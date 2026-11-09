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Эштрела - Бенфика 8 ноября обзор матча

Дата публикации: 09-11-2026
Эштрела
Эштрела
2 : 3
Бенфика
Бенфика
События матча Эштрела Амадора - Бенфика
-5'
Marco Silva
-5'
Pepa
26'
Джанлука Престианни (0 - 1)
48'
Ловро Звонарек (1 - 1)
51'
Ловро Звонарек
65'
Алессандро Чиркати / Томаш Араужо
65'
Доди Лукебакио / Клаудио Эчеверри
66'
Алиссон Соуза де Жезус / Янис Стойка
67'
Жоан Жордан / Сантьяго Серра
68'
Бернарду Шаппо (1 - 2)Автогол
76'
Леандро Антонетти (2 - 2)
77'
Андреас Шельдеруп / Рафа Силва
84'
Джон Дуран / Александер Ба
84'
Даниэль Банжаки / Сэмюэл Даль
85'
Том Мустье / Кевин Хёг Янссон
85'
Атанас Чернев / Бернарду Шаппо
87'
Джефферсон Энкада / Леандро Антонетти
89'
Алиссон Соуза де Жезус
90+4'
Вангелис Павлидис (2 - 3)
Составы команд
Эштрела
Амадора
Бенфика
Лиссабон
24БразилияврЛео Линк
21ГерманиязщМакс Шольце
30БразилиязщЛуан Патрик
55ПортугалиязщРафа Соареш
4БразилиязщBernardo Schappo
84'
78ПортугалияпзSantiago Serra
66'
6ШвецияпзKevin Jansson
85'
99НигерияпзАбрахам Маркус
14ХорватияпзЛовро Звонарек
10РумынияпзЯнис Стойка
66'
37Пуэрто-РиконпЛеандро Антонетти
87'
19ИспанияпзЖоан Жордан
66'
80БразилияAlisson Jesus
66'
79БолгариязщАтанас Чернев
84'
28ФранцияпзTom Moustier
85'
17Гвинея-БисаупзЖефферсун Энкада
87'
24ПортугалияврСамуэл Суареш
6ДаниязщАлександр Бах
84'
44ПортугалиязщТомаш Араужу
65'
26ШвециязщСамуэль Даль
84'
2ФранциязщКлеман Лангле
36ПортугалияпзЖоау Пальинья
27ПортугалияпзРафаэл Силва
77'
25АргентинапзДжанлука Престианни
10УкраинапзГеоргий Судаков
30АргентинапзКлаудио Эчеверри
65'
14ГрециянпВангелис Павлидис
3АвстралиязщАлессандро Чиркати
65'
11БельгияпзДоди Лукебакио
65'
21НорвегияпзАндреас Шельдеруп
77'
58ПортугалиязщДаниэл Банжаки
84'
22КолумбиянпДжон Дуран
84'
Запасные
22ПортугалияврDavid Grilo
51ПортугалияврДиогу Пинту
8Бразилияпз Robinho
71ФранцияпзEmerson Pedro Vanga
49БельгиянпРене Митонго Мутеба
72БразилияHenrique Poniewas
1УкраинаврАнатолий Трубин
16ПортугалиязщМануэл Силва
34МароккозщСуфьян Эль-Каруани
5АргентинапзЭнсо Барренечеа
13ПольшапзЯкуб Каминьский
88ПортугалияпзТьягу Фрейташ
72Португалиянп Анизиу
Главные тренеры
ПортугалияМарку Силва
Голы
Джанлука Престианни
Клаудио Эчеверри
0:1
26'
Ловро Звонарек
Рафа Соареш
1:1
48'
Bernardo Schappo
1:2
68'
Леандро Антонетти
Жоан Жордан
2:2
76'
Вангелис Павлидис
Андреас Шельдеруп
2:3
90+5'
Наказания
Ловро Звонарек
51'
Alisson Jesus
89'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Эштрела - Бенфика, который состоялся 8 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Португалии 2026/27, 11-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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