Арсенал Т - Сочи 30 Ноября прямая трансляция

Стадион: Арсенал (Тула, Россия), вместимость: 20048 30 Ноября 2026 года в 18:30 (+03:00). Россия — Лига Pari , 20-й тур Главный судья: Михаил Черемных (Пермь, Россия);

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Составы команд Арсенал Т Тула Сочи Сочи Главные тренеры Дмитрий Анатольевич Аленичев Игорь Витальевич Осинькин История личных встреч 26.07.2026 Россия — Лига Pari 3-й тур 5 : 0 03.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 31-й тур 5 : 1 13.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 14-й тур 1 : 1 26.02.2022 Россия - Премьер-Лига 19-й тур 2 : 0 31.10.2021 Россия - Премьер-Лига 13-й тур 1 : 2 27.02.2021 Россия - Премьер-Лига 20-й тур 4 : 0 20.09.2020 Россия - Премьер-Лига 8-й тур 3 : 2 01.03.2020 Россия — Премьер-Лига 20-й тур 1 : 2 20.10.2019 Россия - Премьер-Лига 13-й тур 1 : 1 15.05.2014 ФНЛ - Первый дивизион 38-й тур 0 : 1 Турнирная таблица № Команда И О 1 Повышение Нижний Новгород 20 50 2 Повышение Торпедо М 20 38 3 Плей-офф за повышение Урал 19 38 4 Плей-офф за повышение Велес 21 35 5 Сочи 19 34 6 Челябинск 20 30 7 Спартак Кс 20 29 8 Шинник 19 28 9 Волга Ул 21 28 10 Ротор 20 25 11 Уфа 20 23 12 Арсенал Т 19 21 13 СКА-Хабаровск 20 20 14 КАМАЗ 20 18 15 Ленинградец 20 18 16 Зона вылета Нефтехимик 20 18 17 Зона вылета Енисей 19 18 18 Зона вылета Текстильщик 19 15