Тулуза - Ренн 29 ноября обзор матча
Дата публикации: 29-11-2026
Тулуза
3 : 2
Ренн
События матча Тулуза - Стад Ренне
-5'
Арон Дённум
2'
⚽
Сион Оппонг (1 - 0)
20'
Махамаду Нагида
21'
⚽
Каспер Тенгстедт (2 - 0)Пенальти
36'
Кентен Мерлен
46'
⇄
Сени Кумбасса / Расмус Николайсен
56'
Хенрик До Марколино
63'
⚽
Томас Йоргенсен (3 - 0)
66'
⇄
Арно Норден / Муса Аль-Тамари
66'
⇄
Элиас Лежандр Киньонес / Булайе Диа
71'
⇄
Алексис Восса / Исмаил Диалло
71'
⇄
Сантьяго Идальго / Джейсен Расселл-Роу
75'
⇄
Брайан Рейнольдс / Кентен Мерлен
76'
⇄
Ильяс Азизи / Сион Оппонг
89'
⇄
Элиэзер Майенда / Хенрик До Марколино
89'
⇄
Арон Дённум / Каспер Тенгстедт
90+5'
⚽
Эстебан Леполь (3 - 1)
90+12'
⚽
Эстебан Леполь (3 - 2)Пенальти
Составы команд
Тулуза
Тулуза
Ренн
Ренн
|16
|вр
|Гийом Рест
|94
|зщ
|Ismail Diallo
71'
|2
|зщ
|Расмус Николайсен
46'
|12
|зщ
|Christ Tape
|3
|зщ
|Марк Маккензи
|8
|пз
|Томас Йёргенсен
|23
|пз
|Кристиан Кассерес
|14
|пз
|Нико Сигур
|13
|нп
|Джейсен Расселл-Роу
71'
|20
|нп
|Каспер Тенгстедт
90'
|11
|нп
|Сион Оппонг
77'
|5
|зщ
|Сени Кумбасса
46'
|6
|пз
|Алексис Восса
71'
|9
|нп
|Сантьяго Идальго
71'
|37
|нп
|Ильяс Азизи
77'
|15
|пз
|Арон Дённум
90'
|60
|вр
|Килиан Белаззуг
|24
|зщ
|Антони Руо
|18
|зщ
|Махамаду Нагида
|48
|зщ
|Абдельхамид Аит Будлал
|17
|пз
|Себастьян Шиманьски
|21
|пз
|Валентин Ронжье
|26
|пз
|Кентен Мерлен
75'
|22
|нп
|Булайе Диа
66'
|9
|нп
|Эстебан Леполь
|11
|нп
|Мусса Аль-Тамари
67'
|65
|нп
|Хенрик До Марколино
89'
|35
|нп
|Элиас Лежандр
66'
|70
|пз
|Арно Норден
67'
|14
|зщ
|Брайан Рейнольдс
75'
|12
|нп
|Элиэзер Майенда
89'
Запасные
|60
|вр
|Матис Нифлор
|18
|пз
|Матис Амугу
|31
|пз
|Никлас Шмидт
|7
|нп
|Хулиан Виньоло
|16
|вр
|Николя Леметр
|5
|зщ
|Гонсалу Оливейра
|95
|пз
|Пшемыслав Франковски
|10
|нп
|Людовик Блас
|90
|нп
|Исса Сумаре
Главные тренеры
|Йенс Бертел Аску
|Франк Эз
|Себастьен Тамбуре
Голы
Расмус Николайсен
1:0
2'
Каспер Тенгстедт
2:0
21'
Томас Йёргенсен
Каспер Тенгстедт
3:0
62'
Эстебан Леполь
Валентин Ронжье
3:1
90+5'
Эстебан Леполь
3:2
90+12'
Наказания
Махамаду Нагида
20'
Кентен Мерлен
36'
Хенрик До Марколино
57'
Арон Дённум
57'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Тулуза - Ренн, который состоялся 29 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 12-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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