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Гавр - Лорьян 8 ноября обзор матча

Дата публикации: 08-11-2026

Гавр - Лорьян 08.11.2026 ФПЛ

События матча Гавр - Лорьян
18'
Исаак Туре (0 - 1)
46'
Амир Ричардсон / Мбвана Саматта
66'
Мамаду Коне / Айегун Тосин
66'
Сулейман Фай / Габен Бернардо
67'
Сулейман Фай
72'
Носа Эдвард Обаретин / Исаак Туре
74'
Исмаил Бунеб / Кайто Мидзута
80'
Мухамед Н'Диайе / Энцо Коффи
84'
Хаким Донгопанджи / Раян Фофана
84'
Дарен Нбенбеге Мосенго / Жуниор Мванга
85'
Ноа Кадью
90+5'
Жан Виктор Макенго (0 - 2)
90+6'
Ахмед Туба
90+6'
Жан Виктор Макенго

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Гавр - Лорьян, который состоялся 8 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 10-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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