Бенфика - Фамаликан 30 Ноября прямая трансляция
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
30 Ноября 2026 года в 23:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 12-й тур
Главный судья: Мигел Ногейра (Лиссабон, Португалия);
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
|24
|вр
|Самуэл Суареш
|6
|зщ
|Александер Ба
|44
|зщ
|Томаш Араужу
|2
|зщ
|Клеман Лангле
|26
|зщ
|Самуэль Даль
|10
|пз
|Георгий Судаков
|36
|пз
|Жоау Пальинья
|27
|пз
|Рафа Силва
|30
|пз
|Клаудио Эчеверри
|25
|пз
|Джанлука Престианни
|14
|нп
|Вангелис Павлидис
|25
|вр
|Лазар Царевич
|2
|зщ
|Гарсия
|15
|зщ
|Виктор Рофино
|4
|зщ
|Финн ван Бремен
|28
|зщ
|Педру Бонду
|6
|пз
|Том ван де Лой
|14
|пз
|Матиас де Аморин
|18
|пз
|Ромео Беней
|10
|пз
|Педру Сантуш
|7
|пз
|Сорризо
|70
|нп
|Георгиос Куциас
Главные тренеры
|Марку Алешандер Сарайва Силва
|Рикарду Жорже Феррейра Пинту Силва
История личных встреч
|02.05.2026
|Португалия — Примейра
|32-й тур
|2 : 2
|22.12.2025
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|1 : 0
|17.01.2025
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|4 : 0
|11.08.2024
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|2 : 0
|05.05.2024
|Португалия — Примейра
|32-й тур
|2 : 0
|29.12.2023
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|3 : 0
|25.11.2023
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|2 : 0
|04.03.2023
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|2 : 0
|10.09.2022
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|0 : 1
|23.04.2022
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|11
|33
| 2
Лига чемпионов
|Бенфика
|11
|28
| 3
Лига чемпионов
|Спортинг
|11
|24
| 4
Лига Европы
|Санта-Клара
|12
|24
| 5
Лига конференций
|Арока
|12
|21
|6
|Академику
|12
|20
|7
|Жил Висенте
|11
|18
|8
|Брага
|11
|17
|9
|Алверка
|12
|15
|10
|Морейренсе
|12
|14
|11
|Фамаликан
|11
|13
|12
|Насьонал
|12
|13
|13
|Эштрела
|12
|11
|14
|Витория Гимарайнш
|12
|10
|15
|Маритиму
|11
|8
| 16
Стыковая зона
|Риу Аве
|12
|8
| 17
Зона вылета
|Каза Пия
|11
|8
| 18
Зона вылета
|Эшторил
|10
|2
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