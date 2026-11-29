Тулуза - Ренн 29 ноября обзор матча Дата публикации: 29-11-2026 Тулуза 3 : 2 Ренн События матча Тулуза - Стад Ренне -5' Арон Дённум 2' ⚽ Сион Оппонг (1 - 0) 20' Махамаду Нагида 21' ⚽ Каспер Тенгстедт (2 - 0) Пенальти 36' Кентен Мерлен 46' ⇄ Сени Кумбасса / Расмус Николайсен 56' Хенрик До Марколино 63' ⚽ Томас Йоргенсен (3 - 0) 66' ⇄ Арно Норден / Муса Аль-Тамари 66' ⇄ Элиас Лежандр Киньонес / Булайе Диа 71' ⇄ Алексис Восса / Исмаил Диалло 71' ⇄ Сантьяго Идальго / Джейсен Расселл-Роу 75' ⇄ Брайан Рейнольдс / Кентен Мерлен 76' ⇄ Ильяс Азизи / Сион Оппонг 89' ⇄ Элиэзер Майенда / Хенрик До Марколино 89' ⇄ Арон Дённум / Каспер Тенгстедт 90+5' ⚽ Эстебан Леполь (3 - 1) 90+12' ⚽ Эстебан Леполь (3 - 2) Пенальти Составы команд Тулуза Тулуза Ренн Ренн 16 вр Гийом Рест 94 зщ Ismail Diallo 71' 2 зщ Расмус Николайсен 46' 12 зщ Christ Tape 3 зщ Марк Маккензи 8 пз Томас Йёргенсен 23 пз Кристиан Кассерес 14 пз Нико Сигур 13 нп Джейсен Расселл-Роу 71' 20 нп Каспер Тенгстедт 90' 11 нп Сион Оппонг 77' 5 зщ Сени Кумбасса 46' 6 пз Алексис Восса 71' 9 нп Сантьяго Идальго 71' 37 нп Ильяс Азизи 77' 15 пз Арон Дённум 90' 60 вр Килиан Белаззуг 24 зщ Антони Руо 18 зщ Махамаду Нагида 48 зщ Абдельхамид Аит Будлал 17 пз Себастьян Шиманьски 21 пз Валентин Ронжье 26 пз Кентен Мерлен 75' 22 нп Булайе Диа 66' 9 нп Эстебан Леполь 11 нп Мусса Аль-Тамари 67' 65 нп Хенрик До Марколино 89' 35 нп Элиас Лежандр 66' 70 пз Арно Норден 67' 14 зщ Брайан Рейнольдс 75' 12 нп Элиэзер Майенда 89' Запасные 60 вр Матис Нифлор 18 пз Матис Амугу 31 пз Никлас Шмидт 7 нп Хулиан Виньоло 16 вр Николя Леметр 5 зщ Гонсалу Оливейра 95 пз Пшемыслав Франковски 10 нп Людовик Блас 90 нп Исса Сумаре Главные тренеры Йенс Бертел Аску Франк Эз Себастьен Тамбуре Голы Расмус Николайсен 1:0 2' Каспер Тенгстедт 2:0 21' Томас Йёргенсен Каспер Тенгстедт 3:0 62' Эстебан Леполь Валентин Ронжье 3:1 90+5' Эстебан Леполь 3:2 90+12' Наказания Махамаду Нагида 20' Кентен Мерлен 36' Хенрик До Марколино 57' Арон Дённум 57'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Тулуза - Ренн, который состоялся 29 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 12-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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