Брест - Лион 8 ноября обзор матча
Дата публикации: 08-11-2026
Брест
2 : 0
Лион
События матча Стад Брестуа - Олимпик Лион
22'
⚽
Ноа Эджума (1 - 0)
55'
Корентен Толиссо
58'
⇄
Мадс Бидструп / Ноа Нартеи
63'
Каиль Будаш
66'
⇄
Пате Мбуп / Мама Бальде
67'
⇄
Джовани Версини / Ноа Эджума
67'
⇄
Эрнест Нуама / Каиль Будаш
67'
⇄
Абнер Винисиус / Николас Тальяфико
73'
⇄
Мамади Диамбу / Камори Думбия
78'
⇄
Жюльен Дюранвиль / Кейто Накамура
79'
⇄
Алехандро Гомес Родригес / Халис Мерах
90'
Людовик Ажорж
90+4'
⚽
Людовик Ажорж (2 - 0)Пенальти
Составы команд
Брест
Брест
Лион
Лион
|1
|вр
|Эгиль Сельвик
|70
|зщ
|Кенни Лала
|4
|зщ
|Готье Льорис
|2
|зщ
|Брэдли Локо
|29
|пз
|Лука Тусар
|13
|пз
|Жорис Шотар
|8
|пз
|Юго Маньетти
|23
|пз
|Камори Думбия
73'
|11
|пз
|Ноа Эджума
67'
|17
|нп
|Мама Бальде
66'
|19
|нп
|Людовик Ажорк
|9
|пз
|Пате Мбуп
66'
|10
|нп
|Джовани Версини
67'
|6
|пз
|Мамади Диамбу
73'
|1
|вр
|Доминик Грейф
|13
|зщ
|Закари Атекаме
|21
|зщ
|Рубен Клюйверт
|19
|зщ
|Мусса Ньякате
|3
|зщ
|Николас Тальяфико
67'
|6
|пз
|Таннер Тессманн
|8
|пз
|Корентин Толиссо
|99
|пз
|Ноа Нарти
58'
|18
|пз
|Халис Мера
79'
|26
|нп
|Каиль Будаш
67'
|11
|нп
|Кэито Накамура
78'
|2
|пз
|Мадс Бидструп
58'
|16
|зщ
|Абнер
67'
|7
|пз
|Эрнест Нуама
67'
|24
|нп
|Жюльен Дюранвиль
78'
|32
|нп
|Алехандро Гомес Родригес
79'
Запасные
|30
|вр
|Матьё Патуйе
|20
|зщ
|Люк Зогбе
|18
|пз
|Жюстен Бурго
|7
|пз
|Жозеф Бёнде
|39
|нп
|Джилиан Н'Гессан
|21
|нп
|Ибрахим Канте
|40
|вр
|Реми Дескамп
|20
|зщ
|Феликс Бахер
|85
|зщ
|Ноам Камара
|22
|зщ
|Клинтон Мата
Главные тренеры
|Паулу Фонсека
|Жорже Масиэл
|Жорже Масиэл
Голы
Ноа Эджума
Камори Думбия
1:0
22'
Людовик Ажорк
2:0
90+4'
Наказания
Корентин Толиссо
55'
Каиль Будаш
63'
Людовик Ажорк
90'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Брест - Лион, который состоялся 8 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 10-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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