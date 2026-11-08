Гавр - Лорьян 8 ноября обзор матча
Дата публикации: 08-11-2026
События матча Гавр - Лорьян
18'
⚽
Исаак Туре (0 - 1)
46'
⇄
Амир Ричардсон / Мбвана Саматта
66'
⇄
Мамаду Коне / Айегун Тосин
66'
⇄
Сулейман Фай / Габен Бернардо
67'
Сулейман Фай
72'
⇄
Носа Эдвард Обаретин / Исаак Туре
74'
⇄
Исмаил Бунеб / Кайто Мидзута
80'
⇄
Мухамед Н'Диайе / Энцо Коффи
84'
⇄
Хаким Донгопанджи / Раян Фофана
84'
⇄
Дарен Нбенбеге Мосенго / Жуниор Мванга
85'
Ноа Кадью
90+5'
⚽
Жан Виктор Макенго (0 - 2)
90+6'
Ахмед Туба
90+6'
Жан Виктор Макенго
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Гавр - Лорьян, который состоялся 8 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 10-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Шахтёр - Динамо Киев 8 ноября обзор матча
Футбол | Чемпионат Украины 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Украины 2026/27 | Видео...
Зенит - Ростов 8 ноября обзор матча
Футбол | Чемпионат России 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат России 2026/27 | Видео...
Реал Сосьедад - Райо Вальекано 8 ноября обзор матча
Футбол | Чемпионат Испании 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Испании 2026/27 | Видео...
Кёльн - Байер 8 ноября обзор матча
Футбол | Чемпионат Германии 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Германии 2026/27 | Видео...
Дженоа - Милан 8 ноября обзор матча
Футбол | Чемпионат Италии 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Италии 2026/27 | Видео...