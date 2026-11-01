Эштрела - Бенфика 08 Ноября прямая трансляция
Стадион: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия), вместимость: 9288
08 Ноября 2026 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 11-й тур
Главный судья: Антониу Нобре (Португалия);
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Эштрела
Амадора
Бенфика
Лиссабон
|24
|вр
|Лео Линк
|21
|зщ
|Макс Шольце
|5
|зщ
|Стефан Лекович
|30
|зщ
|Луан Патрик
|3
|зщ
|Лукас Минкарелли
|78
|пз
|Santiago Serra
|6
|пз
|Kevin Jansson
|99
|пз
|Абрахам Маркус
|14
|пз
|Ловро Звонарек
|10
|пз
|Янис Стойка
|37
|нп
|Леандро Антонетти
|24
|вр
|Самуэл Суареш
|6
|зщ
|Александр Бах
|44
|зщ
|Томаш Араужу
|3
|зщ
|Алессандро Чиркати
|26
|зщ
|Самуэль Даль
|16
|зщ
|Мануэл Силва
|36
|пз
|Жоау Пальинья
|27
|пз
|Рафаэл Силва
|25
|пз
|Джанлука Престианни
|21
|пз
|Андреас Шельдеруп
|14
|нп
|Вангелис Павлидис
Главные тренеры
|Марку Силва
История личных встреч
|25.01.2026
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|4 : 0
|16.08.2025
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|0 : 1
|02.02.2025
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|2 : 3
|23.11.2024
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|7 : 0
|24.08.2024
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|1 : 0
|29.01.2024
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|1 : 4
|19.08.2023
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|2 : 0
|20.11.2022
|Португалия - Кубок лиги
|Группа C. 1-й тур
|2 : 3
|13.01.2021
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|0 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|10
|30
| 2
Лига чемпионов
|Бенфика
|10
|25
| 3
Лига чемпионов
|Спортинг
|10
|21
| 4
Лига Европы
|Санта-Клара
|10
|21
| 5
Лига конференций
|Арока
|11
|20
|6
|Академику
|10
|20
|7
|Жил Висенте
|10
|15
|8
|Брага
|10
|14
|9
|Морейренсе
|10
|14
|10
|Фамаликан
|11
|13
|11
|Алверка
|10
|11
|12
|Эштрела
|10
|10
|13
|Витория Гимарайнш
|10
|9
|14
|Маритиму
|10
|8
|15
|Риу Аве
|10
|7
| 16
Стыковая зона
|Каза Пия
|10
|7
| 17
Зона вылета
|Насьонал
|10
|7
| 18
Зона вылета
|Эшторил
|10
|2
Кто победит?
1 голосов болельщиков