Брест - Лион 8 ноября обзор матча Дата публикации: 08-11-2026 Брест 2 : 0 Лион События матча Стад Брестуа - Олимпик Лион 22' ⚽ Ноа Эджума (1 - 0) 55' Корентен Толиссо 58' ⇄ Мадс Бидструп / Ноа Нартеи 63' Каиль Будаш 66' ⇄ Пате Мбуп / Мама Бальде 67' ⇄ Джовани Версини / Ноа Эджума 67' ⇄ Эрнест Нуама / Каиль Будаш 67' ⇄ Абнер Винисиус / Николас Тальяфико 73' ⇄ Мамади Диамбу / Камори Думбия 78' ⇄ Жюльен Дюранвиль / Кейто Накамура 79' ⇄ Алехандро Гомес Родригес / Халис Мерах 90' Людовик Ажорж 90+4' ⚽ Людовик Ажорж (2 - 0) Пенальти Составы команд Брест Брест Лион Лион 1 вр Эгиль Сельвик 70 зщ Кенни Лала 4 зщ Готье Льорис 2 зщ Брэдли Локо 29 пз Лука Тусар 13 пз Жорис Шотар 8 пз Юго Маньетти 23 пз Камори Думбия 73' 11 пз Ноа Эджума 67' 17 нп Мама Бальде 66' 19 нп Людовик Ажорк 9 пз Пате Мбуп 66' 10 нп Джовани Версини 67' 6 пз Мамади Диамбу 73' 1 вр Доминик Грейф 13 зщ Закари Атекаме 21 зщ Рубен Клюйверт 19 зщ Мусса Ньякате 3 зщ Николас Тальяфико 67' 6 пз Таннер Тессманн 8 пз Корентин Толиссо 99 пз Ноа Нарти 58' 18 пз Халис Мера 79' 26 нп Каиль Будаш 67' 11 нп Кэито Накамура 78' 2 пз Мадс Бидструп 58' 16 зщ Абнер 67' 7 пз Эрнест Нуама 67' 24 нп Жюльен Дюранвиль 78' 32 нп Алехандро Гомес Родригес 79' Запасные 30 вр Матьё Патуйе 20 зщ Люк Зогбе 18 пз Жюстен Бурго 7 пз Жозеф Бёнде 39 нп Джилиан Н'Гессан 21 нп Ибрахим Канте 40 вр Реми Дескамп 20 зщ Феликс Бахер 85 зщ Ноам Камара 22 зщ Клинтон Мата Главные тренеры Паулу Фонсека Жорже Масиэл Жорже Масиэл Голы Ноа Эджума Камори Думбия 1:0 22' Людовик Ажорк 2:0 90+4' Наказания Корентин Толиссо 55' Каиль Будаш 63' Людовик Ажорк 90'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Брест - Лион, который состоялся 8 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 10-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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