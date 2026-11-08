Гавр - Лорьян 8 ноября обзор матча Дата публикации: 08-11-2026 События матча Гавр - Лорьян 18' ⚽ Исаак Туре (0 - 1) 46' ⇄ Амир Ричардсон / Мбвана Саматта 66' ⇄ Мамаду Коне / Айегун Тосин 66' ⇄ Сулейман Фай / Габен Бернардо 67' Сулейман Фай 72' ⇄ Носа Эдвард Обаретин / Исаак Туре 74' ⇄ Исмаил Бунеб / Кайто Мидзута 80' ⇄ Мухамед Н'Диайе / Энцо Коффи 84' ⇄ Хаким Донгопанджи / Раян Фофана 84' ⇄ Дарен Нбенбеге Мосенго / Жуниор Мванга 85' Ноа Кадью 90+5' ⚽ Жан Виктор Макенго (0 - 2) 90+6' Ахмед Туба 90+6' Жан Виктор Макенго

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Гавр - Лорьян, который состоялся 8 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 10-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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