Корона - Краковия 30 Ноября прямая трансляция
Стадион: Судзуки Арена (Кельце, Польша), вместимость: 15550
30 Ноября 2026 года в 21:00 (+03:00). Польша — Экстракласса, 16-й тур
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Корона
Кельце
Краковия
Краков
История личных встреч
|23.05.2026
|Польша — Экстракласса
|34-й тур
|1 : 1
|29.11.2025
|Польша — Экстракласса
|17-й тур
|0 : 1
|14.02.2025
|Польша — Экстракласса
|21-й тур
|1 : 1
|10.08.2024
|Польша — Экстракласса
|4-й тур
|0 : 2
|09.03.2024
|Польша - Экстракласса
|24-й тур
|1 : 1
|02.09.2023
|Польша - Экстракласса
|7-й тур
|0 : 0
|06.02.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 19-й тур
|2 : 1
|23.07.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 2-й тур
|2 : 0
|15.12.2019
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 19-й тур
|1 : 0
|11.08.2019
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 4-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лех П
|15
|35
| 2
Лига чемпионов
|Гурник З
|16
|34
| 3
Лига Европы
|Легия
|16
|30
| 4
Лига конференций
|Пяст
|16
|28
|5
|Погонь
|15
|27
|6
|Висла Кр
|16
|26
|7
|Заглембе Л
|16
|26
|8
|ГКС Катовице
|16
|24
|9
|Ягеллония
|14
|21
|10
|Мотор
|16
|20
|11
|Корона
|15
|18
|12
|Видзев
|16
|17
|13
|Висла Плоцк
|15
|15
|14
|Радомяк
|15
|15
|15
|Краковия
|15
|15
| 16
Зона вылета
|Ракув
|16
|15
| 17
Зона вылета
|Шлёнск
|16
|13
| 18
Зона вылета
|Вечиста Краков
|16
|11
Кто победит?
0 голосов болельщиков