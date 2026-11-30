Каза Пия - Брага 30 Ноября прямая трансляция

Стадион: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия), вместимость: 8500 30 Ноября 2026 года в 23:15 (+03:00). Португалия — Примейра , 12-й тур Главный судья: Антониу Нобре (Португалия);

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





Стартовый состав Статистика встреч Текстовая трансляция Таблица Получить прогноз

на матч

Составы команд Каза Пия Лиссабон Брага Брага 1 вр Патрик Секейра 18 зщ Андре Жералдеш 3 зщ Кали 43 зщ Давид Соуза 75 пз Педру Розаш 16 пз Сельви Клуа 24 пз Себа Перес 29 пз Жереми Ливолан 70 пз Жоау Регу 77 пз Беньямин Пауэлс 9 нп Энрике Араужу 31 вр Бернардо 37 зщ Адриан Леон Баришич 14 зщ Густаф Лагербильке 26 зщ Брайт Арри-Мби 7 пз Диогу Травасуш 8 пз Жоау Моутинью 29 пз Горби 77 пз Габри Мартинес 21 пз Рикарду Орта 10 нп Пау Виктор 9 нп Фран Наварро Главные тренеры Филипе Эмануэл Курту Коэлью Франклин Перейра да Силва Маия Карвалью История личных встреч 23.04.2026 Португалия — Примейра 26-й тур 0 : 1 26.10.2025 Португалия — Примейра 9-й тур 4 : 0 10.05.2025 Португалия — Примейра 33-й тур 2 : 1 29.12.2024 Португалия — Примейра 16-й тур 1 : 2 05.05.2024 Португалия — Примейра 32-й тур 4 : 3 30.12.2023 Португалия — Примейра 15-й тур 1 : 3 21.04.2023 Португалия - Примейра 29-й тур 0 : 1 03.12.2022 Португалия - Кубок лиги Группа D. 2-й тур 0 : 1 06.11.2022 Португалия - Примейра 12-й тур 0 : 1 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Порту 11 33 2 Лига чемпионов Бенфика 11 28 3 Лига чемпионов Спортинг 11 24 4 Лига Европы Санта-Клара 12 24 5 Лига конференций Арока 12 21 6 Академику 12 20 7 Жил Висенте 11 18 8 Брага 11 17 9 Алверка 12 15 10 Морейренсе 12 14 11 Фамаликан 11 13 12 Насьонал 12 13 13 Эштрела 12 11 14 Витория Гимарайнш 12 10 15 Маритиму 11 8 16 Стыковая зона Риу Аве 12 8 17 Зона вылета Каза Пия 11 8 18 Зона вылета Эшторил 10 2