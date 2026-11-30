Бенфика - Фамаликан 30 Ноября прямая трансляция

Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647 30 Ноября 2026 года в 23:15 (+03:00). Португалия — Примейра , 12-й тур Главный судья: Мигел Ногейра (Лиссабон, Португалия);

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





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Составы команд Бенфика Лиссабон Фамаликан Вила-Нова-ди-Фамаликан 24 вр Самуэл Суареш 6 зщ Александер Ба 44 зщ Томаш Араужу 2 зщ Клеман Лангле 26 зщ Самуэль Даль 10 пз Георгий Судаков 36 пз Жоау Пальинья 27 пз Рафа Силва 30 пз Клаудио Эчеверри 25 пз Джанлука Престианни 14 нп Вангелис Павлидис 25 вр Лазар Царевич 2 зщ Гарсия 15 зщ Виктор Рофино 4 зщ Финн ван Бремен 28 зщ Педру Бонду 6 пз Том ван де Лой 14 пз Матиас де Аморин 18 пз Ромео Беней 10 пз Педру Сантуш 7 пз Сорризо 70 нп Георгиос Куциас Главные тренеры Марку Алешандер Сарайва Силва Рикарду Жорже Феррейра Пинту Силва История личных встреч 02.05.2026 Португалия — Примейра 32-й тур 2 : 2 22.12.2025 Португалия — Примейра 15-й тур 1 : 0 17.01.2025 Португалия — Примейра 18-й тур 4 : 0 11.08.2024 Португалия — Примейра 1-й тур 2 : 0 05.05.2024 Португалия — Примейра 32-й тур 2 : 0 29.12.2023 Португалия — Примейра 15-й тур 3 : 0 25.11.2023 Кубок Португалии 1/16 финала 2 : 0 04.03.2023 Португалия - Примейра 23-й тур 2 : 0 10.09.2022 Португалия - Примейра 6-й тур 0 : 1 23.04.2022 Португалия - Примейра 31-й тур 0 : 0 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Порту 11 33 2 Лига чемпионов Бенфика 11 28 3 Лига чемпионов Спортинг 11 24 4 Лига Европы Санта-Клара 12 24 5 Лига конференций Арока 12 21 6 Академику 12 20 7 Жил Висенте 11 18 8 Брага 11 17 9 Алверка 12 15 10 Морейренсе 12 14 11 Фамаликан 11 13 12 Насьонал 12 13 13 Эштрела 12 11 14 Витория Гимарайнш 12 10 15 Маритиму 11 8 16 Стыковая зона Риу Аве 12 8 17 Зона вылета Каза Пия 11 8 18 Зона вылета Эшторил 10 2