Забарный стал лучшим футболистом встречи с «Труа», набрав 44,29% голосов
Украинский защитник «Пари Сен-Жермен» Илья Забарный получил индивидуальное признание по итогам матча 10-го тура чемпионата Франции против «Труа». Болельщики выбрали 24-летнего футболиста лучшим игроком встречи, в которой парижане добились минимальной победы со счётом 1:0.
Забарный стал автором единственного гола на «Парк де Пренс». На 39-й минуте украинец успешно замкнул подачу Сени Маюлю после розыгрыша углового и отправил мяч в ворота соперника. Этот эпизод оказался решающим: больше забитых мячей зрители не увидели, а команда Луиса Энрике сохранила преимущество до финального свистка.
Победителя голосования определяли посетители официального сайта Лиги 1. Забарный получил поддержку 44,29% участников опроса, заметно опередив остальных претендентов на награду. Для украинского защитника этот вечер стал особенно удачным: он не только помог команде заработать три очка, но и лично решил исход встречи своим результативным действием.
После десяти туров «ПСЖ» располагается на первом месте в таблице чемпионата Франции, имея в активе 23 очка. «Труа» с восемью баллами занимает 16-ю позицию.
Следующий матч парижане проведут 21 ноября на выезде против «Ниццы». «Труа» сыграет днём раньше: команда примет «Гавр».
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