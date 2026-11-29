Биатлон: Кубок Мира 2026/27 | 01-й этап | Контиолахти | Мужчины. Спринт 29.11.2026 Дата публикации: 29-11-2026

Предлагаем вашему вниманию запись трансляции мужской спринтерской гонки на 10 км первого этапа Кубка мира по биатлону в Контиолахти, эфир которой состоялся 29 ноября 2026. Стремительная гонка с двумя огневыми рубежами завершилась уверенной победой француза Эрика Перро, который отстрелял чисто и опередил американца Кэмпбелла Райта, а также шведа Себастьяна Самуэльссона. Для тех, кто не смог увидеть этот старт в прямом эфире или решил повторно пересмотреть захватывающую борьбу на трассе и огневых рубежах, мы подготовили ссылки, по которым вы сможете смотреть онлайн, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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