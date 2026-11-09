Эштрела - Бенфика 8 ноября обзор матча Дата публикации: 09-11-2026 Эштрела 2 : 3 Бенфика События матча Эштрела Амадора - Бенфика -5' Marco Silva -5' Pepa 26' ⚽ Джанлука Престианни (0 - 1) 48' ⚽ Ловро Звонарек (1 - 1) 51' Ловро Звонарек 65' ⇄ Алессандро Чиркати / Томаш Араужо 65' ⇄ Доди Лукебакио / Клаудио Эчеверри 66' ⇄ Алиссон Соуза де Жезус / Янис Стойка 67' ⇄ Жоан Жордан / Сантьяго Серра 68' ⚽ Бернарду Шаппо (1 - 2) Автогол 76' ⚽ Леандро Антонетти (2 - 2) 77' ⇄ Андреас Шельдеруп / Рафа Силва 84' ⇄ Джон Дуран / Александер Ба 84' ⇄ Даниэль Банжаки / Сэмюэл Даль 85' ⇄ Том Мустье / Кевин Хёг Янссон 85' ⇄ Атанас Чернев / Бернарду Шаппо 87' ⇄ Джефферсон Энкада / Леандро Антонетти 89' Алиссон Соуза де Жезус 90+4' ⚽ Вангелис Павлидис (2 - 3) Составы команд Эштрела Амадора Бенфика Лиссабон 24 вр Лео Линк 21 зщ Макс Шольце 30 зщ Луан Патрик 55 зщ Рафа Соареш 4 зщ Bernardo Schappo 84' 78 пз Santiago Serra 66' 6 пз Kevin Jansson 85' 99 пз Абрахам Маркус 14 пз Ловро Звонарек 10 пз Янис Стойка 66' 37 нп Леандро Антонетти 87' 19 пз Жоан Жордан 66' 80 Alisson Jesus 66' 79 зщ Атанас Чернев 84' 28 пз Tom Moustier 85' 17 пз Жефферсун Энкада 87' 24 вр Самуэл Суареш 6 зщ Александр Бах 84' 44 зщ Томаш Араужу 65' 26 зщ Самуэль Даль 84' 2 зщ Клеман Лангле 36 пз Жоау Пальинья 27 пз Рафаэл Силва 77' 25 пз Джанлука Престианни 10 пз Георгий Судаков 30 пз Клаудио Эчеверри 65' 14 нп Вангелис Павлидис 3 зщ Алессандро Чиркати 65' 11 пз Доди Лукебакио 65' 21 пз Андреас Шельдеруп 77' 58 зщ Даниэл Банжаки 84' 22 нп Джон Дуран 84' Запасные 22 вр David Grilo 51 вр Диогу Пинту 8 пз Robinho 71 пз Emerson Pedro Vanga 49 нп Рене Митонго Мутеба 72 Henrique Poniewas 1 вр Анатолий Трубин 16 зщ Мануэл Силва 34 зщ Суфьян Эль-Каруани 5 пз Энсо Барренечеа 13 пз Якуб Каминьский 88 пз Тьягу Фрейташ 72 нп Анизиу Главные тренеры Марку Силва Голы Джанлука Престианни Клаудио Эчеверри 0:1 26' Ловро Звонарек Рафа Соареш 1:1 48' Bernardo Schappo 1:2 68' Леандро Антонетти Жоан Жордан 2:2 76' Вангелис Павлидис Андреас Шельдеруп 2:3 90+5' Наказания Ловро Звонарек 51' Alisson Jesus 89'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Эштрела - Бенфика, который состоялся 8 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Португалии 2026/27, 11-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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