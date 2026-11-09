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Сабадель - Реал Сосьедад-2 09 Ноября прямая трансляция

09 Ноября 2026 года в 22:30 (+03:00). Испания — Сегунда, 13-й тур
Сабадель
Реал Сосьедад-2

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи


Стартовый состав
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Составы команд
Сабадель
Сабадель
Реал Сосьедад-2
Сан-Себастьян
История личных встреч
31.10.2026 Испания — Сегунда 12-й тур 2 : 1Сабадель
25.10.2026 Испания — Сегунда 11-й тур Сабадель1 : 1
18.10.2026 Испания — Сегунда 10-й тур 1 : 0Сабадель
10.10.2026 Испания — Сегунда 9-й тур 1 : 2Сабадель
04.10.2026 Испания — Сегунда 8-й тур Сабадель0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Альмерия1329
2
Повышение
Кастельон1227
3
Плей-офф за повышение
Бургос1324
4
Плей-офф за повышение
Эйбар1223
5
Плей-офф за повышение
Гранада1223
6
Плей-офф за повышение
Мальорка1222
7 Спортинг Хихон1322
8 Жирона1321
9 Овьедо1321
10 Кордова1319
11 Вальядолид1318
12 Сабадель1217
13 Лас-Пальмас1217
14 Тенерифе1215
15 Эльденсе1214
16 Сельта Фортуна1313
17 Леганес1312
18 Реал Сосьедад-21211
19
Зона вылета
ФК Андорра1211
20
Зона вылета
Кадис1310
21
Зона вылета
Альбасете1310
22
Зона вылета
Сеута135
Кто победит?
4 голосов болельщиков
Сабадель
0%
Ничья
0%
Реал Сосьедад-2
100%

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