Риу Аве - Брага 08 Ноября прямая трансляция
Стадион: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия), вместимость: 12815
08 Ноября 2026 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 11-й тур
Главный судья: Клаудиу Перейра (Португалия)
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Риу Аве
Вила-ду-Конде
Брага
Брага
История личных встреч
|08.02.2026
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|3 : 0
|31.08.2025
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|2 : 2
|02.03.2025
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|2 : 1
|29.09.2024
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|4 : 0
|09.03.2024
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|0 : 0
|07.10.2023
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|2 : 1
|05.03.2023
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|2 : 0
|11.09.2022
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|2 : 3
|17.04.2021
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|0 : 0
|22.12.2020
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|10
|30
| 2
Лига чемпионов
|Бенфика
|10
|25
| 3
Лига чемпионов
|Спортинг
|10
|21
| 4
Лига Европы
|Санта-Клара
|10
|21
| 5
Лига конференций
|Арока
|11
|20
|6
|Академику
|10
|20
|7
|Жил Висенте
|10
|15
|8
|Брага
|10
|14
|9
|Морейренсе
|10
|14
|10
|Фамаликан
|11
|13
|11
|Алверка
|10
|11
|12
|Эштрела
|10
|10
|13
|Витория Гимарайнш
|10
|9
|14
|Маритиму
|10
|8
|15
|Риу Аве
|10
|7
| 16
Стыковая зона
|Каза Пия
|10
|7
| 17
Зона вылета
|Насьонал
|10
|7
| 18
Зона вылета
|Эшторил
|10
|2
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