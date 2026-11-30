Текстильщик - Енисей 30 Ноября прямая трансляция
Стадион: Текстильщик (Иваново, Россия), вместимость: 12600
30 Ноября 2026 года в 18:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 20-й тур
Главный судья: Антон Анопа (Благовещенск, Россия);
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
Стартовый состав
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Составы команд
Текстильщик
Иваново
Енисей
Красноярск
Главные тренеры
|Дмитрий Анатольевич Пятибратов
|Сергей Абуезидович Ташуев
|Андрей Валерьевич Тихонов
История личных встреч
|08.08.2026
|Россия — Лига Pari
|5-й тур
|0 : 0
|17.11.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|23-й тур
|3 : 0
|08.08.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|5-й тур
|0 : 1
|29.11.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|25-й тур
|1 : 0
|22.08.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|5-й тур
|2 : 2
|07.07.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|1-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Нижний Новгород
|20
|50
| 2
Повышение
|Торпедо М
|20
|38
| 3
Плей-офф за повышение
|Урал
|19
|38
| 4
Плей-офф за повышение
|Велес
|21
|35
|5
|Сочи
|19
|34
|6
|Челябинск
|20
|30
|7
|Спартак Кс
|20
|29
|8
|Шинник
|19
|28
|9
|Волга Ул
|21
|28
|10
|Ротор
|20
|25
|11
|Уфа
|20
|23
|12
|Арсенал Т
|19
|21
|13
|СКА-Хабаровск
|20
|20
|14
|КАМАЗ
|20
|18
|15
|Ленинградец
|20
|18
| 16
Зона вылета
|Нефтехимик
|20
|18
| 17
Зона вылета
|Енисей
|19
|18
| 18
Зона вылета
|Текстильщик
|19
|15
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