Анже - Ницца 8 ноября обзор матча
Дата публикации: 08-11-2026
Анже
0 : 2
Ницца
События матча Анже - Ницца
2'
⚽
Софьян Диоп (0 - 1)
30'
Карленс Аркюс
32'
Усман Камара
46'
⇄
Ксавье Мандза / Мохамед Абдельмонем
68'
⇄
Джибирин Харуна / Джим Аллевина
70'
Бранко ван ден Бомен
70'
Софьян Диоп
72'
⇄
Готье Эйн / Софьян Диоп
72'
⇄
Аксель Витсель / Джибриль Кулибали
78'
⚽
Жонатан Клосс (0 - 2)
79'
⇄
Натан Нгуму / Элье Ваи
83'
⇄
Антони Бермон / Бранко ван ден Бомен
83'
⇄
Лильян Раолизоа / Карленс Аркюс
83'
⇄
Мамаду Усман Симбаколи / Проспер Питер
85'
⇄
Морган Сансон / Ишам Будауи
86'
⇄
Луи Мутон / Яссин Бельхдим
Составы команд
Анже
Анже
Ницца
Ницца
|1
|вр
|Антони Лопеш
|4
|зщ
|Усман Камара
|21
|зщ
|Жордан Лефор
|17
|пз
|Joseph Kalulu
|14
|пз
|Яссин Белькдим
86'
|93
|пз
|Харис Белькебла
|8
|пз
|Бранко ван ден Бомен
83'
|10
|пз
|Мохамед Амин Сбаи
|2
|пз
|Карлан Аркюс
83'
|9
|нп
|Проспер Питер
83'
|18
|нп
|Джим Аллевина
68'
|11
|нп
|Харуна Джибирин
68'
|27
|зщ
|Лилиан Раолисоа
83'
|7
|нп
|Mamadou Usman Simbakoli
83'
|26
|нп
|Антони Бермон
83'
|6
|пз
|Луи Мутон
86'
|23
|вр
|Йеванн Диуф
|55
|зщ
|Юссуф Ндайишимийе
|5
|зщ
|Мохамед Абдель Монем
46'
|36
|зщ
|Алиду Сейду
|6
|пз
|Хишем Будауи
85'
|27
|пз
|Нильс Нкунку
|92
|пз
|Жонатан Клосс
|39
|пз
|Джибриль Кулибали
72'
|11
|нп
|Элье Ваи
79'
|9
|нп
|Мохамед Амура
|10
|нп
|Софьян Диоп
72'
|35
|зщ
|Xavier Mandza
46'
|28
|зщ
|Аксель Витсель
72'
|7
|нп
|Готье Эн
72'
|29
|нп
|Натан Н'Гуму
79'
|8
|пз
|Морган Сансон
85'
Запасные
|40
|вр
|Умар Пона
|24
|зщ
|Эмманюэль Бьюмла
|34
|зщ
|Маэль Гернигон
|20
|зщ
|Мариус Луэр
|77
|вр
|Тедди Бульхенди
|84
|зщ
|Хамза Кутун
|21
|нп
|Исак Янссон
|41
|Djelan Morana
Главные тренеры
|Александр Дюжо
|Стефан Жийи
|Оливье Панталони
Голы
Софьян Диоп
Мохамед Амура
0:1
2'
Жонатан Клосс
Готье Эн
0:2
78'
Наказания
Карлан Аркюс
30'
Усман Камара
32'
Бранко ван ден Бомен
70'
Софьян Диоп
70'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Анже - Ницца, который состоялся 8 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 10-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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