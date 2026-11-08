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Анже - Ницца 8 ноября обзор матча

Дата публикации: 08-11-2026
Анже
Анже
0 : 2
Ницца
Ницца
События матча Анже - Ницца
2'
Софьян Диоп (0 - 1)
30'
Карленс Аркюс
32'
Усман Камара
46'
Ксавье Мандза / Мохамед Абдельмонем
68'
Джибирин Харуна / Джим Аллевина
70'
Бранко ван ден Бомен
70'
Софьян Диоп
72'
Готье Эйн / Софьян Диоп
72'
Аксель Витсель / Джибриль Кулибали
78'
Жонатан Клосс (0 - 2)
79'
Натан Нгуму / Элье Ваи
83'
Антони Бермон / Бранко ван ден Бомен
83'
Лильян Раолизоа / Карленс Аркюс
83'
Мамаду Усман Симбаколи / Проспер Питер
85'
Морган Сансон / Ишам Будауи
86'
Луи Мутон / Яссин Бельхдим
Составы команд
Анже
Анже
Ницца
Ницца
1ПортугалияврАнтони Лопеш
4МализщУсман Камара
21МавританиязщЖордан Лефор
17ФранцияпзJoseph Kalulu
14МароккопзЯссин Белькдим
86'
93АлжирпзХарис Белькебла
8НидерландыпзБранко ван ден Бомен
83'
10МароккопзМохамед Амин Сбаи
2ГаитипзКарлан Аркюс
83'
9ФранциянпПроспер Питер
83'
18ГабоннпДжим Аллевина
68'
11КамеруннпХаруна Джибирин
68'
27ФранциязщЛилиан Раолисоа
83'
7ФранциянпMamadou Usman Simbakoli
83'
26ФранциянпАнтони Бермон
83'
6ФранцияпзЛуи Мутон
86'
23СенегалврЙеванн Диуф
55БурундизщЮссуф Ндайишимийе
5ЕгипетзщМохамед Абдель Монем
46'
36ГаназщАлиду Сейду
6АлжирпзХишем Будауи
85'
27ФранцияпзНильс Нкунку
92ФранцияпзЖонатан Клосс
39ФранцияпзДжибриль Кулибали
72'
11Кот-д&#039;ИвуарнпЭлье Ваи
79'
9АлжирнпМохамед Амура
10ФранциянпСофьян Диоп
72'
35ФранциязщXavier Mandza
46'
28БельгиязщАксель Витсель
72'
7ФранциянпГотье Эн
72'
29КамеруннпНатан Н'Гуму
79'
8ФранцияпзМорган Сансон
85'
Запасные
40МаливрУмар Пона
24ФранциязщЭмманюэль Бьюмла
34ФранциязщМаэль Гернигон
20ФранциязщМариус Луэр
77АлжирврТедди Бульхенди
84МароккозщХамза Кутун
21ШвециянпИсак Янссон
41ФранцияDjelan Morana
Главные тренеры
ФранцияАлександр Дюжо
ФранцияСтефан Жийи
ФранцияОливье Панталони
Голы
Софьян Диоп
Мохамед Амура
0:1
2'
Жонатан Клосс
Готье Эн
0:2
78'
Наказания
Карлан Аркюс
30'
Усман Камара
32'
Бранко ван ден Бомен
70'
Софьян Диоп
70'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Анже - Ницца, который состоялся 8 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 10-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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