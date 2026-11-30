Кальяри - Милан 30 Ноября прямая трансляция

Стадион: Унипол Домус (Кальяри, Италия), вместимость: 16416 30 Ноября 2026 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А , 13-й тур Главный судья: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия);

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





Стартовый состав Статистика встреч Текстовая трансляция Таблица Получить прогноз

на матч

Составы команд Кальяри Кальяри Милан Милан 1 вр Элия Каприле 14 зщ Алессандро Дейола 33 зщ Адам Оберт 2 зщ Зе Педру 15 зщ Хуан Родригес 22 пз Raphael Kofler 8 пз Мишель Адопо 4 пз Алессандро Романо 70 пз Даниэль Мальдини 19 нп Яэль Трепи 18 нп М'бала Нзола 16 вр Мик Меньян 34 зщ Марио Хила 13 зщ Санхун Диавара 5 зщ Кони де Винтер 80 пз Юнус Муса 12 пз Адриен Рабьо 2 пз Первис Эступиньян 30 пз Ардон Яшари 22 нп Диегу Морейра 11 нп Кристиан Пулишич 9 нп Гонсалу Рамуш Главные тренеры Фабио Пизакане Рубен Аморим История личных встреч 24.05.2026 Италия — Серия А 38-й тур 1 : 2 02.01.2026 Италия — Серия А 18-й тур 0 : 1 11.01.2025 Италия — Серия А 20-й тур 1 : 1 09.11.2024 Италия — Серия А 12-й тур 3 : 3 11.05.2024 Италия - Серия А 36-й тур 5 : 1 02.01.2024 Кубок Италии 1/8 финала 4 : 1 27.09.2023 Италия - Серия А 6-й тур 1 : 3 19.03.2022 Италия - Серия А 30-й тур 0 : 1 29.08.2021 Италия - Серия А 2-й тур 4 : 1 16.05.2021 Италия - Серия А 37-й тур 0 : 0 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Лацио 13 35 2 Лига чемпионов Интер М 13 32 3 Лига чемпионов Рома 12 30 4 Лига чемпионов Милан 12 27 5 Лига Европы Комо 12 26 6 Лига конференций Фрозиноне 13 23 7 Ювентус 12 21 8 Наполи 13 19 9 Болонья 13 19 10 Дженоа 13 16 11 Кальяри 12 16 12 Аталанта 12 15 13 Торино 13 14 14 Лечче 12 10 15 Монца 12 10 16 Фиорентина 13 9 17 Удинезе 13 9 18 Зона вылета Сассуоло 13 9 19 Зона вылета Парма 13 8 20 Зона вылета Венеция 13 7