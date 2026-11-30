Урал - Шинник 30 Ноября прямая трансляция

Стадион: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия), вместимость: 35000 30 Ноября 2026 года в 17:00 (+03:00). Россия — Лига Pari , 20-й тур Главный судья: Сергей Федотов (Павлово, Россия);

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Составы команд Урал Екатеринбург Шинник Ярославль Главные тренеры Сергей Николаевич Юран Денис Константинович Бояринцев История личных встреч 14.09.2026 Россия — Лига Pari 11-й тур 1 : 1 04.05.2026 Россия — Лига Pari 32-й тур 0 : 1 19.07.2025 Россия — Лига Pari 1-й тур 0 : 1 10.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 18-й тур 0 : 2 20.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 2-й тур 2 : 1 24.06.2020 Кубок России 1/4 финала 0 : 2 20.02.2018 Кубок ФНЛ Плей-офф 0 : 2 20.09.2017 Кубок России 1/16 финала 3 : 0 19.05.2013 ФНЛ - Первый дивизион 33-й тур 0 : 0 22.10.2012 ФНЛ - Первый дивизион 17-й тур 1 : 1 Турнирная таблица № Команда И О 1 Повышение Нижний Новгород 20 50 2 Повышение Торпедо М 20 38 3 Плей-офф за повышение Урал 19 38 4 Плей-офф за повышение Велес 21 35 5 Сочи 19 34 6 Челябинск 20 30 7 Спартак Кс 20 29 8 Шинник 19 28 9 Волга Ул 21 28 10 Ротор 20 25 11 Уфа 20 23 12 Арсенал Т 19 21 13 СКА-Хабаровск 20 20 14 КАМАЗ 20 18 15 Ленинградец 20 18 16 Зона вылета Нефтехимик 20 18 17 Зона вылета Енисей 19 18 18 Зона вылета Текстильщик 19 15