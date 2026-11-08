Анже - Ницца 8 ноября обзор матча Дата публикации: 08-11-2026 Анже 0 : 2 Ницца События матча Анже - Ницца 2' ⚽ Софьян Диоп (0 - 1) 30' Карленс Аркюс 32' Усман Камара 46' ⇄ Ксавье Мандза / Мохамед Абдельмонем 68' ⇄ Джибирин Харуна / Джим Аллевина 70' Бранко ван ден Бомен 70' Софьян Диоп 72' ⇄ Готье Эйн / Софьян Диоп 72' ⇄ Аксель Витсель / Джибриль Кулибали 78' ⚽ Жонатан Клосс (0 - 2) 79' ⇄ Натан Нгуму / Элье Ваи 83' ⇄ Антони Бермон / Бранко ван ден Бомен 83' ⇄ Лильян Раолизоа / Карленс Аркюс 83' ⇄ Мамаду Усман Симбаколи / Проспер Питер 85' ⇄ Морган Сансон / Ишам Будауи 86' ⇄ Луи Мутон / Яссин Бельхдим Составы команд Анже Анже Ницца Ницца 1 вр Антони Лопеш 4 зщ Усман Камара 21 зщ Жордан Лефор 17 пз Joseph Kalulu 14 пз Яссин Белькдим 86' 93 пз Харис Белькебла 8 пз Бранко ван ден Бомен 83' 10 пз Мохамед Амин Сбаи 2 пз Карлан Аркюс 83' 9 нп Проспер Питер 83' 18 нп Джим Аллевина 68' 11 нп Харуна Джибирин 68' 27 зщ Лилиан Раолисоа 83' 7 нп Mamadou Usman Simbakoli 83' 26 нп Антони Бермон 83' 6 пз Луи Мутон 86' 23 вр Йеванн Диуф 55 зщ Юссуф Ндайишимийе 5 зщ Мохамед Абдель Монем 46' 36 зщ Алиду Сейду 6 пз Хишем Будауи 85' 27 пз Нильс Нкунку 92 пз Жонатан Клосс 39 пз Джибриль Кулибали 72' 11 нп Элье Ваи 79' 9 нп Мохамед Амура 10 нп Софьян Диоп 72' 35 зщ Xavier Mandza 46' 28 зщ Аксель Витсель 72' 7 нп Готье Эн 72' 29 нп Натан Н'Гуму 79' 8 пз Морган Сансон 85' Запасные 40 вр Умар Пона 24 зщ Эмманюэль Бьюмла 34 зщ Маэль Гернигон 20 зщ Мариус Луэр 77 вр Тедди Бульхенди 84 зщ Хамза Кутун 21 нп Исак Янссон 41 Djelan Morana Главные тренеры Александр Дюжо Стефан Жийи Оливье Панталони Голы Софьян Диоп Мохамед Амура 0:1 2' Жонатан Клосс Готье Эн 0:2 78' Наказания Карлан Аркюс 30' Усман Камара 32' Бранко ван ден Бомен 70' Софьян Диоп 70'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Анже - Ницца, который состоялся 8 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 10-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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