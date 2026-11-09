Эштрела - Бенфика 8 ноября обзор матча
Дата публикации: 09-11-2026
Эштрела
2 : 3
Бенфика
События матча Эштрела Амадора - Бенфика
-5'
Marco Silva
-5'
Pepa
26'
⚽
Джанлука Престианни (0 - 1)
48'
⚽
Ловро Звонарек (1 - 1)
51'
Ловро Звонарек
65'
⇄
Алессандро Чиркати / Томаш Араужо
65'
⇄
Доди Лукебакио / Клаудио Эчеверри
66'
⇄
Алиссон Соуза де Жезус / Янис Стойка
67'
⇄
Жоан Жордан / Сантьяго Серра
68'
⚽
Бернарду Шаппо (1 - 2)Автогол
76'
⚽
Леандро Антонетти (2 - 2)
77'
⇄
Андреас Шельдеруп / Рафа Силва
84'
⇄
Джон Дуран / Александер Ба
84'
⇄
Даниэль Банжаки / Сэмюэл Даль
85'
⇄
Том Мустье / Кевин Хёг Янссон
85'
⇄
Атанас Чернев / Бернарду Шаппо
87'
⇄
Джефферсон Энкада / Леандро Антонетти
89'
Алиссон Соуза де Жезус
90+4'
⚽
Вангелис Павлидис (2 - 3)
Составы команд
Эштрела
Амадора
Бенфика
Лиссабон
|24
|вр
|Лео Линк
|21
|зщ
|Макс Шольце
|30
|зщ
|Луан Патрик
|55
|зщ
|Рафа Соареш
|4
|зщ
|Bernardo Schappo
84'
|78
|пз
|Santiago Serra
66'
|6
|пз
|Kevin Jansson
85'
|99
|пз
|Абрахам Маркус
|14
|пз
|Ловро Звонарек
|10
|пз
|Янис Стойка
66'
|37
|нп
|Леандро Антонетти
87'
|19
|пз
|Жоан Жордан
66'
|80
|Alisson Jesus
66'
|79
|зщ
|Атанас Чернев
84'
|28
|пз
|Tom Moustier
85'
|17
|пз
|Жефферсун Энкада
87'
|24
|вр
|Самуэл Суареш
|6
|зщ
|Александр Бах
84'
|44
|зщ
|Томаш Араужу
65'
|26
|зщ
|Самуэль Даль
84'
|2
|зщ
|Клеман Лангле
|36
|пз
|Жоау Пальинья
|27
|пз
|Рафаэл Силва
77'
|25
|пз
|Джанлука Престианни
|10
|пз
|Георгий Судаков
|30
|пз
|Клаудио Эчеверри
65'
|14
|нп
|Вангелис Павлидис
|3
|зщ
|Алессандро Чиркати
65'
|11
|пз
|Доди Лукебакио
65'
|21
|пз
|Андреас Шельдеруп
77'
|58
|зщ
|Даниэл Банжаки
84'
|22
|нп
|Джон Дуран
84'
Запасные
|22
|вр
|David Grilo
|51
|вр
|Диогу Пинту
|8
|пз
|Robinho
|71
|пз
|Emerson Pedro Vanga
|49
|нп
|Рене Митонго Мутеба
|72
|Henrique Poniewas
|1
|вр
|Анатолий Трубин
|16
|зщ
|Мануэл Силва
|34
|зщ
|Суфьян Эль-Каруани
|5
|пз
|Энсо Барренечеа
|13
|пз
|Якуб Каминьский
|88
|пз
|Тьягу Фрейташ
|72
|нп
|Анизиу
Главные тренеры
|Марку Силва
Голы
Джанлука Престианни
Клаудио Эчеверри
0:1
26'
Ловро Звонарек
Рафа Соареш
1:1
48'
Bernardo Schappo
1:2
68'
Леандро Антонетти
Жоан Жордан
2:2
76'
Вангелис Павлидис
Андреас Шельдеруп
2:3
90+5'
Наказания
Ловро Звонарек
51'
Alisson Jesus
89'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Эштрела - Бенфика, который состоялся 8 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Португалии 2026/27, 11-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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