Сабадель - Реал Сосьедад-2 09 Ноября прямая трансляция
09 Ноября 2026 года в 22:30 (+03:00). Испания — Сегунда, 13-й тур
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
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Составы команд
Сабадель
Сабадель
Реал Сосьедад-2
Сан-Себастьян
История личных встреч
|31.10.2026
|Испания — Сегунда
|12-й тур
|2 : 1
|25.10.2026
|Испания — Сегунда
|11-й тур
|1 : 1
|18.10.2026
|Испания — Сегунда
|10-й тур
|1 : 0
|10.10.2026
|Испания — Сегунда
|9-й тур
|1 : 2
|04.10.2026
|Испания — Сегунда
|8-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Альмерия
|13
|29
| 2
Повышение
|Кастельон
|12
|27
| 3
Плей-офф за повышение
|Бургос
|13
|24
| 4
Плей-офф за повышение
|Эйбар
|12
|23
| 5
Плей-офф за повышение
|Гранада
|12
|23
| 6
Плей-офф за повышение
|Мальорка
|12
|22
|7
|Спортинг Хихон
|13
|22
|8
|Жирона
|13
|21
|9
|Овьедо
|13
|21
|10
|Кордова
|13
|19
|11
|Вальядолид
|13
|18
|12
|Сабадель
|12
|17
|13
|Лас-Пальмас
|12
|17
|14
|Тенерифе
|12
|15
|15
|Эльденсе
|12
|14
|16
|Сельта Фортуна
|13
|13
|17
|Леганес
|13
|12
|18
|Реал Сосьедад-2
|12
|11
| 19
Зона вылета
|ФК Андорра
|12
|11
| 20
Зона вылета
|Кадис
|13
|10
| 21
Зона вылета
|Альбасете
|13
|10
| 22
Зона вылета
|Сеута
|13
|5
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