Эштрела - Бенфика 08 Ноября прямая трансляция

Стадион: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия), вместимость: 9288 08 Ноября 2026 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра , 11-й тур Главный судья: Антониу Нобре (Португалия);

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





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Составы команд Эштрела Амадора Бенфика Лиссабон 24 вр Лео Линк 21 зщ Макс Шольце 5 зщ Стефан Лекович 30 зщ Луан Патрик 3 зщ Лукас Минкарелли 78 пз Santiago Serra 6 пз Kevin Jansson 99 пз Абрахам Маркус 14 пз Ловро Звонарек 10 пз Янис Стойка 37 нп Леандро Антонетти 24 вр Самуэл Суареш 6 зщ Александр Бах 44 зщ Томаш Араужу 3 зщ Алессандро Чиркати 26 зщ Самуэль Даль 16 зщ Мануэл Силва 36 пз Жоау Пальинья 27 пз Рафаэл Силва 25 пз Джанлука Престианни 21 пз Андреас Шельдеруп 14 нп Вангелис Павлидис Главные тренеры Марку Силва История личных встреч 25.01.2026 Португалия — Примейра 19-й тур 4 : 0 16.08.2025 Португалия — Примейра 2-й тур 0 : 1 02.02.2025 Португалия — Примейра 20-й тур 2 : 3 23.11.2024 Кубок Португалии 1/16 финала 7 : 0 24.08.2024 Португалия — Примейра 3-й тур 1 : 0 29.01.2024 Португалия — Примейра 19-й тур 1 : 4 19.08.2023 Португалия — Примейра 2-й тур 2 : 0 20.11.2022 Португалия - Кубок лиги Группа C. 1-й тур 2 : 3 13.01.2021 Кубок Португалии 1/8 финала 0 : 4 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Порту 10 30 2 Лига чемпионов Бенфика 10 25 3 Лига чемпионов Спортинг 10 21 4 Лига Европы Санта-Клара 10 21 5 Лига конференций Арока 11 20 6 Академику 10 20 7 Жил Висенте 10 15 8 Брага 10 14 9 Морейренсе 10 14 10 Фамаликан 11 13 11 Алверка 10 11 12 Эштрела 10 10 13 Витория Гимарайнш 10 9 14 Маритиму 10 8 15 Риу Аве 10 7 16 Стыковая зона Каза Пия 10 7 17 Зона вылета Насьонал 10 7 18 Зона вылета Эшторил 10 2