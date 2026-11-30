Гёзтепе - Трабзонспор 30 Ноября прямая трансляция
Стадион: Гёзтепе Гюрсель Аксель (Измир, Турция), вместимость: 30035
30 Ноября 2026 года в 19:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 13-й тур
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
Стартовый состав
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Составы команд
Гёзтепе
Измир
Трабзонспор
Трабзон
Главные тренеры
|Станимир Стойлов
|Томас Райс
История личных встреч
|02.05.2026
|Турция — Суперлига
|32-й тур
|1 : 1
|07.12.2025
|Турция — Суперлига
|15-й тур
|1 : 2
|29.03.2025
|Турция — Суперлига
|29-й тур
|1 : 1
|26.10.2024
|Турция — Суперлига
|10-й тур
|2 : 1
|12.03.2022
|Турция - Суперлига
|29-й тур
|4 : 2
|23.10.2021
|Турция - Суперлига
|10-й тур
|0 : 1
|28.04.2021
|Турция - Суперлига
|38-й тур
|1 : 1
|06.01.2021
|Турция - Суперлига
|17-й тур
|1 : 0
|12.06.2020
|Турция - Суперлига
|27-й тур
|1 : 3
|02.11.2019
|Турция - Суперлига
|10-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|12
|31
| 2
Лига чемпионов
|Трабзонспор
|12
|28
| 3
Лига Европы
|Амед
|13
|26
| 4
Лига конференций
|Бешикташ
|12
|25
|5
|Истанбул Башакшехир
|13
|23
|6
|Фенербахче
|13
|23
|7
|Касымпаша
|13
|23
|8
|Коджаэлиспор
|13
|23
|9
|Ризеспор
|13
|20
|10
|Гёзтепе
|12
|18
|11
|Чорум
|13
|16
|12
|Генчлербирлиги
|13
|14
|13
|Эрзурумспор
|13
|14
|14
|Аланьяспор
|13
|12
|15
|Коньяспор
|13
|11
| 16
Зона вылета
|Самсунспор
|13
|10
| 17
Зона вылета
|Газиантеп
|13
|8
| 18
Зона вылета
|Эюпспор
|13
|3
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