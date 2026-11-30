Кальяри - Милан 30 Ноября прямая трансляция
Стадион: Унипол Домус (Кальяри, Италия), вместимость: 16416
30 Ноября 2026 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 13-й тур
Главный судья: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия);
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
Стартовый состав
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Составы команд
Кальяри
Кальяри
Милан
Милан
|1
|вр
|Элия Каприле
|14
|зщ
|Алессандро Дейола
|33
|зщ
|Адам Оберт
|2
|зщ
|Зе Педру
|15
|зщ
|Хуан Родригес
|22
|пз
|Raphael Kofler
|8
|пз
|Мишель Адопо
|4
|пз
|Алессандро Романо
|70
|пз
|Даниэль Мальдини
|19
|нп
|Яэль Трепи
|18
|нп
|М'бала Нзола
|16
|вр
|Мик Меньян
|34
|зщ
|Марио Хила
|13
|зщ
|Санхун Диавара
|5
|зщ
|Кони де Винтер
|80
|пз
|Юнус Муса
|12
|пз
|Адриен Рабьо
|2
|пз
|Первис Эступиньян
|30
|пз
|Ардон Яшари
|22
|нп
|Диегу Морейра
|11
|нп
|Кристиан Пулишич
|9
|нп
|Гонсалу Рамуш
Главные тренеры
|Фабио Пизакане
|Рубен Аморим
История личных встреч
|24.05.2026
|Италия — Серия А
|38-й тур
|1 : 2
|02.01.2026
|Италия — Серия А
|18-й тур
|0 : 1
|11.01.2025
|Италия — Серия А
|20-й тур
|1 : 1
|09.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|3 : 3
|11.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|5 : 1
|02.01.2024
|Кубок Италии
|1/8 финала
|4 : 1
|27.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|1 : 3
|19.03.2022
|Италия - Серия А
|30-й тур
|0 : 1
|29.08.2021
|Италия - Серия А
|2-й тур
|4 : 1
|16.05.2021
|Италия - Серия А
|37-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лацио
|13
|35
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|13
|32
| 3
Лига чемпионов
|Рома
|12
|30
| 4
Лига чемпионов
|Милан
|12
|27
| 5
Лига Европы
|Комо
|12
|26
| 6
Лига конференций
|Фрозиноне
|13
|23
|7
|Ювентус
|12
|21
|8
|Наполи
|13
|19
|9
|Болонья
|13
|19
|10
|Дженоа
|13
|16
|11
|Кальяри
|12
|16
|12
|Аталанта
|12
|15
|13
|Торино
|13
|14
|14
|Лечче
|12
|10
|15
|Монца
|12
|10
|16
|Фиорентина
|13
|9
|17
|Удинезе
|13
|9
| 18
Зона вылета
|Сассуоло
|13
|9
| 19
Зона вылета
|Парма
|13
|8
| 20
Зона вылета
|Венеция
|13
|7
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