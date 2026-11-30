Факел - Спартак М 30 Ноября прямая трансляция
Стадион: Факел (Воронеж, Россия), вместимость: 10052
30 Ноября 2026 года в 19:30 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 16-й тур
Главный судья: Станислав Матвеев (Троицк, Россия);
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
Стартовый состав
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Составы команд
Факел
Воронеж
Спартак М
Москва
Главные тренеры
|Хасанби Эдуардович Биджиев
|Хуан Карлос Карседо
История личных встреч
|16.09.2026
|Альфа-Банк Российская Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 0
|04.05.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 0
|18.08.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 0
|10.03.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 2
|28.10.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 0
|11.03.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|19-й тур
|3 : 2
|19.10.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|1 : 2
|15.09.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|3 : 0
|27.08.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 4
|18.08.2001
|Чемпионат России Высший дивизион - 2001
|22-й тур
|0 : 5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|16
|34
|2
|Динамо М
|16
|33
|3
|Спартак М
|15
|30
|4
|Краснодар
|16
|28
|5
|ЦСКА
|16
|26
|6
|Рубин
|16
|24
|7
|Балтика
|16
|23
|8
|Ростов
|16
|23
|9
|Крылья Советов
|16
|19
|10
|Оренбург
|16
|17
|11
|Локомотив М
|16
|17
|12
|Ахмат
|16
|17
| 13
Стыковая зона
|Динамо Мх
|16
|17
| 14
Стыковая зона
|Родина
|16
|15
| 15
Зона вылета
|Акрон
|16
|12
| 16
Зона вылета
|Факел
|15
|9
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