Арсенал Т - Сочи 30 Ноября прямая трансляция
Стадион: Арсенал (Тула, Россия), вместимость: 20048
30 Ноября 2026 года в 18:30 (+03:00). Россия — Лига Pari, 20-й тур
Главный судья: Михаил Черемных (Пермь, Россия);
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Арсенал Т
Тула
Сочи
Сочи
Главные тренеры
|Дмитрий Анатольевич Аленичев
|Игорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
|26.07.2026
|Россия — Лига Pari
|3-й тур
|5 : 0
|03.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|31-й тур
|5 : 1
|13.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|14-й тур
|1 : 1
|26.02.2022
|Россия - Премьер-Лига
|19-й тур
|2 : 0
|31.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|13-й тур
|1 : 2
|27.02.2021
|Россия - Премьер-Лига
|20-й тур
|4 : 0
|20.09.2020
|Россия - Премьер-Лига
|8-й тур
|3 : 2
|01.03.2020
|Россия — Премьер-Лига
|20-й тур
|1 : 2
|20.10.2019
|Россия - Премьер-Лига
|13-й тур
|1 : 1
|15.05.2014
|ФНЛ - Первый дивизион
|38-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Нижний Новгород
|20
|50
| 2
Повышение
|Торпедо М
|20
|38
| 3
Плей-офф за повышение
|Урал
|19
|38
| 4
Плей-офф за повышение
|Велес
|21
|35
|5
|Сочи
|19
|34
|6
|Челябинск
|20
|30
|7
|Спартак Кс
|20
|29
|8
|Шинник
|19
|28
|9
|Волга Ул
|21
|28
|10
|Ротор
|20
|25
|11
|Уфа
|20
|23
|12
|Арсенал Т
|19
|21
|13
|СКА-Хабаровск
|20
|20
|14
|КАМАЗ
|20
|18
|15
|Ленинградец
|20
|18
| 16
Зона вылета
|Нефтехимик
|20
|18
| 17
Зона вылета
|Енисей
|19
|18
| 18
Зона вылета
|Текстильщик
|19
|15
Кто победит?
1 голосов болельщиков