Гандзасар - Алашкерт 30 Ноября прямая трансляция
30 Ноября 2026 года в 18:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 15-й тур
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
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Составы команд
Гандзасар
Капан
Алашкерт
Мартуни
История личных встреч
|21.08.2026
|Армения — Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 0
|09.05.2026
|Армения — Премьер-лига
|25-й тур
|3 : 1
|03.11.2025
|Армения — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 0
|21.09.2025
|Армения — Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 0
|02.05.2025
|Армения — Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 0
|23.10.2024
|Армения — Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 1
|18.09.2024
|Армения — Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 2
|06.03.2020
|Армения - Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 2
|21.09.2019
|Армения - Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 0
|01.05.2019
|Армения - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ноа
|15
|40
| 2
Лига конференций
|Пюник
|15
|35
| 3
Лига конференций
|Арарат-Армения
|13
|32
|4
|Алашкерт
|14
|25
|5
|Сардарапат
|14
|21
|6
|Ширак
|15
|20
|7
|Урарту
|14
|19
|8
|Сюник
|15
|14
|9
|Арарат
|15
|12
|10
|БКМА
|15
|12
|11
|Ван
|15
|11
| 12
Зона вылета
|Гандзасар
|14
|3
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