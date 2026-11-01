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Риу Аве - Брага 08 Ноября прямая трансляция

Стадион: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия), вместимость: 12815
08 Ноября 2026 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 11-й тур
Главный судья: Клаудиу Перейра (Португалия)
Риу Аве
Брага

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи


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Составы команд
Риу Аве
Вила-ду-Конде
Брага
Брага
История личных встреч
08.02.2026 Португалия — Примейра 21-й тур Брага3 : 0Риу Аве
31.08.2025 Португалия — Примейра 4-й тур Риу Аве2 : 2Брага
02.03.2025 Португалия — Примейра 24-й тур Риу Аве2 : 1Брага
29.09.2024 Португалия — Примейра 7-й тур Брага4 : 0Риу Аве
09.03.2024 Португалия — Примейра 25-й тур Риу Аве0 : 0Брага
07.10.2023 Португалия — Примейра 8-й тур Брага2 : 1Риу Аве
05.03.2023 Португалия - Примейра 23-й тур Брага2 : 0Риу Аве
11.09.2022 Португалия - Примейра 6-й тур Риу Аве2 : 3Брага
17.04.2021 Португалия - Примейра 27-й тур Риу Аве0 : 0Брага
22.12.2020 Португалия - Примейра 10-й тур Брага3 : 0Риу Аве
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту1030
2
Лига чемпионов
Бенфика1025
3
Лига чемпионов
Спортинг1021
4
Лига Европы
Санта-Клара1021
5
Лига конференций
Арока1120
6 Академику1020
7 Жил Висенте1015
8 Брага1014
9 Морейренсе1014
10 Фамаликан1113
11 Алверка1011
12 Эштрела1010
13 Витория Гимарайнш109
14 Маритиму108
15 Риу Аве107
16
Стыковая зона
Каза Пия107
17
Зона вылета
Насьонал107
18
Зона вылета
Эшторил102
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Риу Аве
0%
Ничья
0%
Брага
0%

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