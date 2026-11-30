Лечче - Аталанта 30 Ноября прямая трансляция

Стадион: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876 30 Ноября 2026 года в 20:30 (+03:00). Италия — Серия А , 13-й тур

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





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Составы команд Лечче Лечче Аталанта Бергамо 30 вр Владимиро Фальконе 8 зщ Садик Фофана 5 зщ Джамиль Зиберт 17 зщ Данилу Вейга 44 зщ Тьягу Габриэл 25 зщ Антонино Галло 29 пз Лассана Кулибали 14 пз Юссеф Мале 69 нп Виллем Жеббель 7 нп Амар Фатах 11 нп Конан Н'Дри 57 вр Марко Спортьелло 42 зщ Джорджио Скальвини 23 зщ Сеад Колашинац 16 зщ Рауль Белланова 77 зщ Давиде Дзаппакоста 13 пз Эдерсон 19 пз Франк Кессье 17 пз Шарль Де Кетеларе 90 нп Никола Крстович 59 нп Никола Залевски 99 нп Элиф Элмас Главные тренеры Эусебио Ди Франческо Маурицио Сарри История личных встреч 06.04.2026 Италия — Серия А 31-й тур 0 : 3 14.09.2025 Италия — Серия А 3-й тур 4 : 1 27.04.2025 Италия — Серия А 34-й тур 1 : 1 19.08.2024 Италия — Серия А 1-й тур 0 : 4 18.05.2024 Италия - Серия А 37-й тур 0 : 2 30.12.2023 Италия - Серия А 18-й тур 1 : 0 19.02.2023 Италия - Серия А Серия А. 23-й тур 1 : 2 09.11.2022 Италия - Серия А Серия А. 14-й тур 2 : 1 01.03.2020 Италия - Серия А 26-й тур 2 : 7 06.10.2019 Италия - Серия А 7-й тур 3 : 1 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Лацио 13 35 2 Лига чемпионов Интер М 13 32 3 Лига чемпионов Рома 12 30 4 Лига чемпионов Милан 12 27 5 Лига Европы Комо 12 26 6 Лига конференций Фрозиноне 13 23 7 Ювентус 12 21 8 Наполи 13 19 9 Болонья 13 19 10 Дженоа 13 16 11 Кальяри 12 16 12 Аталанта 12 15 13 Торино 13 14 14 Лечче 12 10 15 Монца 12 10 16 Фиорентина 13 9 17 Удинезе 13 9 18 Зона вылета Сассуоло 13 9 19 Зона вылета Парма 13 8 20 Зона вылета Венеция 13 7