ФранциязщАлекси Кум
18Кот-д&#039;ИвуарзщБамо Мейте
42МалипзNouhoum Kamissoko
11ФранциянпНиль Мопе
Главные тренеры
ФранцияЯнник Каюзак
ФранцияБруно Женезио
Голы
Амин Гуири
0:1
2'
Флорьян Товен
Флорьян Сотока
1:1
20'
Кейлиан Абдалла
1:2
82'
Наказания
Яссин Титрауи
79'
Амин Гуири
81'
Жеффри Де Ланге
90+2'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ланс - Марсель, который состоялся 8 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 10-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Социальные комментарии Cackle
  • Хоффенхайм - Шальке 8 ноября обзор матча
    Хоффенхайм - Шальке 8 ноября обзор матча
    Футбол | Чемпионат Германии 2026/27 | Видео...
  • Витория Гимарайнш - Порту 8 ноября обзор матча
    Витория Гимарайнш - Порту 8 ноября обзор матча
    Футбол | Чемпионат Португалии 2026/27 | Видео...
  • Балтика - Динамо Махачкала 8 ноября обзор матча
    Балтика - Динамо Махачкала 8 ноября обзор матча
    Футбол | Чемпионат России 2026/27 | Видео...
  • Вильярреал - Хетафе 8 ноября обзор матча
    Вильярреал - Хетафе 8 ноября обзор матча
    Футбол | Чемпионат Испании 2026/27 | Видео...
  • Сельта - Леванте 8 ноября обзор матча
    Сельта - Леванте 8 ноября обзор матча
    Футбол | Чемпионат Испании 2026/27 | Видео...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Лига Конференций
    • Чемпионат Европы
    Информация
    Copyright © 2009-2026

    Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

    Авторизация close