Урал - Шинник 30 Ноября прямая трансляция
Стадион: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия), вместимость: 35000
30 Ноября 2026 года в 17:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 20-й тур
Главный судья: Сергей Федотов (Павлово, Россия);
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Урал
Екатеринбург
Шинник
Ярославль
Главные тренеры
|Сергей Николаевич Юран
|Денис Константинович Бояринцев
История личных встреч
|14.09.2026
|Россия — Лига Pari
|11-й тур
|1 : 1
|04.05.2026
|Россия — Лига Pari
|32-й тур
|0 : 1
|19.07.2025
|Россия — Лига Pari
|1-й тур
|0 : 1
|10.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|18-й тур
|0 : 2
|20.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|2-й тур
|2 : 1
|24.06.2020
|Кубок России
|1/4 финала
|0 : 2
|20.02.2018
|Кубок ФНЛ
|Плей-офф
|0 : 2
|20.09.2017
|Кубок России
|1/16 финала
|3 : 0
|19.05.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|33-й тур
|0 : 0
|22.10.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|17-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Нижний Новгород
|20
|50
| 2
Повышение
|Торпедо М
|20
|38
| 3
Плей-офф за повышение
|Урал
|19
|38
| 4
Плей-офф за повышение
|Велес
|21
|35
|5
|Сочи
|19
|34
|6
|Челябинск
|20
|30
|7
|Спартак Кс
|20
|29
|8
|Шинник
|19
|28
|9
|Волга Ул
|21
|28
|10
|Ротор
|20
|25
|11
|Уфа
|20
|23
|12
|Арсенал Т
|19
|21
|13
|СКА-Хабаровск
|20
|20
|14
|КАМАЗ
|20
|18
|15
|Ленинградец
|20
|18
| 16
Зона вылета
|Нефтехимик
|20
|18
| 17
Зона вылета
|Енисей
|19
|18
| 18
Зона вылета
|Текстильщик
|19
|15
Кто победит?
0 голосов болельщиков