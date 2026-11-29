Дата публикации: 29-11-2026 21:40

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик после феерической победы над «Депортиво» (5:1) в Ла-Корунье выглядел скорее озабоченным, чем счастливым. Несмотря на то, что его команда отгрузила пять мячей, а Рафинья оформил хет-трик за 7 минут, немец остался верен себе: он первым делом указал на ошибки и выразил тревогу по поводу здоровья Френки де Йонга.

«Несколько минут не было контроля»

Флик — фанат структуры, и любой сбой в его механизме вызывает у него нервный тик. Даже при 5:1 он нашёл к чему придраться:

«Честно говоря, после того, как счёт сравнялся (1:1), у нас несколько минут не было контроля над ситуацией. Важно, чтобы мы были более дисциплинированными в определённых зонах поля».

Речь идёт о голе Пьера-Эмерика Обамеянга на 9-й минуте. Для Флика потеря концентрации в обороне, позволившая аутсайдеру отыграться так быстро, — это красная тряпка. Однако он тут же похвалил команду за реакцию:

«Мы особенно хорошо справились с этим при третьем голе. Мы перемещали мяч и заставляли соперника двигаться».

Тревога за Френки

Главная новость, которая омрачила праздник в Каталонии — состояние голландского полузащитника. Де Йонг был заменён на 65-й минуте, и Флик не стал скрывать худшие опасения:

«Думаю, Френки травмирован. Посмотрим завтра».

Для «Барселоны» это серьёзный удар. Де Йонг — это мозговой центр, который связывает оборону и атаку. Если Френки выбыл надолго (а зная его историю травм, это всегда риск), баланс в центре поля «блауграны» может рухнуть.

Рафинья: «Проснулся зверь»

Хотя Флик говорил о дисциплине, он не мог не отметить бразильца. Хет-трик Рафиньи (два гола на 83-й и 90+1-й минутах) — это то, что спасает тренеров от лишних вопросов. Когда твой вингер в одиночку добивает соперника в концовке, тактические недочёты отходят на второй план.

Итог

Флик доволен победой, но не обманывается:

1. Плюс: Характер. Пропустили — тут же забили снова. Убийственная реализация в концовке.

2. Минус: Потеря концентрации на старте и потенциальная травма Де Йонга.

3. Следующий шаг: Матч с «Атлетико» в воскресенье. Если Френки не сможет сыграть против Симеоне, Флику придётся экстренно перекраивать центр поля перед главным испытанием сезона.