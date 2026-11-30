Кудровка - Харьков 30 Ноября прямая трансляция
30 Ноября 2026 года в 14:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 14-й тур
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Кудровка
Металлист 1925
Харьков
История личных встреч
|18.04.2026
|Украина — Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 0
|20.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Шахтёр
|13
|30
| 2
Лига конференций
|Полесье
|12
|29
| 3
Лига конференций
|Динамо К
|13
|26
|4
|Металлист 1925
|11
|24
|5
|Карпаты
|12
|22
|6
|ЛНЗ Черкассы
|13
|22
|7
|Заря
|14
|19
|8
|Буковина
|13
|16
|9
|Колос
|12
|15
|10
|Левый Берег
|13
|13
|11
|Эпицентр
|14
|13
|12
|Черноморец
|13
|12
| 13
Стыковая зона
|Кривбасс
|12
|10
| 14
Стыковая зона
|Оболонь-Бровар
|13
|9
| 15
Зона вылета
|Верес
|14
|9
| 16
Зона вылета
|Кудровка
|12
|8
Кто победит?
0 голосов болельщиков