Текстильщик - Енисей 30 Ноября прямая трансляция

Стадион: Текстильщик (Иваново, Россия), вместимость: 12600 30 Ноября 2026 года в 18:00 (+03:00). Россия — Лига Pari , 20-й тур Главный судья: Антон Анопа (Благовещенск, Россия);

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Составы команд Текстильщик Иваново Енисей Красноярск Главные тренеры Дмитрий Анатольевич Пятибратов Сергей Абуезидович Ташуев Андрей Валерьевич Тихонов История личных встреч 08.08.2026 Россия — Лига Pari 5-й тур 0 : 0 17.11.2021 ФНЛ - Первый дивизион 23-й тур 3 : 0 08.08.2021 ФНЛ - Первый дивизион 5-й тур 0 : 1 29.11.2020 ФНЛ - Первый дивизион 25-й тур 1 : 0 22.08.2020 ФНЛ - Первый дивизион 5-й тур 2 : 2 07.07.2019 ФНЛ - Первый дивизион 1-й тур 0 : 1 Турнирная таблица № Команда И О 1 Повышение Нижний Новгород 20 50 2 Повышение Торпедо М 20 38 3 Плей-офф за повышение Урал 19 38 4 Плей-офф за повышение Велес 21 35 5 Сочи 19 34 6 Челябинск 20 30 7 Спартак Кс 20 29 8 Шинник 19 28 9 Волга Ул 21 28 10 Ротор 20 25 11 Уфа 20 23 12 Арсенал Т 19 21 13 СКА-Хабаровск 20 20 14 КАМАЗ 20 18 15 Ленинградец 20 18 16 Зона вылета Нефтехимик 20 18 17 Зона вылета Енисей 19 18 18 Зона вылета Текстильщик 19 15