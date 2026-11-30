Лечче - Аталанта 30 Ноября прямая трансляция
Стадион: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
30 Ноября 2026 года в 20:30 (+03:00). Италия — Серия А, 13-й тур
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Лечче
Лечче
Аталанта
Бергамо
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|8
|зщ
|Садик Фофана
|5
|зщ
|Джамиль Зиберт
|17
|зщ
|Данилу Вейга
|44
|зщ
|Тьягу Габриэл
|25
|зщ
|Антонино Галло
|29
|пз
|Лассана Кулибали
|14
|пз
|Юссеф Мале
|69
|нп
|Виллем Жеббель
|7
|нп
|Амар Фатах
|11
|нп
|Конан Н'Дри
|57
|вр
|Марко Спортьелло
|42
|зщ
|Джорджио Скальвини
|23
|зщ
|Сеад Колашинац
|16
|зщ
|Рауль Белланова
|77
|зщ
|Давиде Дзаппакоста
|13
|пз
|Эдерсон
|19
|пз
|Франк Кессье
|17
|пз
|Шарль Де Кетеларе
|90
|нп
|Никола Крстович
|59
|нп
|Никола Залевски
|99
|нп
|Элиф Элмас
Главные тренеры
|Эусебио Ди Франческо
|Маурицио Сарри
История личных встреч
|06.04.2026
|Италия — Серия А
|31-й тур
|0 : 3
|14.09.2025
|Италия — Серия А
|3-й тур
|4 : 1
|27.04.2025
|Италия — Серия А
|34-й тур
|1 : 1
|19.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|0 : 4
|18.05.2024
|Италия - Серия А
|37-й тур
|0 : 2
|30.12.2023
|Италия - Серия А
|18-й тур
|1 : 0
|19.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 23-й тур
|1 : 2
|09.11.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 14-й тур
|2 : 1
|01.03.2020
|Италия - Серия А
|26-й тур
|2 : 7
|06.10.2019
|Италия - Серия А
|7-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лацио
|13
|35
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|13
|32
| 3
Лига чемпионов
|Рома
|12
|30
| 4
Лига чемпионов
|Милан
|12
|27
| 5
Лига Европы
|Комо
|12
|26
| 6
Лига конференций
|Фрозиноне
|13
|23
|7
|Ювентус
|12
|21
|8
|Наполи
|13
|19
|9
|Болонья
|13
|19
|10
|Дженоа
|13
|16
|11
|Кальяри
|12
|16
|12
|Аталанта
|12
|15
|13
|Торино
|13
|14
|14
|Лечче
|12
|10
|15
|Монца
|12
|10
|16
|Фиорентина
|13
|9
|17
|Удинезе
|13
|9
| 18
Зона вылета
|Сассуоло
|13
|9
| 19
Зона вылета
|Парма
|13
|8
| 20
Зона вылета
|Венеция
|13
|7
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