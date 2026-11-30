Факел - Спартак М 30 Ноября прямая трансляция

Стадион: Факел (Воронеж, Россия), вместимость: 10052 30 Ноября 2026 года в 19:30 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига , 16-й тур Главный судья: Станислав Матвеев (Троицк, Россия);

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





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Составы команд Факел Воронеж Спартак М Москва Главные тренеры Хасанби Эдуардович Биджиев Хуан Карлос Карседо История личных встреч 16.09.2026 Альфа-Банк Российская Премьер-лига 9-й тур 1 : 0 04.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 27-й тур 0 : 0 18.08.2024 Мир Российская Премьер-лига 5-й тур 3 : 0 10.03.2024 Мир Российская Премьер-лига 20-й тур 0 : 2 28.10.2023 Мир Российская Премьер-лига 13-й тур 2 : 0 11.03.2023 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур 3 : 2 19.10.2022 Fonbet Кубок России Группа B 1 : 2 15.09.2022 Fonbet Кубок России Группа B 3 : 0 27.08.2022 Мир Российская Премьер-лига 7-й тур 1 : 4 18.08.2001 Чемпионат России Высший дивизион - 2001 22-й тур 0 : 5 Турнирная таблица № Команда И О 1 Зенит 16 34 2 Динамо М 16 33 3 Спартак М 15 30 4 Краснодар 16 28 5 ЦСКА 16 26 6 Рубин 16 24 7 Балтика 16 23 8 Ростов 16 23 9 Крылья Советов 16 19 10 Оренбург 16 17 11 Локомотив М 16 17 12 Ахмат 16 17 13 Стыковая зона Динамо Мх 16 17 14 Стыковая зона Родина 16 15 15 Зона вылета Акрон 16 12 16 Зона вылета Факел 15 9