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Брест - Лион 8 ноября обзор матча

Дата публикации: 08-11-2026
Брест
Брест
2 : 0
Лион
Лион
События матча Стад Брестуа - Олимпик Лион
22'
Ноа Эджума (1 - 0)
55'
Корентен Толиссо
58'
Мадс Бидструп / Ноа Нартеи
63'
Каиль Будаш
66'
Пате Мбуп / Мама Бальде
67'
Джовани Версини / Ноа Эджума
67'
Эрнест Нуама / Каиль Будаш
67'
Абнер Винисиус / Николас Тальяфико
73'
Мамади Диамбу / Камори Думбия
78'
Жюльен Дюранвиль / Кейто Накамура
79'
Алехандро Гомес Родригес / Халис Мерах
90'
Людовик Ажорж
90+4'
Людовик Ажорж (2 - 0)Пенальти
Составы команд
Брест
Брест
Лион
Лион
1НорвегияврЭгиль Сельвик
70ФранциязщКенни Лала
4ФранциязщГотье Льорис
2ФранциязщБрэдли Локо
29ФранцияпзЛука Тусар
13ФранцияпзЖорис Шотар
8ФранцияпзЮго Маньетти
23МалипзКамори Думбия
73'
11ФранцияпзНоа Эджума
67'
17Гвинея-БисаунпМама Бальде
66'
19ФранциянпЛюдовик Ажорк
9СенегалпзПате Мбуп
66'
10ФранциянпДжовани Версини
67'
6МалипзМамади Диамбу
73'
1СловакияврДоминик Грейф
13ШвейцариязщЗакари Атекаме
21НидерландызщРубен Клюйверт
19СенегалзщМусса Ньякате
3АргентиназщНиколас Тальяфико
67'
6СШАпзТаннер Тессманн
8ФранцияпзКорентин Толиссо
99ДанияпзНоа Нарти
58'
18ФранцияпзХалис Мера
79'
26АлжирнпКаиль Будаш
67'
11ЯпониянпКэито Накамура
78'
2ДанияпзМадс Бидструп
58'
16Бразилиязщ Абнер
67'
7ГанапзЭрнест Нуама
67'
24БельгиянпЖюльен Дюранвиль
78'
32АнглиянпАлехандро Гомес Родригес
79'
Запасные
30ФранцияврМатьё Патуйе
20Кот-д&#039;ИвуарзщЛюк Зогбе
18ФранцияпзЖюстен Бурго
7БельгияпзЖозеф Бёнде
39ФранциянпДжилиан Н'Гессан
21ФранциянпИбрахим Канте
40ФранцияврРеми Дескамп
20АвстриязщФеликс Бахер
85ФранциязщНоам Камара
22АнголазщКлинтон Мата
Главные тренеры
ПортугалияПаулу Фонсека
ПортугалияЖорже Масиэл
ПортугалияЖорже Масиэл
Голы
Ноа Эджума
Камори Думбия
1:0
22'
Людовик Ажорк
2:0
90+4'
Наказания
Корентин Толиссо
55'
Каиль Будаш
63'
Людовик Ажорк
90'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Брест - Лион, который состоялся 8 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 10-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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