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Эштрела - Бенфика 08 Ноября прямая трансляция

Стадион: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия), вместимость: 9288
08 Ноября 2026 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 11-й тур
Главный судья: Антониу Нобре (Португалия);
Эштрела
Бенфика

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи


Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Эштрела
Амадора
Бенфика
Лиссабон
24 Бразилия вр Лео Линк
21 Германия зщ Макс Шольце
5 Сербия зщ Стефан Лекович
30 Бразилия зщ Луан Патрик
3 Франция зщ Лукас Минкарелли
78 Португалия пз Santiago Serra
6 Швеция пз Kevin Jansson
99 Нигерия пз Абрахам Маркус
14 Хорватия пз Ловро Звонарек
10 Румыния пз Янис Стойка
37 Пуэрто-Рико нп Леандро Антонетти
24 Португалия вр Самуэл Суареш
6 Дания зщ Александр Бах
44 Португалия зщ Томаш Араужу
3 Австралия зщ Алессандро Чиркати
26 Швеция зщ Самуэль Даль
16 Португалия зщ Мануэл Силва
36 Португалия пз Жоау Пальинья
27 Португалия пз Рафаэл Силва
25 Аргентина пз Джанлука Престианни
21 Норвегия пз Андреас Шельдеруп
14 Греция нп Вангелис Павлидис
Главные тренеры
Португалия Марку Силва
История личных встреч
25.01.2026 Португалия — Примейра 19-й тур Бенфика4 : 0Эштрела
16.08.2025 Португалия — Примейра 2-й тур Эштрела0 : 1Бенфика
02.02.2025 Португалия — Примейра 20-й тур Эштрела2 : 3Бенфика
23.11.2024 Кубок Португалии 1/16 финала Бенфика7 : 0Эштрела
24.08.2024 Португалия — Примейра 3-й тур Бенфика1 : 0Эштрела
29.01.2024 Португалия — Примейра 19-й тур Эштрела1 : 4Бенфика
19.08.2023 Португалия — Примейра 2-й тур Бенфика2 : 0Эштрела
20.11.2022 Португалия - Кубок лиги Группа C. 1-й тур Эштрела2 : 3Бенфика
13.01.2021 Кубок Португалии 1/8 финала Эштрела0 : 4Бенфика
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту1030
2
Лига чемпионов
Бенфика1025
3
Лига чемпионов
Спортинг1021
4
Лига Европы
Санта-Клара1021
5
Лига конференций
Арока1120
6 Академику1020
7 Жил Висенте1015
8 Брага1014
9 Морейренсе1014
10 Фамаликан1113
11 Алверка1011
12 Эштрела1010
13 Витория Гимарайнш109
14 Маритиму108
15 Риу Аве107
16
Стыковая зона
Каза Пия107
17
Зона вылета
Насьонал107
18
Зона вылета
Эшторил102
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Эштрела
0%
Ничья
0%
Бенфика
100%

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