Каза Пия - Брага 30 Ноября прямая трансляция
Стадион: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия), вместимость: 8500
30 Ноября 2026 года в 23:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 12-й тур
Главный судья: Антониу Нобре (Португалия);
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
Стартовый состав
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Составы команд
Каза Пия
Лиссабон
Брага
Брага
|1
|вр
|Патрик Секейра
|18
|зщ
|Андре Жералдеш
|3
|зщ
|Кали
|43
|зщ
|Давид Соуза
|75
|пз
|Педру Розаш
|16
|пз
|Сельви Клуа
|24
|пз
|Себа Перес
|29
|пз
|Жереми Ливолан
|70
|пз
|Жоау Регу
|77
|пз
|Беньямин Пауэлс
|9
|нп
|Энрике Араужу
|31
|вр
|Бернардо
|37
|зщ
|Адриан Леон Баришич
|14
|зщ
|Густаф Лагербильке
|26
|зщ
|Брайт Арри-Мби
|7
|пз
|Диогу Травасуш
|8
|пз
|Жоау Моутинью
|29
|пз
|Горби
|77
|пз
|Габри Мартинес
|21
|пз
|Рикарду Орта
|10
|нп
|Пау Виктор
|9
|нп
|Фран Наварро
Главные тренеры
|Филипе Эмануэл Курту Коэлью
|Франклин Перейра да Силва Маия Карвалью
История личных встреч
|23.04.2026
|Португалия — Примейра
|26-й тур
|0 : 1
|26.10.2025
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|4 : 0
|10.05.2025
|Португалия — Примейра
|33-й тур
|2 : 1
|29.12.2024
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|1 : 2
|05.05.2024
|Португалия — Примейра
|32-й тур
|4 : 3
|30.12.2023
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|1 : 3
|21.04.2023
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|0 : 1
|03.12.2022
|Португалия - Кубок лиги
|Группа D. 2-й тур
|0 : 1
|06.11.2022
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|11
|33
| 2
Лига чемпионов
|Бенфика
|11
|28
| 3
Лига чемпионов
|Спортинг
|11
|24
| 4
Лига Европы
|Санта-Клара
|12
|24
| 5
Лига конференций
|Арока
|12
|21
|6
|Академику
|12
|20
|7
|Жил Висенте
|11
|18
|8
|Брага
|11
|17
|9
|Алверка
|12
|15
|10
|Морейренсе
|12
|14
|11
|Фамаликан
|11
|13
|12
|Насьонал
|12
|13
|13
|Эштрела
|12
|11
|14
|Витория Гимарайнш
|12
|10
|15
|Маритиму
|11
|8
| 16
Стыковая зона
|Риу Аве
|12
|8
| 17
Зона вылета
|Каза Пия
|11
|8
| 18
Зона вылета
|Эшторил
|10
|2
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