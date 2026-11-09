Сабадель - Реал Сосьедад-2 09 Ноября прямая трансляция

09 Ноября 2026 года в 22:30 (+03:00). Испания — Сегунда , 13-й тур

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





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Составы команд Сабадель Сабадель Реал Сосьедад-2 Сан-Себастьян История личных встреч 31.10.2026 Испания — Сегунда 12-й тур 2 : 1 25.10.2026 Испания — Сегунда 11-й тур 1 : 1 18.10.2026 Испания — Сегунда 10-й тур 1 : 0 10.10.2026 Испания — Сегунда 9-й тур 1 : 2 04.10.2026 Испания — Сегунда 8-й тур 0 : 0 Турнирная таблица № Команда И О 1 Повышение Альмерия 13 29 2 Повышение Кастельон 12 27 3 Плей-офф за повышение Бургос 13 24 4 Плей-офф за повышение Эйбар 12 23 5 Плей-офф за повышение Гранада 12 23 6 Плей-офф за повышение Мальорка 12 22 7 Спортинг Хихон 13 22 8 Жирона 13 21 9 Овьедо 13 21 10 Кордова 13 19 11 Вальядолид 13 18 12 Сабадель 12 17 13 Лас-Пальмас 12 17 14 Тенерифе 12 15 15 Эльденсе 12 14 16 Сельта Фортуна 13 13 17 Леганес 13 12 18 Реал Сосьедад-2 12 11 19 Зона вылета ФК Андорра 12 11 20 Зона вылета Кадис 13 10 21 Зона вылета Альбасете 13 10 22 Зона вылета Сеута 13 5